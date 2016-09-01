Доннарумма дебютировал в сборной Италии с ошибки. Голландия снова проиграла. Все голы товарищеских матчей

Текстовый онлайн матча Италия – Франция – 1:3

Италия на 17-й минуте матча в Бари пропустила гол от Марсьяля. Вот так Джампьеро Вентура стартовал во главе итальянской сборной.

Через четыре минуты счет сравнял Пелле.

А еще через семь – Жиру снова вывел французов вперед.

А потом они очень долго не забивали. Вплоть до 81-й минуты, когда отличился Курзава. Это ж надо в ближний угол такое запустить! Ох, Доннарумма.

Бельгия – Испания – 0:2

Новый тренер сборной Бельгии тоже начал с пропущенного гола, как и Вентура. Подсказки ассистента – Тьерри Анри – пока не помогают. Давид Силва распечатал бельгийские ворота.

А вот и 0:2. Давид Силва был точен с пенальти.

Голландия – Греция – 1:2

Джорджиньо Вейналдум открыл счет на 14-й минуте каким-то странным способом.

Но еще в первом тайме голландцы не уследили за Костасом Митроглу, а греческий центрфорвард таких ошибок не прощает.

А потом греки взяли и сунули еще один гол. Иоаннис Гианниотас – его автор. Ай да подарочек от голкипера!

Португалия – Гибралтар – 5:0

Наконец, португальцы решили не унижать Гибралтар в первом тайме. Единственный гол забил Нани.

Нани оформил дубль на десятой минуте второго тайма. Очень симпатично все вышло.

Ну а потом понеслось. До разгромного счет довел Канселу очень мощным ударом под перекладину.

Четвертый мяч на счету Бернарду Силвы. Что ж вратарь-то натворил?

Ну а пятый забил Нани. Чемпионы Европы провели неплохую разминку перед отборочным матчем против Швейцарии.