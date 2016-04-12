Гогниев, Дьяков и Бобер – в антисборной 23-го тура РФПЛ

Антисборная 23-го тура РФПЛ:

Вратарь. Антон Шунин («Динамо»)

Несколько голкиперов мечтали попасть в антисборную 23-го тура. Городов, Заболотный, Чебану... Все они были достойны не просто включения в состав – при желании их можно было бы наградить капитанской повязкой! Однако вратарскую позицию уже второй тур подряд стерегут динамовцы. В прошлом туре Владимир Габулов откровенно зевнул удар Подберезкина. В игре с «Рубином» Кобелев решил поменять вратаря. Увы, вышло еще хуже. Свой последний сейв в Казани Шунин сделал еще на предматчевой разминке. В самой игре «Рубин» имел четыре по-настоящему опасных момента. Как итог – 4:1!

Центральный защитник. Николай Зайцев («Амкар»)

Шла 30-я минута матча. Игроки «Амкара» по-гаджиевски организованно расставились на своей половине поля. Халк пытается сделать проникающую передачу – получается точно на Николая Зайцева. То, что произошло далее, не вписывается ни в какие логические рамки. Вероятно, Зайцев знал о 99-ти голах Артема Дзюбы. И как истинный фанат пропустил мяч на своего кумира. Сразу после пропущенного гола Николай принялся... обвинять партнеров в беспечности, за что в следующую секунду был жестко и справедливо отчитан Белоруковым.

Центральный защитник. Виталий Дьяков («Динамо»)

Капитанская повязка заслуженно отправляется на рукав центрального защитника «Динамо». В глазах Дьякова трио Карадениз-Канунников-Портнягин ничем не отличалось от барселонского MSN. Защитник москвичей столь впечатлился мастерством казанцев, что привез три из четырех голов. Дьякову остается надеяться, что Леонид Слуцкий решил пропустить этот матч мимо глаз. Иначе с надеждами на Евро-2016 придется распрощаться прямо здесь и сейчас.

Центральный защитник. Александр Новиков («Урал»)

Антихет-триком отметился и защитник «Урала». Новиков стелился в подкатах, внимательно выбирал позицию, осторожно цеплял Смолова. Тот на славу посмеялся. А как только ироническая улыбка сходила с лица Федора, он немедленно включался в игру и забивал один гол за другим. На 64-й минуте наставник «Урала» Вадим Скрипченко скоропостижно убрал Новикова с поля. На том гала-вечер Смолова и закончился.

Правый полузащитник. Игорь Шитов («Мордовия»)

После этого матча смеем подозревать, что кумиром Шитова с недавних пор стал Златан Ибрагимович. Уже на 3-й минуте Игорь в каратистском стиле отправил мяч в ворота. И все равно, что в свои! В дальнейшем Шитов посчитал дело сделанным, привезя еще три гола. Сейчас в это сложно поверить, но всего пять лет назад Игорь играл в одной команде с Кураньи и Ворониным.

Центральный полузащитник. Антон Бобер («Мордовия»)

В субботу Бобер творил добро. 37 минут хавбеки ЦСКА раскатывали его и «Мордовию» по полю. Раскатывали не остервенело: расчетливо, не выкладываясь на 100 процентов. Бобру все это надоело, и на 38-й минуте он решил пробить издали. Получился злой, могучий удар. Такой, что стоявшему у углового флажка стюарду пришлось слегка потревожиться.

Центральный полузащитник. Исмаил Айссати («Терек»)

Уфа – по-своему магический город. Именно здесь Айссати куда-то дел свою настырность и умение подключаться к атакам. Исмаил допустил большое количество брака, что сыграло на руку игрокам «Уфы» при удержании счета. Возможно, в ставшем ему родным Грозном к Исмаилу вернется волшебная палочка, и он продолжит дирижировать игрой «Терека» в центре поля.

Центральный полузащитник. Эдгар Манучарян («Урал»)

На 20-й минуте Эдгар просто обязан был сравнивать счет. Столько сил Кулаков приложил, чтобы организовать свидание мяча и Манучаряна у 11-метровой отметки! Свидание состоялось и принесло много боли Эдгару: он послал мяч выше ворот. Но и это было еще не все: во втором тайме Манучарян на полной скорости занес снаряд в свои ворота. Получилось некрасиво и неэффективно. Автогол Шитова в матче с ЦСКА оказался куда эстетичнее!

Левый полузащитник. Эмиль Бергстрем («Рубин»)

Форвард «Динамо» Фатош Бечирай пока смотрится инородным телом в рядах своей команды. Увы, об этом забыли доложить Бергстрему. Шведский защитник панически зацепил Бечирая в собственной штрафной. Хотя никакой опасности в том моменте Фатош не представлял. Как итог – пенальти, и очередной гол Алексея Ионова.

Нападающий. Спартак Гогниев («Урал»)

Это была не игра Гогниева. Нападающий «Урала» куда эффективнее действует при равном футболе. Здесь же «Краснодар» почти не выпускал «шмелей» со своей половины поля. Гогниеву оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие от голов Смолова.

Нападающий. Магомед Митришев («Терек»)

В этом сезоне Митришев зарекомендовал себя как целеустремленный упрямый форвард. Для него не имеет значения, кого добивать: «Зенит» или итальянских ветеранов. Тем удивительнее было наблюдать пассивность Магомеда в матче с «Уфой». Атака «Терека» практически ничего не создала, а сами грозненцы заслуженно проиграли. Несмотря на это, шансы «Терека» на место в топ-4 по-прежнему высоки.

Смолов, Дзюба и другие герои – в обзоре безумного 23-го тура РФПЛ

Покер Смолова, 7 мячей ЦСКА и все остальные голы 23-го тура РФПЛ