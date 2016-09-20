Пять решений Луческу, вернувших «Зенит» в претенденты на чемпионство

Покупка Жулиано

На продаже Халка удалось отбить 55 миллионов евро. Но найти ему замену до старта чемпионата не удалось. Бразильца Жулиано купили всего за семь миллионов, но подоспел полузащитник лишь к первому победному матчу против «Ростова». Он никогда особенно не выделялся голевыми талантами даже в Бразилии, за несколько лет в «Гремио» наколотив всего 14 мячей. В пяти матчах РФПЛ на счету Жулиано уже пять забитых голов и результативная передача. В матче Лиги Европы он вообще сделал 1+3. Бразилец разгоняет атаки и уже в начале сезона дирижирует игрой «Зенита». Что же будет, когда он освоится?

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Вето по Витселю

Аксель Витсель покинет «Зенит» через год, когда станет свободным агентом. Он мог уйти в «Ювентус» на самом флажке трансферного окна, но «Зенит» в последний момент отказался отдавать бельгийца. Большую роль в этом решении сыграл Луческу. Тренер требовал срочно найти замену уходящему игроку, однако по Кристиану Нобоа, которого рассматривали на позицию Витселя, договориться не смогли. Тогда Мирча предпочел потере футболиста сохранение немотивированного бельгийца. Аксель сходу вернулся в основной состав, постепенно добирая кондиции до прежнего уровня. В его интересах сейчас играть на хорошем уровне. Иначе в «Ювентус» потом не возьмут и без участия «Зенита».

Грамотная ротация

«Ошибка с «Ростовом», ошибка в Тель-Авиве… Мы были в шоке, когда пропустили такой нелепый гол. Вратарь может допускать ошибки, но когда их много – я задумаюсь», – распинался наставник «Зенита» после игры с «Рубином». В этой встрече место в воротах занял Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин, с каждым сезоном все больше удивляющий публику откровенными ляпами, сел на скамейку. Кержаков не подвел, пропустив всего один мяч. Но заменяет Луческу не только вратарей. Постоянные перемены происходят во всех линиях. Стал появляться на поле и забивать Роберт Мак, осваивается Иван Новосельцев. Даже Александр Кержаков, которому дают играть минут по 15 в концовках игр, уже успел наработать на забитый мяч. Такие вещи непосредственно влияют и на итоговый результат.

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Мотивация для Кокорина

«Кокорин – талантливый игрок, у которого фактически нет изъянов. Но пока он свои качества не раскрыл. Я недоволен его игрой», – рассказал Мирча Луческу после победного матча с «Маккаби». И это после того, как Александр сначала забил важнейший гол тульскому «Арсеналу», а затем начал возрождение «Зенита» в том же матче с «Маккаби». В «Зените» Луческу Кокорин наконец-то начал работать на поле. Ему не всегда удается забивать, но объем действий, выполняемых форвардом, дает команде большое преимущество. Есть ощущение, что дальше придет и куда более существенное количество голов.

Сохранение Джорджевича

Появился в «Зените» герой, который вопреки работе Кокорина просто забивает мячи. Все предыдущие тренеры «Зенита» предпочитали сдавать талантливого Джорджевича куда-нибудь подальше. Парень засветился в скатившемся «Твенте», затем поиграл в «Сампдории», а потом и вовсе неудачно съездил в скромную «Понферрадину». Голов от Луки ждали месяцами, что заставляло сомневаться в его перспективах. Однако при Луческу нападающий сначала здорово провел предсезонку, а затем превратился в настоящего джокера. На его счету, например, победные голы в сумасшедших матчах с «Ростовом» и «Маккаби», где «Зенит» смог добыть три очка в самой концовке. Сдавать в аренду Джорджевича больше не собираются, ведь в битве за чемпионство такие игроки очень важны.