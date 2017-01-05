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  • Саксесс, Мэйсон и еще 4 футболиста АПЛ, деньги за которых было проще сжечь

Саксесс, Мэйсон и еще 4 футболиста АПЛ, деньги за которых было проще сжечь

Зимнее трансферное окно в самом разгаре, клубы АПЛ рубятся на январских праздниках, но наступил момент, когда можно выявить те приобретения, которые были неудачными минувшим летом. Речь идет об игроках, приобретенных за 10-15 миллионов фунтов стерлингов, но не оправдавших надежд. Этих футболистов смело можно отнести к разряду переоцененных и с игровой, и с финансовой точки зрения.

Райан Мэйсон («Халл Сити»)

Позиция: центральный полузащитник

Предыдущий клуб: «Тоттенхэм»

Стоимость трансфера: 13 миллионов фунтов

Статистика: 13 матчей, 1 гол, 0 результативных передач

Для Премьер-Лиги стало привычным делом, что каждое трансферное окно какой-либо клуб обновляет свой финансовый рекорд по приобретениям. Мэйсон стал таковым для «Халла». Когда-то подающий надежды полузащитник вызывался Роем Ходжсоном в национальную команду, но закрепиться в сборной не смог и сыграл всего один товарищеский матч против Италии. В Лондоне дела у игрока шли не гладко: за 6 лет он сгонял в аренду в 6 команд. После этого прошлый сезон он провел в составе «шпор», но летом его выгодно продали «тиграм», где на него рассчитывали как на системообразующего футболиста, который бы конструировал игру в центре поля. Ничего не удалось: Райан до сих пор не отдал ни одной голевой передачи, а сам забил лишь один мяч.

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Дидье Ндонг («Сандерленд»)

Позиция: центральный полузащитник

Предыдущий клуб: «Лорьян»

Стоимость трансфера: 17 миллионов фунтов

Статистика: 14 матчей, 0 голов, 0 результативных передач

«Черные коты» летом совершили один из самых неразумных трансферов в Европе, купив за приличную сумму игрока, который во Франции ничем особым не отметился. За три сезона выходец из Габона забил за «Лорьян» всего два мяча, и на этом его достижения в Лиге 1 заканчиваются. В Англии Ндонг продолжает, скорее, выходить на поле, нежели играть на нем. Есть ощущение, что зимой Мойес может отдать полузащитника в аренду, поскольку в «Сандерленде» дела у футболиста вовсе не задались.

Джордон Айб («Борнмут»)

Позиция: крайний нападающий

Предыдущий клуб: «Ливерпуль»

Стоимость трансфера: 15 миллионов фунтов

Статистика: 15 матчей, 0 голов, 0 результативных передач

Мерсисайдцы устали от блеклой игры молодого Айба, хотя Клопп, когда прибыл на «Энфилд», не скрывал, что рассчитывает на парня. Летом красные были намерены продать футболиста и получили выгодное предложение от «Борнмута», который надеялся раскрыть перспективного англичанина. Айб получает регулярную игровую практику, но не забивает, не обостряет, притом, что его команда дома выносит «Ливерпуль» и «Лестер». Эдди Хау продолжает верить в форварда и доверяет ему место в стартовом составе, однако 15 миллионов фунтов наверняка можно было потратить на более забивного нападающего.

Исаак Саксесс («Уотфорд»)

Позиция: крайний нападающий

Предыдущий клуб: «Гранада»

Стоимость трансфера: 12 миллионов фунтов

Статистика: 8 матчей, 1 гол, 0 результативных передач

В Испании нигериец неплохо проявил себя в «Гранаде» и сменил летом аутсайдера одной лиги на середняка другого чемпионата. Блестящее знание английского и хорошие габариты способствовали быстрой адаптации игрока к Премьер-Лиге, но, видать, начинать ему надо было как минимум с Чемпионшипа. Саксесс не попадает в стартовый состав, и найти место на поле ему трудно, поскольку Амрабат и уж тем более Капу – выглядят куда ярче и результативнее. «Шершни» борются за первую десятку АПЛ, но Саксесс становится очередным «пассажиром» в лиге, где амбиции игроков далеко не всегда совпадают с результатами, которые они показывают.

Борха Бастон («Суонси»)

Позиция: центральный нападающий

Предыдущий клуб: «Атлетико»

Стоимость трансфера: 18 миллионов фунтов

Статистика: 11 матчей, 1 гол, 0 результативных передач

Еще один колоритный форвард из Испании (слева на фото), которому не удается проявить себя в Англии. Выиграть борьбу у Гризманна в «Атлетико» сейчас могут лишь единицы, а от лишнего балласта Диего Симеоне избавляется. Единственным клубом, кому нужен был перспективный Бастон, стал «Суонси», и за солидную сумму «матрасники» с удовольствием продали футболиста валлийцам. В Премьер-Лиге дела у Борхи не задались сразу: травмы замучили, тут еще тренерская чехарда: «Суонси» отправил восвояси уже двух тренеров по ходу этого сезона. Пока что он лишь сменщик своего соотечественника Льоренте на позиции центрфорварда, и на данный момент нет предпосылок к тому, чтобы Фернандо сильно нервничал.

Нампалис Менди («Лестер»)

Позиция: опорный полузащитник

Предыдущий клуб: «Ницца»

Стоимость трансфера: 13 миллионов фунтов

Статистика: 1 матч, 0 голов, 0 результативных передач

«Лестер» летом потерял одного из ключевых игроков команды – Н`Голо Канте. Выручив за него приличные деньги, Клаудио Раньери, проваливший трансферное окно, видел в Менди сменщика уже футболиста «Челси». Нампалис был действительно крепким игроком «Ниццы», зажигающей сейчас в Лиге 1, но итальянец быстро разочаровался в опорнике и посадил его на лавку, притом, что проблема с организацией игры в центре поля у «лис» так и не решилась. И судя потому, что Нампалис наблюдает за матчами «Лестера» как зритель, Раньери не спешит давать шанс футболисту на то, чтобы закрепиться в старте.

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» благодаря дублю Алли. «Арсенал» отыграл 3 мяча у «Борнмута». Все о 20-м туре АПЛ (ВИДЕО)

Англия. Премьер-лига Англия Халл Сити Сандерленд Борнмут Уотфорд Суонси Лестер Борха Менди Нампалис Мэйсон Райан Айб Джордон Саксесс Исаак Ндонг Дидье
Комментарии (6)
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343443
1483601770
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» благодаря дублю Алли
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TY13R
1483602773
да бывают же фейловые приобритения... но ничего бывает что со временем открывается 2е дыхание, либо аренда в другой клуб придаёт свои плоды...
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xakep01
1483604822
Насколько я знаю, менди в лестере в первой же игре сломался, из-за этого он сыграл всего 1 матч, а недавно только восстановился
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McDuff
1483608587
переход из Гранады в Уотфорд бесплатный, потому что у обоих клубов один владелец - Джампаоло Поццо. в том числе и владелец Удинезе
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artem 81
1483691522
Кто то на Мэйсоне бабла срубил и он сам рубанул, а игрок никакущий
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