Кутепов на ЧМ-2018, «Ростов» — базовый клуб и еще 3 вывода по сборной Черчесова

Черчесов дает шанс

Теперь в сборную России действительно попадают футболисты, заслуживающие такую возможность своей игрой. Психанув, что-то просеивать игроков пытался Фабио Капелло, но в действиях Черчесова чувствуется посыл. «Если ярко проявят себя, то могут попасть в состав команды. Нам важно увидеть этих футболистов воочию, посмотреть, насколько они обучаемы», — сказал тренер про Кутепова и Емельянова. Кирилл Панченко в ЦСКА не особенно грезил сборной, а уж сыграть в национальной команде в качестве игрока ФНЛ подавно. За форварда сыграло не только звание лучшего бомбардира первой лиги, но и клубная принадлежность. Черчесов нередко бывает на играх «Динамо». Однако прогресс Панченко все равно вдохновил многих игроков даже ФНЛ.

Заметил Черчесов и Оздоева. За отсутствие в команде полузащитника «Рубина» очень много критиковали Леонида Слуцкого. В матче с Румынией Магомед в самой концовке забил победный гол, чем порадовал не только Рамзана Кадырова, но и всех следящих за сборной людей.

При этом главный тренер сборной советуется с клубами и оставляет футболистов, если они не готовы играть. Артем Дзюба не приехал на последний сбор национальной команды из-за повреждения, с которым он продолжал играть за «Зенит». Совместное решение оставило нападающего дома, хотя от возможного вызова он вряд ли бы отказался. Зато заслужил поощрение за самоотдачу Кокорин, сначала наказанный Черчесовым за клубные тусовки. Авансом оказался в составе и Могилевец, который сыграл за сборную России в этом сезоне больше, чем за «Зенит».

Кутепов будет на ЧМ-2018

Сергей Игнашевич ушел из сборной, а проблемы со здоровьем у Василия Березуцкого переходят в хроническую стадию. Теперь уже ситуация заставляет тренера сборной искать новое сочетание центральных защитников. Одним из игроков, которых Черчесов уже сейчас наигрывает для основного состава, стал защитник «Спартака» Илья Кутепов. 23-летний футболист изначально был вызван в команду для знакомства, но потом прочно вошел в состав.

«Кутепов – слишком медленный защитник. Это невозможно натренировать», – высказывает мнение бывший футболист сборной Игорь Чугайнов. За Кутепова ответил Андрей Семенов: «Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет». Черчесов пока максимально корректен в оценках и практически не критикует игроков за ошибки. Тренер тушит все горячие вопросы журналистов о провалах Джанаева, Кутепова и вообще любого конкретного игрока.

При этом совсем не ясно, кто будет составлять Кутепову пару в центре обороны. Здесь тренеру сборной удалось попробовать даже Васина и Семенова, которых раньше было сложно представить в основном составе сборной. Пока со вторым центральным защитником Черчесов окончательно не определился.

«Ростов» почти базовый клуб

Леонид Слуцкий предпочитал не вызывать в сборную игроков «Ростова», отдавая предпочтение опытным футболистам. Первым решением Черчесова оказалось исправление недоработок предшественника. Джанаев, Кудряшов, Полоз и Ерохин получили шанс проявить себя в национальной сборной.

Попал в команду и бывший ростовчанин Иван Новосельцев, которого под занавес трансферного окна перекупили в «Зенит». При этом Новосельцев в клубе почти не играет и продолжает отвыкать от схемы в три защитника, к которой его приучили в «Ростове» Бердыева.

Дебют Джанаева в сборной вышел на неудачный матч с Коста-Рикой, где Сослан пропустил от соперника четыре раза. На прошедший сбор голкипер «Ростова» вообще приехал с травмой, а после первого матча его заменили на Беленова из «Анжи». У остальных ростовских ребят все в порядке, хотя играют они нестабильно. «Полоз неважно показал себя в матче с Катаром, но с Румынией очень помог», – говорит Черчесов, призывая Дмитрия и всех остальных дальше проявлять себя.

Сборная играет по-разному

По пяти матчам с не самыми сильными соперниками сложно сделать какие-то глобальные выводы. Однако уже сейчас ясно, что сборная России при Черчесове способна подстраиваться под конкретного соперника.

Любимой схемой Черчесова стало построение 4-2-3-1, где выраженного ударного форварда играют Смолов или Дзюба. Такая схема была использована Черчесовым в трех играх из пяти, но работает она при условии, что хотя бы один из этих нападающих здоров и готов играть на сто процентов.

Однако в матчах с Катаром и Румынией два главных форварда сборной по разным причинам принять участие не смогли. Тогда тренер решил попробовать новую схему игры 3-5-2, где в роли форвардов выходили быстрые Кокорин, Полоз или даже Миранчук. Судить об успешности такой задумки сложно, потому что в обоих матчах сборная в атаке выглядела блекло. Единственной встречей, когда команда Черчесова показала что-то стоящее в атаке, была игра с Коста-Рикой, где простейшие забросы на Дзюбу привели к трем забитым мячам.

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Черчесов еще не придумал план «А»

За время, что Черчесов руководит командой, мы так и не поняли главного. Тренер сборной постоянно пробует новых игроков, дает шансы футболистам разных клубов, но пока так и не представил вариант настоящего основного состава. За исключением четырех-пяти футболистов совершенно не ясно, кто из вызываемых на сборы игроков будет в будущем стабильным игроком основы сборной.

В сложную ситуацию угодили Мамаев и Дзагоев – потенциальные лидеры национальной команды. Оба испытывают большие проблемы со здоровьем и пропустили фактически всю первую половину сезона из-за повреждений. Не совсем ясно, как Черчесов воспримет реабилитацию Мамаева после клуба в Монте-Карло. Кокорину пришлось долго доказывать, что он нужен сборной. Но у него было на это игровое время.

Мы не знаем, в каком варианте сборная России будет играть на Кубке Конфедераций. Вполне возможно, что турнир тоже станет для нас подобием товарищеского, где Черчесов продолжит нарабатывать сочетания игроков. Непонятна ситуация с Денисом Черышевым, постоянные травмы которого мешают и ему показать себя перед тренером сборной. Прямо сейчас Черчесов оставляет много неразгаданных загадок, ответы на которые мы увидим уже только в следующем году.

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