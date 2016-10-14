В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»

Несколько любопытных цифр к началу матча:
- «Уфа» выиграла 3 последних гостевых игры, не пропустив в них ни гола;
- Лишь в 2 из последних 11 матчей с участием ЦСКА было забито 3 и больше мячей;
- ЦСКА выиграл у «Уфы» 4 матча из 5 с общей разницей 15:4;
- В гостях у ЦСКА «Уфа» еще не забивала;
- Виктор Гончаренко, возглавляя «Кубань», проиграл два матча Леониду Слуцкому с общей разницей 0:10.
Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Уфа» – 1:0
Какой загадочный твит от ЦСКА с интригующей фотографией:
А ведь не зря интриговали. В воротах нет Акинфеева, в полузащите дебютирует Гордюшенко!
Состав «Уфы» тоже известен.
Опа, а вот и специальный гость на матче! Узнали?
15 минут позади, моментов нет, но есть желтая карточка.
Счет открыт: подачу с углового использовал Василий Березуцкий, точно пробив головой. 1:0 ЦСКА повел! И выиграл первый тайм.
ЦСКА едва не удвоил счет, но Траоре привычно запорол супермомент.
Самое яркое событие первых минут второго тайма:
Виктор Гончаренко дал интервью прямо по ходу матча.
1:0, армейцы выиграли не самый простой матч.
twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.
ЦСКА набирает 21 очко и временно выходит на первое место в РФПЛ. Завтра «Спартак» может вернуть его, если обыграет «Ростов».