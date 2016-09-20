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  • Пять решений Луческу, вернувших «Зенит» в претенденты на чемпионство

Пять решений Луческу, вернувших «Зенит» в претенденты на чемпионство

Покупка Жулиано

На продаже Халка удалось отбить 55 миллионов евро. Но найти ему замену до старта чемпионата не удалось. Бразильца Жулиано купили всего за семь миллионов, но подоспел полузащитник лишь к первому победному матчу против «Ростова». Он никогда особенно не выделялся голевыми талантами даже в Бразилии, за несколько лет в «Гремио» наколотив всего 14 мячей. В пяти матчах РФПЛ на счету Жулиано уже пять забитых голов и результативная передача. В матче Лиги Европы он вообще сделал 1+3. Бразилец разгоняет атаки и уже в начале сезона дирижирует игрой «Зенита». Что же будет, когда он освоится?

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Вето по Витселю

Аксель Витсель покинет «Зенит» через год, когда станет свободным агентом. Он мог уйти в «Ювентус» на самом флажке трансферного окна, но «Зенит» в последний момент отказался отдавать бельгийца. Большую роль в этом решении сыграл Луческу. Тренер требовал срочно найти замену уходящему игроку, однако по Кристиану Нобоа, которого рассматривали на позицию Витселя, договориться не смогли. Тогда Мирча предпочел потере футболиста сохранение немотивированного бельгийца. Аксель сходу вернулся в основной состав, постепенно добирая кондиции до прежнего уровня. В его интересах сейчас играть на хорошем уровне. Иначе в «Ювентус» потом не возьмут и без участия «Зенита».

Грамотная ротация

«Ошибка с «Ростовом», ошибка в Тель-Авиве… Мы были в шоке, когда пропустили такой нелепый гол. Вратарь может допускать ошибки, но когда их много – я задумаюсь», – распинался наставник «Зенита» после игры с «Рубином». В этой встрече место в воротах занял Михаил Кержаков. Юрий Лодыгин, с каждым сезоном все больше удивляющий публику откровенными ляпами, сел на скамейку. Кержаков не подвел, пропустив всего один мяч. Но заменяет Луческу не только вратарей. Постоянные перемены происходят во всех линиях. Стал появляться на поле и забивать Роберт Мак, осваивается Иван Новосельцев. Даже Александр Кержаков, которому дают играть минут по 15 в концовках игр, уже успел наработать на забитый мяч. Такие вещи непосредственно влияют и на итоговый результат.

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Мотивация для Кокорина

«Кокорин – талантливый игрок, у которого фактически нет изъянов. Но пока он свои качества не раскрыл. Я недоволен его игрой», – рассказал Мирча Луческу после победного матча с «Маккаби». И это после того, как Александр сначала забил важнейший гол тульскому «Арсеналу», а затем начал возрождение «Зенита» в том же матче с «Маккаби». В «Зените» Луческу Кокорин наконец-то начал работать на поле. Ему не всегда удается забивать, но объем действий, выполняемых форвардом, дает команде большое преимущество. Есть ощущение, что дальше придет и куда более существенное количество голов.

Сохранение Джорджевича

Появился в «Зените» герой, который вопреки работе Кокорина просто забивает мячи. Все предыдущие тренеры «Зенита» предпочитали сдавать талантливого Джорджевича куда-нибудь подальше. Парень засветился в скатившемся «Твенте», затем поиграл в «Сампдории», а потом и вовсе неудачно съездил в скромную «Понферрадину». Голов от Луки ждали месяцами, что заставляло сомневаться в его перспективах. Однако при Луческу нападающий сначала здорово провел предсезонку, а затем превратился в настоящего джокера. На его счету, например, победные голы в сумасшедших матчах с «Ростовом» и «Маккаби», где «Зенит» смог добыть три очка в самой концовке. Сдавать в аренду Джорджевича больше не собираются, ведь в битве за чемпионство такие игроки очень важны.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кержаков Михаил Кержаков Александр Кокорин Александр Витсель Аксель Мак Роберт Жулиано Джорджевич Лука Лодыгин Юрий Луческу Мирча
Комментарии (23)
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MrVanes-Zenit
1474380317
Огромное спасибо Луческу за Луку Доверию нужно парню, только и всего
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Grelas
1474382535
Действительно Цыган очень хороший и мудрый тренер, будет очень интересно смотреть как он будет переформатировать Зенит. Нам тоже необходимо набраться терпения и не требовать сразу красивой игры и невероятных результатов. Дадим Цыгану время и пожелаем удачи.
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Вомбат
1474383249
Вообще-то если задуматься. Никогда так не играл Джорждевич как при Луческу. Более того, я помню Жулиано по Днепру 2013 года. Хороший игрок, и по уровню и по стилю игры типа Еременко. Но не более того. А сейчас он играет как Аршавин в 2008 или Широков в 20011. Опять же Дзюба и без Халка обратно в бревно не превратился. Мячик на ходу цепляет, пасы пяткой отдает, да еще и обводит. Может, действительно, все это - заслуга Луческу?
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Taps
1474385239
Убрать Коко и Лодыгина нафиг. Гниль надо вытравливать вовремя.
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lihindic
1474400157
коко правильно... твыгнатть и неустоечку пусть вальнёт
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NEMETSRUS
1474433295
луческу молодец
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Юрий Крутько
1474437085
Луческу-большой профессионал и,видно,не только разбирается в людях,но и по человечески к ним относится!Успехов Зениту!
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alexis02lion
1474439293
Всё чётко расписано. По делу. Жулиано и правда лидер, а Халк и за китайцев порой проходные матчи выдаёт. Так что тут Питер даже внезапно в выигрыше оказался. По Витселю спорно, но если не удаётся заменить и он стержневой игрок, то ход тоже оправдан. Ротация - наконец-то Лодыгин присел за свои ляпы. А то номер 1 и вечно в воротах, а тут воспитание. А Мак готов уже быть одним из лидеров, Новосельцев игрок сборной и у него так же есть все шансы закрепиться. Про Кокорина мне без разницы - лучше клипы его девушки смотреть, чем большинство его действий на поле. И доверие Джорджевичу это наверно главный плюс для Зенита от Луческу в этом сезоне - а то никто не верил, а какой игрок в команде вырос. Вообще против Зенита, но положительные моменты в работе нового тренера даже противники Зенита видят и оценивают, да и читать такие качественные статьи всегда интересно независимо от клубных пристрастий и предпочтений.
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KalterJax
1474443094
Ошибка прошлого Зенита была в том, что игра крутилась вокруг Халка, а Луческу хочет, чтобы на поле была команда прежде всего и каждый бы чувствовал персональную ответственность за игру и результат, а не так что давайте дадим мяч Халку, а он что-нибудь придумает
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FCZenit1990
1474454479
Наконец то мы увидели сыгранную команду в которой играют вся команда, а не 1 игрок ;)
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