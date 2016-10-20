«Золотая бутса» досталась Суаресу. «Зенит» повысит зарплату Витселю. Дайджест событий дня

Суарес получил «Золотую бутсу»

Нападающему «Барселоны» Луису Суаресу вручили «Золотую бутсу» как лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг за прошлый сезон. Уругвайский форвард в сезоне-2015/16 забил 40 голов, тем самым опередив нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина (36) и лидера «Реала» Криштиану Роналду (35). «Я никогда не ставил перед собой цели бить бомбардирские рекорды. Для меня на первом месте командные результаты. В данной награде собран результат коллективных действий всей «Барселоны». Конечно, прошлый сезон стал фантастическим в моей карьере», – заявил Суарес.

Мутко: «Рассмотрим вопрос о моем уходе с поста президента РФС»

Вице-премьер Виталий Мутко не исключил, что может покинуть пост главы Российского футбольного союза (РФС). «Мы рассмотрим этот вопрос. Все-таки впереди чемпионат мира. Сегодня президент РФС занимается подготовкой к чемпионату мира, модернизацией российского футбола, национальной командой. Поэтому мы еще раз рассмотрим этот вопрос, проконсультируемся с руководством ФИФА и УЕФА на эту тему», – заявил Мутко.

Жулиано, Кокорин, Жоаозиньо и Кришито вошли в первую десятку лучших игроков рейтинга FedEx Performance Zone

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг Fedex Performance Zone. Данный список строится на основе специального алгоритма, который в своих расчетах учитывает статистику игроков в национальных чемпионатах и в еврокубках. Первое место в рейтинге занимает полузащитник «Зенита» Жулиано. В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит»), Жоаозиньо («Краснодар») и Доменико Кришито («Зенит»). Полную десятку рейтинга можно посмотреть здесь.

Россия опустилась на рекордное 53-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась с 38-го на 53-е место в рейтинге ФИФА. На данный момент российская команда имеет в своем активе 594 очка. Отметим, что еще ни разу в истории сборная России не занимала такое низкое место. Предыдущий антирекорд был установлен в 1998 году, когда команда опустилась на 40-ю строчку. Лидером рейтинга остается сборная Аргентины (1621), на втором идет команда Германии (1465), а на третьем – Бразилия (1410).

«Зенит» готов удвоить оклад Витселя

Наставник «Зенита» Мирча Луческу обсудил с полузащитником команды Акселем Витселем вопрос продления сотрудничества с клубом. Как отмечает источник, руководство «Зенита» согласилось увеличить оклад футболиста, но сам бельгиец новое соглашение с сине-бело-голубыми подписывать не собирается. В свою очередь «Зенит» боится потерять Витселя без компенсации, так как приобретали футболиста за 40 миллионов евро. Сообщается, что по новому соглашению бельгиец будет получать вдвое больше. Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает в конце сезона.

Яровинский: «О продлении контракта с Тошичем сообщил Шимич. Он не имеет никакого отношения к футболисту»

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский отказался подтвердить информацию о продлении контракта с Зораном Тошичем. Ранее агент Бобан Шимич сообщил, что футболист подписал новое двухлетнее соглашение с армейцами. «Контракт Тошича? Новость о продлении контракта с Зораном Тошичем вышла от некого Бобана Шимича. Насколько мне известно, Бобан Шимич не представляет интересы Тошича, он не имеет к нему никакого отношения», – заявил Яровинский.

«Лацио» ведет переговоры с «Амкаром» по поводу перехода Селихова

Голкипер «Амкара» Александр Селихов вызвал интерес со стороны «Лацио». Как сообщает источник, итальянский клуб уже ведет переговоры о трансфере 22-летнего россиянина. Сумма возможной сделки оценивается в 7 миллионов евро. Напомним, ранее сообщалось, что голкипер готов перейти в другую команду, если ему поступит конкретное предложение. В нынешнем сезоне Селихов провел за «Амкар» в РФПЛ 10 матчей, в которых пропустил пять голов.

«Думал, что придется завершить карьеру». История самого перспективного голкипера РФПЛ

Финал Лиги чемпионов в будущем может пройти за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в скором времени финал Лиги чемпионов может пройти за пределами Европы. Об этом 49-летний функционер рассказал в интервью АР. «Лететь из Азербайджана в Португалию, к примеру, столько же, сколько и до Нью-Йорка, поэтому для болельщиков это не должно стать проблемой. Однако Лига чемпионов – европейский турнир, в связи с этим нужно серьезно отнестись к подобному вопросу. При этом политическая ситуация не будет учитываться, это ненормально», – сказал Чеферин.