Пробы пера. О чем говорят результаты российских команд в еврокубках

«Ростов» – «Андерлехт» – 2:2

Готовность

У серебряных призеров прошлого года к старту сезона накопилось много проблем: вопросы об уходе главного тренера, финансовое состояние, скандал с контрактом Азмуна.

«Ростову» не привыкать к трудностям. Но чувствовалась потерянность команды, отсутствие концентрации. В лучшие моменты прошлого сезона подопечные Бердыева по собранности и самоотдаче напоминали мадридский «Атлетико». В матче с «Андерлехтом» же оба пропущенных гола – это в первую очередь тактическая недоработка тренеров и игроков. Первый – ошибка при розыгрыше углового. Второй – неудачное возвращение из атаки в оборону.

При этом «Ростов» неожиданно хорошо отыгрывался. И оба раза уверенно действовал во время любимых стандартов (грамотно разыграли штрафной, заработали пенальти). Образцовую оборону предстоит выстроить заново. Но, однозначно, «Ростов» не сдал позиции, как многие прогнозировали.

Соперник

Сложно сказать, кто сильнее, «Андерлехт» или «Ростов». Мы привыкли видеть бельгийцев в еврокубках, поэтому их уровень кажется нам высоким. Бельгийские журналисты, наоборот, считают ничью с российской командой удачным результатом.

В этом матче «Андерлехт» ошибался не меньше ростовчан. Именно такими ошибками были ненужные фолы, которые и привели к голам «Ростова». Для команды Вайлера эта игра также была первой официальной. «Сырость» все еще чувствуется. И этим можно и нужно пользоваться.

Перспективы

Пропустив дважды на своем поле, «Ростов» загнал себя в тяжелое положение, при котором на выезде нужно обязательно побеждать. И пока непонятно, насколько готовы южане совершать подвиги, сравнимые с героизмом прошлого сезона. При этом у «Ростова» даже при поражении остается шанс поиграть в Лиге Европы, турнире, в котором можно добиться результатов.

Цитата

Курбан Бердыев: «Результат оставляет желать лучшего, но в целом мы провели достойный и неплохой матч. Поедем в Бельгию с оптимизмом».

«Ростов» и «Андерлехт» наколотили друг другу по два гола. Онлайн исторического матча

АЕК – «Спартак» – 1:1

Готовность

У красно-белых в соперниках был куда менее серьезный клуб. Главной проблемой, стал не АЕК, а кипрская погода, при которой играть на высоком уровне весь матч было невозможно.

«Спартак» неплохо начал, но второй тайм провалил. Отметить можно индивидуально неплохую игру Зобнина и Ананидзе и индивидуально плохую игру Промеса и Зе Луиша. Говорить о командных проблемах преждевременно. «Спартак» начал возвращение в еврокубки не с самого красивого матча. Проиграли по владению мячом (51:49), ударам (10:9), проценту выигранных единоборств (55:45). Но лучше начинать с таких матчей, чем с триумфальных побед, делающих команду слишком самоуверенной. «Спартаку» это известно.

Соперник

АЕК еще раз показал, что игры с кипрскими командами у наших клубов почему-то не получаются. Но кроме этого ничем не удивил. Забитый гол не был результатом тактического изыска или продуманной комбинации.

Это плюсы для «Спартака», внушающие надежду на удачный результат в Москве и возможность проходить дальше. «Красно-белые» на это способны. Но до группового этапа будет еще один соперник. Способный угрожать не только жаркой погодой.

Перспективы

Пишут, что у «Спартака» появились шансы на победу в чемпионате. Соперники ослабли, Аленичев сохранил место и укрепил команду. По этому матчу понятно, что для серьезного результата нужно еще много работать, учить игроков футболу в самых тяжелых условиях. Впереди длинный сезон, а результат на дальней дистанции всегда определяет выносливость.

Цитата

Дмитрий Аленичев: «Это неплохой результат. Но это был не тот «Спартак», который хотелось бы видеть. В ответной игре мы обязаны иметь преимущество».

«Биркиркара» – «Краснодар» – 0:3

Готовность

«Краснодар» порадовал хорошим выступлением на Мальте. Команда показала ту игру, которую должна была показать. В первом тайме «Биркиркара» неплохо оборонялась, и было тяжело, но когда получилось забить – игра пошла по удобному для «Краснодара» сценарию.

Возвращение Измайлова, гол Смолова, продуктивный выход на замену Лаборде, – команда Кононова отлично начала сезон и снова радует болельщиков красивым футболом. По крайней мере, до следующего раунда квалификации можно сосредоточиться на чемпионате России.

Соперник

«Биркиркара» уже показала хороший для себя результат, дойдя до этой стадии квалификации. Вряд ли команда рассчитывает на что-то большее, поэтому опасаться ее в ответном матче не стоит.

Перспективы

За «Краснодар» хочется переживать, даже если вы поддерживаете другую команду. Притом, что «быки» не делали громких трансферных приобретений, они ставят высокие задачи на этот сезон. Кононов после матча сказал о готовности команды к победе в Лиге Европы. Непонятно, означает ли это победу во всем турнире или «победы» в принципе. Но вектор задан.

Цитата

Олег Кононов: «Результатом и содержанием игры доволен, тем более что мы играли на выезде и на непростом поле. В ответном матче будет ротировать состав».

«Краснодар» разгромил «Биркиркару». «Спартак» упустил победу на Кипре. Ключевые события матчей Лиги Европы