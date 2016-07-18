Униженный «Селтик», 7:0 над «Ювентусом» и другие акты вандализма над фаворитами

Гибралтар-Лабрадор

«Линкольн» (Гибралтар) – «Селтик» (Шотландия) – 1:0

Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Сезон: 2016/17

«Линкольн» из Гибралтара – сама эта фраза вносит в голову когнитивный диссонанс. Респектабельный автомобиль в проливе? Как это вообще связано с футболом? Оказывается, все очень просто. «Линкольн Ред Имп» – таково полное название клуба – чемпион «государства», общая площадь которого равна площади 700 футбольных полей. Видимо, Гибралтар и заполонили стадионы с футболистами. Иначе сложно объяснить, почему их «Линкольн» так лихо поехал в этом сезоне. Первой пала эстонская «Флора». Хотя это еще как-то можно объяснить. Но «Селтик»… Брендан Роджерс, наверное, еще не видел в своей жизни такого позора. Да что там Роджерс, весь шотландский футбол так никогда не краснел.

Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов

Побили «Барсу»

«Фламуртари» (Албания) – «Барселона» (Испания) – 1:0

Турнир: Кубок УЕФА, 1/8 финала

Сезон: 1987/88

«Йероним», «Пуна», «Исмаили Кимали» – как только не называли клуб «Фламуртари» из Албании. Команда из небольшого городка Влера, затерявшегося на берегу Адриатического моря, на местном уровне лишь раз за свою почти столетнюю историю выигрывала чемпионат страны. Но известна «красно-черная флотилия» не этим. В середине 80-х албанцы не на шутку зарубились с испанской «Барселоной». В 1986 году Линекер и компания едва не опозорились, пройдя дальше в Кубке УЕФА только за счет гола, забитого на выезде. А уже в следующем розыгрыше турнира «Фламуртари» вовсе добился победы на своем поле – 1:0, да еще и забил изумительной красоты победный гол. Правда, ранее каталонцы дома одолели албанцев со счетом 4:1. Но факт остается фактом.

Можно упомянуть и победу ЦСКА на «Камп Ноу» в 1992 году, хотя поражение от «Фламуртари» все же воспринимается куда более неожиданно. С другой стороны, армейцы не пустили «Барселону» в групповой этап Лиги чемпионов.

ЗИЛ на пути дьявола

«Торпедо» (Россия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:0 (4:3 по пенальти)

Турнир: Кубок УЕФА, 1/32 финала

Сезон: 1992/93

Наверное, позором вылет «МЮ» из Кубка УЕФА того сезона назвать нельзя. Но не выделить этот матч из общего числа также невозможно. Манкунианцы ведь выиграли в том сезоне чемпионский титул в только образованной Премьер-лиге. А «Торпедо», мягко говоря, не блистало на внутренней арене. «Зиловцы» заняли лишь 11-ое место в первом чемпионате России.

Тогда еще не знали про «автобусы» перед своими воротами, торпедовцы просто на «Олд Траффорд» выставили все грузовики, что выпускал завод имени Лихачева. А что делать с российским автопромом мы сами не знаем, англичане – тем более. Так что, отстояв нулевую ничью в Манчестере, «черно-белые» ждали в гости звездную компанию.

На тяжелый газон стадиона «Торпедо» вышли Петер Шмейхель, Брайн Робсон, Марк Хьюз, Стив Брюс, Райан Гиггз, Пол Инс… Настоящий звездопад не ослепил россиян. Александр Подшивалов сохранил свои ворота на замке, а Андрей Талалаев даже имел шанс добыть победу для «Торпедо» еще в основное время. Но дело дошло до пенальти, где сильнее оказались «зиловцы». Манкунианцы уехали из Москвы несолоно хлебавши, чтобы выиграть Премьер-лигу.

В Люксембурге много ненапартизанишь

«Женнес Эш» (Люксембург) – «Партизан» (Югославия) – 2:1

Турнир: Кубок чемпионов, 1/8 финала

Сезон: 1963/64

Что такое люксембургский футбол, сказать крайне сложно даже сейчас. В начале 60-х различие между карликами и грандами было еще существеннее. А ведь югославский футбол в те годы находился на подъеме. Победа на Олимпиаде, «серебро» Кубка Европы и четвертое место на чемпионате мира. К успехам сборной, естественно, причастны и игроки «Партизана».

Кстати, «черно-белые» выиграли сразу три чемпионских титула подряд в Югославии. Тем удивительнее было поражение от скромного «Женнеса» из города Эш-сюр-Альзетт. По сути дела любительская команда обыграла действующих олимпийских чемпионов со счетом 2:1.

Спора нет

«Спора» (Люксембург) – «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 2:1

Турнир: Кубок чемпионов, квалификационный раунд

Сезон: 1956/57

Еще один пример, как нельзя относиться к футбольным карликам. Все тот же Люксембург. Клуб «Спора» выигрывает местный чемпионат и попадает, как казалось, под черно-желтый каток дортмундской «Боруссии». «Шмели» к моменту матчей в квалификационном раунде доминировали в немецком футболе. Они выиграли два последних титула в чемпионате Германии. Поэтому сложно было подумать, что люксембуржцы смогут поспорить с «Боруссией». Но на то она и «Спора», чтобы быть несогласной даже с самыми вескими аргументами. Немцы уступили в гостях со счетом 1:2. Дома, кстати, дортмундцы также не смогли решить всех проблем, выиграв 4:3. Правда, в дополнительном матче «шмели» устроили показательную порку, «ужалив» футболистов «Споры» семь раз и улетев в 1/8 финала Кубка чемпионов.

Насилие над «Старой сеньорой»

«Винер СК» (Австрия) – «Ювентус» (Италия) – 7:0

Турнир: Кубок Чемпионов, квалификационный раунд

Дата: 01.10.1958

Еще один непостижимый по нынешним временам матч. Да и в 1958 году вряд ли кто-то мог поставить на проход австрийского клуба «Винер» в противостоянии с туринским «Ювентусом». «Старая сеньора» в те годы была еще не такой старой, но очень даже успешной. «Юве» только что выиграл скудетто и со спокойной душой отправился в Кубок чемпионов, где итальянцев ждал «Винер». Австрийцы еще с десяток лет впоследствии будут постоянно выступать в еврокубках, но такую победу одержать они уже никогда не смогут. 7:0 – так беспардонно с дамами не поступают.

За подобную наглость австрийцев в 1/4 финала растоптал мадридский «Реал» – 7:1. Все-таки гранды должны друг другу помогать.

У каждого клуба есть свой «Кошице»

«Кошице» (Словакия) – «Спартак» (Россия) – 2:1

Турнир: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Сезон: 1997/98

«Спартак» того времени – команда мечты для нынешнего поколения болельщиков «красно-белых». Еще долго будут помнить шесть побед из шести в Лиге чемпионов в сезоне-1995/96, «золотой» матч с «Аланией» и… словацкий «Кошице». Казалось, когда у «Спартака» было все, он взял да и остановился. Это уже после Евро-2016 мы знаем, что со словаками нам играть тяжело. Тогда никто и подумать не мог о поражении от скромного клуба из Кошице.

В Словакии хозяева, действительно, выглядели лучше и по праву выиграли тот матч со счетом 2:1. Но дома, при бешеной поддержке болельщиков, «Спартак» не смог ничего поделать с обороной «Кошице». Впрочем, вылетев от словацкого клуба в Лиге чемпионов, красно-белые сумели дошагать до полуфинала Кубка УЕФА, устранив по пути мощный голландский «Аякс».