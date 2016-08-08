Атака на судью в Нижнекамске, репрессии Петреску и свежий позор «Спартака». Чем запомнится 6-й тур ФНЛ

Второй позор за неделю. Как «Спартак-2» уничтожили голодающие ярославцы

Быть болельщиком «Спартака» непросто. В четверг команда произвела настоящий фурор в Лиге Европы. «Поехали в Ярославль!» – с таким предложением болельщики красно-белых то и дело обращались друг к другу. Весьма внушительный десант фанатов прибыл на матч «Шинник» – «Спартак-2». И увидел одно из крупнейших поражений в истории молодежной команды.

Этого матча могло бы не состояться. 2 августа со специальным заявлением перед СМИ выступил Валерий Фролов. «Существует большая вероятность, что «Шинник» снимется с ФНЛ из-за финансовых проблем», – заявил гендиректор клуба. Поражение от «Спартака-2» могло ускорить смерть «черно-синих». Но когда все начали готовиться к будущим похоронам клуба – случился необъяснимый ренессанс!

Ярославцы четырежды поразили ворота москвичей, не дав ничего сделать в ответ. Болельщиков поразили не только голы. «Давай сальто!» – показал Максиму Лауку Низамутдинов. Ну как отказать старшему товарищу? В следующие секунды сальто а-ля Джеки Чан сделало из Лаука городского любимца.

Сложно поверить, что в первых турах этот легкий забивной вингер безвылазно сидел в запасе, а болельщики «Шинника» критиковали руководство за подписание игрока ПФЛ. В прошлом сезоне Максим Лаук и вовсе вылетел с кировским «Динамо» в любители. Там бы и пропал талант, но наставник «Шинника» Александр Побегалов – великий человек! Так считает весь Ярославль. И, похоже, город в своем мнении не ошибается.

Судейский скандал в Нижнекамске. Что заставило Александра Гаглоева наброситься на арбитра

Шла 94-я минута матча. «Нефтехимик» проигрывал «Сибири» 0:1 и ожесточенно наваливался на соперника. Вброс мяча из аута закончился очередным выстрелом по воротам. Николай Цыган плечом вытащил удар, но на добивании первым оказался Богдан Бойчук. 1:1? Как бы не так!

«Тимур Арсланбеков был «заряженный»! – мнение одного из болельщиков «Нефтехимика» отражает настроение трибун. Немного подумав, арбитр отменил гол Бойчука и тут же дал финальный свисток. Хавбек «Нефтехимика» Александр Гаглоев в бешенстве побежал к «боковому», и лишь оказавшийся по счастливой случайности посторонний оттащил арбитра от Гаглоева. Трибуны «Нефтехимика» вслед за своим игроком готовы были разорвать судью.

«Мы изучили действия «Нефтехимика». Было много фланговых подач, с которыми мы успешно справлялись», – начал Евгений Перевертайло. – «А в обороне мы весь матч сидели потому, что того требовала ситуация». Победа «Сибири» пришлась для наставника как нельзя кстати. Слухи об отставке притихли, но расслабляться рано. Покорять Новосибирск едут «монстры» из «Мордовии».

Монстры из «Мордовии». Почему химчанам впредь нужно держаться от них подальше

«Надеемся, выехали с разбитой проселочной дороги на хорошее шоссе», – фраза болельщика «Мордовии» идеально отражает дела клуба в ФНЛ. Саранчане продолжают транжирить моменты! В матче с «Химками» тот же Артур Саркисов мог спокойно оформлять хет-трик. Но форвард ограничился одним голом, а «Мордовия» – счетом 5:0.

«Химкам» же впору держаться от саранчан за километры. В последний раз эти команды встречались в ФНЛ четыре года назад, и тогда подмосковные футболисты потерпели самое крупное поражение в своей истории – 0:6! В рамках этого турнира соперники встречались четырежды. И во всех матчах «Мордовия» побеждала «Химки». После субботней встречи разница мячей в противостояниях этих команд просто катастрофическая – 18:2!

«Химки» упали на самое дно таблицы. Ни одной победы, море пропущенных голов – теперь все это должно уйти в прошлое. Титульным спонсором «Химок» стала всемирно известная компания Etihad Airways! «Компания будет спонсировать наш клуб и помогать со сборами в Европе и ОАЭ. Со своей стороны мы будем продвигать бренд Etihad в домашних матчах», – заявил гендиректор «Химок» Тажутдин Качукаев.

«Ноги гудят от барабана!». Как Морозов «шизил» на трибуне «Динамо»

Комната для пресс-конференций. Зал дружно убирает улыбки при встрече Юрия Газзаева. Улыбался в этот момент лишь сам наставник «Волгаря». «Где-то мы недоработали, где-то мастерства у соперника было побольше...», – кажется, ему все было понятно еще до стартового свистка. Голкипер «Волгаря» Станислав Бучнев уже на второй минуте принялся тянуть время. А его партнеры за весь матч не создали ни одного момента!

Правда, необходимость затягивать игру у Бучнева отпала только на 45-й минуте. Защитники «Волгаря» включили «режим двора» и оставили Бечирая одного у самой вратарской – 1:0!

На матче присутствовал дисквалифицированный Григорий Морозов. Последующие голы своих партнеров защитник встречал на фанатской трибуне. «Встречайте, господа!» – представил «заводящий» Морозова, после чего защитник выхватил рупор и по-настоящему завел публику. «Ноги гудят от барабана! В остальном все супер, спасибо всем!» – поделился впечатлениями футболист.

Активная поддержка защитника вдохновила динамовцев на град голов во втором тайме. 5:0 настраивают «бело-голубых» на легкую жизнь. Но ее не будет. «Основные игроки проявляют себя здорово, но рано или поздно нам придется прибегнуть к ротации», – заявил после матча наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев. Впереди – тяжелый выезд в Нальчик. Свежая кровь придется весьма кстати!

Репрессии Петреску. Как румын портит атмосферу в «Кубани»

Что-то умопомрачительное творится в Краснодаре! Укомплектованная лучшими игроками ФНЛ «Кубань» замыкает таблицу. А соперники позволяют в адрес команды Петреску пренебрежительные слова. «Такую «Кубань» надо додавливать», – чуть ли не со слезами на глазах произносил хавбек «Тамбова» Валерий Сорокин. В похожем стиле высказался наставник «СКА-Хабаровска» Александр Григорян.

«Мы ехали в Краснодар с твердой уверенностью в победе. Мы угадали состав, тактику соперника и блестяще реализовали свой план», – будто и не Петреску противостоял Григоряну! Уже на 2-й минуте аргентинец Хуан Лескано вырвался на оперативный простор и головой вогнал мяч в сетку «Кубани». А на 37-й минуте Павел Карасев фактически убил интригу – 0:2!

На данный момент «Кубань» вылетает в ПФЛ. И дело здесь, похоже, не только в нефарте. «У меня с игроками существуют определенные разногласия. В критических ситуациях из кризиса команду должен вытянуть игрок-лидер. Но пока я не вижу его в своей команде», – Петреску переходит в нападение на своих футболистов. Ранее румын сослал основного вратаря Юрия Дюпина в «молодежку». Еще пара матчей без побед, и репрессии последуют в отношении самого Петреску.

Результаты 6-го тура ФНЛ:

«Енисей» – «Спартак» Нч – 0:1

«Тюмень» – «Луч-Энергия» – 0:0

«Мордовия» – «Химки» – 5:0

«Факел» – «Тамбов» – 3:0

«Нефтехимик» – «Сибирь» – 0:1

«Балтика» – «Зенит-2» – 0:0

«Кубань» – «СКА-Хабаровск» – 0:2

«Сокол» – «Тосно» – 1:2

«Шинник» – «Спартак-2» – 4:0

«Динамо» – «Волгарь» – 5:0

Цифры:

0 ударов в створ нанес «Зенит-2» в гостевой игре с «Балтикой»!

1 гол в первых шести турах забил «Енисей». Команда Андрея Тихонова – самая незабивающая в ФНЛ!

2 поражения за весь 2016 год потерпел у себя дома «Шинник». Ярославские игроки по-настоящему любят своих болельщиков!

6 месяцев предстоит пропустить лидеру «Енисея» Александру Харитонову. Врачи подтвердили: у игрока порваны крестообразные связки.

8 голов забила «Мордовия» в двух последних матчах. Примечательно, что в них наставник команды Дмитрий Черышев отбывал дисквалификацию.

11 матчей подряд не побеждала «Сибирь». И вот проклятье пало! Правда, по версии «Нефтехимика», не без судейской помощи.

18 голов забили в этом туре «Мордовия», «Факел», «Шинник» и «Динамо». Все они одержали разгромные победы. Остальные команды сообща сумели отличиться всего 7 раз.

285 минут подряд «Тюмень» не может забить гол с игры на временно домашнем стадионе в Челябинске.

449 дней «СКА-Хабаровск» не мог одержать выездную победу. Проклятье было снято в Краснодаре.

Война «Динамо» и «Зенита», «Кубань» в зоне вылета и другие события 5-го тура ФНЛ