Видео дня. Магический штрафной от Дидье Дрогба

Дидье Дрогба уже 38 лет, но он по-прежнему крут и забивает шикарные голы. Например, со штрафного с помощью заколдованного мяча.

Матч против «Орландо» закончился для «Монреаля» плачевно – 1:4, зато начинался с этого крутейшего штрафного. Вратарь, конечно, тоже поучаствовал в создании момента, когда неверно оценил «нырок» мяча.

Впоследствии «Орландо» накидал сопернику четыре гола (чему поспособствовало удаление у хозяев), причем особенно усердствовала другая звезда MLS – Кака, сделавший дубль. Дрогба же не реализовал пенальти. Сезон в Северной Америке в разгаре, «Монреаль» и «Орландо» занимают пятую и шестую строчку в таблице Восточной конференции. Лидер — новорожденный «Нью-Йорк Сити».

Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории

Восточная конференция (первые шесть клубов играют в плей-офф)

Западная конференция