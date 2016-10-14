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  • В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»

В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»

Несколько любопытных цифр к началу матча:

  • «Уфа» выиграла 3 последних гостевых игры, не пропустив в них ни гола;
  • Лишь в 2 из последних 11 матчей с участием ЦСКА было забито 3 и больше мячей;
  • ЦСКА выиграл у «Уфы» 4 матча из 5 с общей разницей 15:4;
  • В гостях у ЦСКА «Уфа» еще не забивала;
  • Виктор Гончаренко, возглавляя «Кубань», проиграл два матча Леониду Слуцкому с общей разницей 0:10.

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Уфа» – 1:0

Какой загадочный твит от ЦСКА с интригующей фотографией:

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А ведь не зря интриговали. В воротах нет Акинфеева, в полузащите дебютирует Гордюшенко!

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Состав «Уфы» тоже известен.

Опа, а вот и специальный гость на матче! Узнали?

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15 минут позади, моментов нет, но есть желтая карточка.

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Счет открыт: подачу с углового использовал Василий Березуцкий, точно пробив головой. 1:0 ЦСКА повел! И выиграл первый тайм.

ЦСКА едва не удвоил счет, но Траоре привычно запорол супермомент.

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Самое яркое событие первых минут второго тайма:

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Виктор Гончаренко дал интервью прямо по ходу матча.

1:0, армейцы выиграли не самый простой матч.

ЦСКА набирает 21 очко и временно выходит на первое место в РФПЛ. Завтра «Спартак» может вернуть его, если обыграет «Ростов».

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Уфа Березуцкий Василий Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Kugal
1476462057
Интересно, посмотрим !
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84aivengo
1476470708
ответьте мне кто-нибудь-зачем траоре был нужен монако и для чего понадобился цска?
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Strig
1476504061
Гинеконерам - ПОЗОР!
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pik54
1476518745
Матч смотрелся, Уе малость не везло.
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