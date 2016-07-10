Почему я ненавижу сборную Португалии

Репутация

Великая фраза из невеликого фильма «Залечь на дно в Брюгге»: «Говном он не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Так вот, Португалия − это «Тоттенхэм» среди сборных. За свою жизнь она истоптала все ступени трофейных пьедесталов, кроме самой высокой. Даже у вечно хромой Англии есть далекая, как старость Франческо Тотти, золотая медаль с ЧМ-1966. Португалия до сих пор не определилась, кто она, застряв между двумя стадиями. Недотоп и пересередняк.

В ее составе всегда были звезды, но ее состав никогда не назвать звездным. Ее вечно считают претендентом, но непонятно, на что именно. Чисто интуитивно такая глобальная неопределенность почему-то сильно отталкивает. Наверное, все дело в обиде за чужой талант, которому не хватает глубины и терпения, чтобы увидеть суть и стать мастером. С условной Болгарией все просто − она вне игры. С не условной Германией тем более − вечная королева. Куда вписывать в таблицу иерархии Португалию − никто не знает.

Эпоха эллинизма. Почему вам не нравится сборная Португалии

Стиль

Во всех трех матчах плей-офф (против Хорватии, Польши, Уэльса) Португалия владела мячом меньше 50%. По точности пасов на этом Евро она всего седьмая. По количеству времени, проведенного на чужой трети поля − только пятая. Португалия на этом Евро − команда-хурма. Немного сладкая, но обязательно с костью и вяжущая. Фернанду Сантуш не постеснялся сделать одну из самых зрелищных сборных мира рациональным офисом, где копаются в сопернике и аккуратно работают над своим квартальным проектом.

С этой недели есть причина включать телевизор − на «Матч ТВ» стал заходить Валерий Карпин. Среди мудрых афоризмов, раскиданных им в парижской студии, выделяется такой посыл: «Футбол от обороны имеет право на жизнь. Так выигрывает «Лестер», так выигрывает «Атлетико». Это не антифутбол».

Лучший тренер в истории Армавира снова прав. Но одно дело, когда так покоряет Евро деревянная Греция. Другое − когда этим занимается груженая фура дриблинга, где технарей больше, чем на кафедре информатики московского вуза. Это как-то противоестественно и грустно.

Португалию обычно называют «Европейские бразильцы». После 10 июля это сравнение придется похоронить.

СR7

Роналду − гений. Возможно, лучший из тех, что вообще пинают мяч ногами перед тысячами зрителей. Плевать на его имидж, килограммы жареных историй, все репутационные косяки − это спорно, а сейчас даже не важно.

Напрягает другое. Криш захватил сборную Португалии. Давно и прочно это − команда, которая вертится вокруг него и фактически ему же подчиняется. Он в принципе не виноват − так получилось. Португалия тоже не виновата − когда у тебя есть всегда один супермегатоп, глупо не отдавать свою жизнь в его руки. Никто не виноват. Но смотреть на такое все равно неприятно.

Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

Футбол − игра коллективов. У Португалии в этом плане все скучно и рутинно. В каждом городе России есть двор, где один пацан заметно старше всех остальных и тусуется с ними потому, что больше не с кем. Безальтернативно весь авторитет и девчонки всегда отходят к нему. Партнеры Роналду − его бракованные копии Куарежма и Нани, тихий хулиган Пепе, несколько средних ветеранов, рабочие из чемпионата Португалии и несколько юниоров. Фактически те же мелкие пацаны.

Идеально было бы, если бы рядом с ярким заметным Роналду бегал спокойный мудрый волк типа Луиша Фигу или авторитетный герой второго плана Нуну Гомеш − но их нет. Поэтому Роналду забирает все. Любое фото сборной − с его участием, главные награды − всегда ему, вся убийственная критика −лично в него. Когда пресса хвалит игру Португалии − она хвалит игру Роналду. Когда ругает − говорит, что матч провалил Роналду. В 9 случаях из 10, когда кто-то болеет за Португалию или убеждает болеть за нее другого − это все из-за Роналду.

В мире полно индивидуальных видов спорта, наблюдать за которыми интересно и весело: MMA, биатлон, теннис, прыжки с шестом, стрельба из лука. Футбол не об этом. Для смысла тут важна химия командного муравейника. Португалия топчет этот муравейник пестрыми бутсами от Nike.

Путь

Португалия вышла из группы, не выиграв ни одного матча (привет, Мишель Платини). Португалия вышла в 1/4, забив единственный гол в дополнительное время. Португалия вышла в полуфинал, домучив поляков до серии пенальти. Португалия вышла в финал, грамотно и спокойно переиграв Уэльс без Рэмзи. Такое даже перечислять и читать ужасно нудно. Смотреть за всем этим 6 раз по 90 минут (плюс час) − просто добровольная пытка.

Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

Вопрос: нормально ли, что отхватить кубок самого почетного турнира Европы хочет команда, которая за весь турнир выиграла только два матча и сделала это мощно только в одном из них?

На всякий случай − правильный ответ: нет.

Франция

Надо признаваться. Весь текст выше − немного обман. Я не ненавижу сборную Португалии. Тем более так, чтобы развесить признание об этом на весь заголовок. Но это финал чемпионата Европы, и тут нет полухарактеристик. Ты либо любишь, либо ненавидишь. В конце концов, так интереснее смотреть. Особенно, когда главная команда твоего сердца давно улетела домой, затопив горе в фонтане шампанского.

Так получилось, что очень давно и очень крепко я люблю Францию. Как страну − от лавандовых полей Прованса до верхушки Эйфелевой башни. Как чемпионат − от угара Корсики до скуки Лилля. Как сборную − от наследия Зидана до причесок Погба. Может быть, Франция не лучшая команда этого Евро. Однако в финале играть ей. И победы там она достойна намного больше, чем Португалия.

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