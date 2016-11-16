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  • Кутепов на ЧМ-2018, «Ростов» — базовый клуб и еще 3 вывода по сборной Черчесова

Кутепов на ЧМ-2018, «Ростов» — базовый клуб и еще 3 вывода по сборной Черчесова

Черчесов дает шанс

Теперь в сборную России действительно попадают футболисты, заслуживающие такую возможность своей игрой. Психанув, что-то просеивать игроков пытался Фабио Капелло, но в действиях Черчесова чувствуется посыл. «Если ярко проявят себя, то могут попасть в состав команды. Нам важно увидеть этих футболистов воочию, посмотреть, насколько они обучаемы», — сказал тренер про Кутепова и Емельянова. Кирилл Панченко в ЦСКА не особенно грезил сборной, а уж сыграть в национальной команде в качестве игрока ФНЛ подавно. За форварда сыграло не только звание лучшего бомбардира первой лиги, но и клубная принадлежность. Черчесов нередко бывает на играх «Динамо». Однако прогресс Панченко все равно вдохновил многих игроков даже ФНЛ.

Заметил Черчесов и Оздоева. За отсутствие в команде полузащитника «Рубина» очень много критиковали Леонида Слуцкого. В матче с Румынией Магомед в самой концовке забил победный гол, чем порадовал не только Рамзана Кадырова, но и всех следящих за сборной людей.

При этом главный тренер сборной советуется с клубами и оставляет футболистов, если они не готовы играть. Артем Дзюба не приехал на последний сбор национальной команды из-за повреждения, с которым он продолжал играть за «Зенит». Совместное решение оставило нападающего дома, хотя от возможного вызова он вряд ли бы отказался. Зато заслужил поощрение за самоотдачу Кокорин, сначала наказанный Черчесовым за клубные тусовки. Авансом оказался в составе и Могилевец, который сыграл за сборную России в этом сезоне больше, чем за «Зенит».

Кутепов будет на ЧМ-2018

Сергей Игнашевич ушел из сборной, а проблемы со здоровьем у Василия Березуцкого переходят в хроническую стадию. Теперь уже ситуация заставляет тренера сборной искать новое сочетание центральных защитников. Одним из игроков, которых Черчесов уже сейчас наигрывает для основного состава, стал защитник «Спартака» Илья Кутепов. 23-летний футболист изначально был вызван в команду для знакомства, но потом прочно вошел в состав.

«Кутепов – слишком медленный защитник. Это невозможно натренировать», – высказывает мнение бывший футболист сборной Игорь Чугайнов. За Кутепова ответил Андрей Семенов: «Все приходит с опытом, привыкаешь к определенному уровню. Сергей сказал недавно, что у него в свое время был шанс набить шишки, он ошибался, но ему все равно доверяли. А сейчас шанса на ошибку нет». Черчесов пока максимально корректен в оценках и практически не критикует игроков за ошибки. Тренер тушит все горячие вопросы журналистов о провалах Джанаева, Кутепова и вообще любого конкретного игрока.

При этом совсем не ясно, кто будет составлять Кутепову пару в центре обороны. Здесь тренеру сборной удалось попробовать даже Васина и Семенова, которых раньше было сложно представить в основном составе сборной. Пока со вторым центральным защитником Черчесов окончательно не определился.

«Ростов» почти базовый клуб

Леонид Слуцкий предпочитал не вызывать в сборную игроков «Ростова», отдавая предпочтение опытным футболистам. Первым решением Черчесова оказалось исправление недоработок предшественника. Джанаев, Кудряшов, Полоз и Ерохин получили шанс проявить себя в национальной сборной.

Попал в команду и бывший ростовчанин Иван Новосельцев, которого под занавес трансферного окна перекупили в «Зенит». При этом Новосельцев в клубе почти не играет и продолжает отвыкать от схемы в три защитника, к которой его приучили в «Ростове» Бердыева.

Дебют Джанаева в сборной вышел на неудачный матч с Коста-Рикой, где Сослан пропустил от соперника четыре раза. На прошедший сбор голкипер «Ростова» вообще приехал с травмой, а после первого матча его заменили на Беленова из «Анжи». У остальных ростовских ребят все в порядке, хотя играют они нестабильно. «Полоз неважно показал себя в матче с Катаром, но с Румынией очень помог», – говорит Черчесов, призывая Дмитрия и всех остальных дальше проявлять себя.

Сборная играет по-разному

По пяти матчам с не самыми сильными соперниками сложно сделать какие-то глобальные выводы. Однако уже сейчас ясно, что сборная России при Черчесове способна подстраиваться под конкретного соперника.

Любимой схемой Черчесова стало построение 4-2-3-1, где выраженного ударного форварда играют Смолов или Дзюба. Такая схема была использована Черчесовым в трех играх из пяти, но работает она при условии, что хотя бы один из этих нападающих здоров и готов играть на сто процентов.

Однако в матчах с Катаром и Румынией два главных форварда сборной по разным причинам принять участие не смогли. Тогда тренер решил попробовать новую схему игры 3-5-2, где в роли форвардов выходили быстрые Кокорин, Полоз или даже Миранчук. Судить об успешности такой задумки сложно, потому что в обоих матчах сборная в атаке выглядела блекло. Единственной встречей, когда команда Черчесова показала что-то стоящее в атаке, была игра с Коста-Рикой, где простейшие забросы на Дзюбу привели к трем забитым мячам.

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Черчесов еще не придумал план «А»

За время, что Черчесов руководит командой, мы так и не поняли главного. Тренер сборной постоянно пробует новых игроков, дает шансы футболистам разных клубов, но пока так и не представил вариант настоящего основного состава. За исключением четырех-пяти футболистов совершенно не ясно, кто из вызываемых на сборы игроков будет в будущем стабильным игроком основы сборной.

В сложную ситуацию угодили Мамаев и Дзагоев – потенциальные лидеры национальной команды. Оба испытывают большие проблемы со здоровьем и пропустили фактически всю первую половину сезона из-за повреждений. Не совсем ясно, как Черчесов воспримет реабилитацию Мамаева после клуба в Монте-Карло. Кокорину пришлось долго доказывать, что он нужен сборной. Но у него было на это игровое время.

Мы не знаем, в каком варианте сборная России будет играть на Кубке Конфедераций. Вполне возможно, что турнир тоже станет для нас подобием товарищеского, где Черчесов продолжит нарабатывать сочетания игроков. Непонятна ситуация с Денисом Черышевым, постоянные травмы которого мешают и ему показать себя перед тренером сборной. Прямо сейчас Черчесов оставляет много неразгаданных загадок, ответы на которые мы увидим уже только в следующем году.

30 лучших голов в истории сборной России. 10-1

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Отборочные матчи к ЧМ. Европа Европа Россия Дзюба Артем Мамаев Павел Смолов Федор Джанаев Сослан Дзагоев Алан Кокорин Александр Полоз Дмитрий Ерохин Александр Кутепов Илья Черышев Денис Новосельцев Иван Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Masteralex
1479288368
если после матча с Румынией Черчесов и дальше будет вызывать в сборную Кокорина, то его ждёт позорная учесть Капелло и Слуцкого и официальные матчи, которые можно назвать одной фразой "безголевые обосратушки", кредит доверия Кокорина в сборной уже давно пробил дно и ушёл в огромный минус, сколько ещё можно-то?
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zenit888
1479294173
Ему делают рекламу на МАТЧ ТВ, не замечая, что это пустышка. С такими действиями уже видно, что сборной у нас не будет никогда.
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ufos73
1479296683
Выводы можно будет сделать только после КК. Сейчас много травмированых основных игроков, Смолов, Смольников, Дэагоев, Дзюба, Шатов, Васю в сборной больше видеть не хочется... Оценивать Черчесова еще рано
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KalterJax
1479298119
Кокорин не центр нападающий) он не может делать то , что должен для этой позиции, постоянно и стабильно забивать) у него было просто до хрена моментов, которые он запарывал, в купе с пенальти)
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mihail1980
1479316367
панченко надо чаще выпускать
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ЯРБОЛ
1479327487
Кокорин далек от центра нападения. Выпусти Черчесов Панченка -гол был бы раньше. И болельщик его понял бы.Руководители - вы слепые , ну за чем насиловать неумееху.
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Tdutybq 22
1479357172
Менять нужно тренера сборной,пока не поздно
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electroguide
1479367514
зачем в статье сравнивать двух тренеров? у Слуцкого не было времени строить новую команду, поэтому он опирался на опытных футболистов, и не надо теперь ему ставить это в вину, ведь у Черчесова такое время есть, поэтому мы видим много футболистов, идет нормальный процесс подготовки.... Еще матчей 5 и пора уже определятся, но вот уже сейчас можно сказать что Кокорин не игрок стартового состава, либо он играет на не свойственной ему позиции. Мне плевать сколько он потратил на шампанское, сколько он зарабатывает, но я понимаю одно он не игрок сборной, есть ряд более работоспособных футболистов, но у Кокорина есть еще время доказать обратное.... Да и кстати пора бы нам болельщикам привыкать мы не топ команда, наш удел попасть на чм или евро и все, а игра против Румынии, ну ребят это ведь смешно, у них был второй состав( 7 игроков основного состава не было)....
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KB_Krasnogorsk
1479444308
Кутепов красава
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