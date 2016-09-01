Доннарумма дебютировал в сборной Италии с ошибки. Голландия снова проиграла. Все голы товарищеских матчей

Текстовый онлайн матча Италия – Франция – 1:3
Италия на 17-й минуте матча в Бари пропустила гол от Марсьяля. Вот так Джампьеро Вентура стартовал во главе итальянской сборной.
Через четыре минуты счет сравнял Пелле.
А еще через семь – Жиру снова вывел французов вперед.
А потом они очень долго не забивали. Вплоть до 81-й минуты, когда отличился Курзава. Это ж надо в ближний угол такое запустить! Ох, Доннарумма.
Новый тренер сборной Бельгии тоже начал с пропущенного гола, как и Вентура. Подсказки ассистента – Тьерри Анри – пока не помогают. Давид Силва распечатал бельгийские ворота.
А вот и 0:2. Давид Силва был точен с пенальти.
Джорджиньо Вейналдум открыл счет на 14-й минуте каким-то странным способом.
Но еще в первом тайме голландцы не уследили за Костасом Митроглу, а греческий центрфорвард таких ошибок не прощает.
А потом греки взяли и сунули еще один гол. Иоаннис Гианниотас – его автор. Ай да подарочек от голкипера!
Наконец, португальцы решили не унижать Гибралтар в первом тайме. Единственный гол забил Нани.
Нани оформил дубль на десятой минуте второго тайма. Очень симпатично все вышло.
Ну а потом понеслось. До разгромного счет довел Канселу очень мощным ударом под перекладину.
Четвертый мяч на счету Бернарду Силвы. Что ж вратарь-то натворил?
Ну а пятый забил Нани. Чемпионы Европы провели неплохую разминку перед отборочным матчем против Швейцарии.