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    Видео дня. Магический штрафной от Дидье Дрогба


    3
    Голосов: 5
    08.09.2016 14:30
    Дидье Дрогба уже 38 лет, но он по-прежнему крут и забивает шикарные голы. Например, со штрафного с помощью заколдованного мяча.

    Матч против «Орландо» закончился для «Монреаля» плачевно – 1:4, зато начинался с этого крутейшего штрафного. Вратарь, конечно, тоже поучаствовал в создании момента, когда неверно оценил «нырок» мяча.

    Впоследствии «Орландо» накидал сопернику четыре гола (чему поспособствовало удаление у хозяев), причем особенно усердствовала другая звезда MLS – Кака, сделавший дубль. Дрогба же не реализовал пенальти. Сезон в Северной Америке в разгаре, «Монреаль» и «Орландо» занимают пятую и шестую строчку в таблице Восточной конференции. Лидер — новорожденный «Нью-Йорк Сити».

    Возможно, самый смешной вратарский автогол в истории

    Восточная конференция (первые шесть клубов играют в плей-офф)

    Западная конференция

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ESPN
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 26 марта 2017, 03:37

      талант не пр...срешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 сентября 2016, 11:24

      Удар в стиле Дрогба)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 9 сентября 2016, 07:58

      Это не Ладыгин??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 8 сентября 2016, 18:23

      вратарь просто игуита

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 8 сентября 2016, 17:38

      "Хьюстон", у нас проблемы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 8 сентября 2016, 17:30

      Мдя-а-а, Акинфей отдыхает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 сентября 2016, 16:58

      Удар хороший, не то что вратарь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 8 сентября 2016, 16:07

      крутанул он его как надо!!Красавчик!!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 8 сентября 2016, 15:14

      под мяч он хорошо дал, но тут ошибка вратаря, точней его неопытность...

      5
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 8 сентября 2016, 14:47

      Классный гол!

      1
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