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  • У «Спартака» большие потери перед игрой с «Уралом». Неймар продлил контракт с клубом. Дайджест событий дня

У «Спартака» большие потери перед игрой с «Уралом». Неймар продлил контракт с клубом. Дайджест событий дня

«Спартак» отправился в Екатеринбург без Глушакова и Промеса

Полузащитники «Спартака» Квинси Промес и Денис Глушаков пропустят предстоящий матч 11-го тура чемпионата России против «Урала». Промес лечится от травмы голеностопа, а Глушаков повредил бедро на тренировке. Не сыграет и Зе Луиш – форвард появится на поле не раньше ноября. Матч «Урал» – «Спартак» состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 17:00 по Москве.

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Неймар перезаключил контракт с «Барселоной»

Как и ожидалось, «Барселона» объявила о подписании нового контракта с нападающим Неймаром. 24-летний бразилец будет связан с каталонским клубом соглашением до 2021 года. Ранее стало известно, что сумма отступных в новом трудовом договоре бразильца составит 250 миллионов евро, а годовая зарплата игрока – 15 миллионов.

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Россия все так же отстает от Франции в ТК УЕФА

В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает привычное шестое место. Победа, ничья и два поражения – так сыграли наши клубы в третьем туре еврокубков, поэтому выросло и отставание от идущей на пятой строчке Франции – уже до 1,233 балла. Занимающая седьмую позицию Португалия чуть приблизилась к России – на 0,233 балла.

Жулиано – снова в сборной тура Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано опять был включен в символическую сборную третьего тура Лиги Европы. Напомним, он принес победу своей команде на выезде над «Дандолком» (2:1). Жулиано также попал в сборную первого тура, но сейчас у него другие партнеры. Впрочем, нынешний состав тоже очень интересен.

Месси – лучший футболист третьего тура ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим футболистов третьего тура группового этапа Лиги чемпионов после своего хет-трика в матче против «Манчестер Сити» (4:0). За него проголосовало 38% болельщиков на официальном сайте УЕФА. Ближайшие соперники – Рияд Марез из «Лестера» и Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии» – набрали соответственно 20% и 15%.

«Зенит» охотится за еще одним бразильцем

Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя заинтересовал скаутов «Зенита» и лично главного тренера петербургского клуба – Мирчу Луческу, который считает, что бразилец способен способен заменить Акселя Витселя в случае ухода бельгийца. Почему именно Майя?

«Луческу следил за Тиаго Майя еще тогда, когда возглавлял донецкий «Шахтер». Талантливый полузащитник ярко выступал за юниорскую и молодежную сборные Бразилии. Луческу известен своей работой с молодыми бразильскими футболистами, которые под его руководством превращаются в звезд мирового уровня – Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо», – рассказал источник, близкий к «Зениту».

Гвардиола заикнулся об уходе из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, при каких раскладах ему придется покинуть английский клуб. «Если в будущем у нас дела не будут идти хорошо, если следующий сезон не будет успешным, и команда не будет играть в нужном стиле, я уеду домой. Я пришел сюда на три года. Мои три года в «Барселоне» и «Баварии» были лучше, чем третий месяц», – уточнил Гвардиола.

«Крылья Советов» и «Арсенал» открыли 11-й тур РФПЛ

В матче 11-го тура РФПЛ «Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью 1:1: на гол Молло своим точным ударом ответил Браун Форбс. Оба мяча были забиты с пенальти, а полузащитник самарцев Башкиров получил красную карточку в конце первого тайма. Завтра состоятся еще четыре встречи российского чемпионата.

Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Крылья Советов Арсенал Манчестер Сити Зенит Сантос Барселона Спартак Глушаков Денис Месси Лионель Жулиано Неймар Промес Квинси Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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Zenit_EKB_Ural
1477074829
Победы Уралу
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ilichkadr
1477074875
Спартак в слезах..........будет на что ссылаться в случае неудачи.
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GM
1477075807
Кто на матче Урал - Спартак судьей будет? Федуну много платить придется, не знаете?
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Тraumtanzеr
1477081181
Пиздееец...завтра без Зе и Промеса ещё как то можно было, Урал всё-таки, но без Глушака и без того проходной двор, станет целым шоссе.
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Chernyi Lis
1477111453
У Спартака есть забивной Бокетти
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лёха72
1477115942
да мого травм как всегда
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dimid
1477131453
ждем хорошей игры от молодёжи.
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