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  • Широков забил за ЦСКА. «Челси» может купить Пьянича. Дайджест событий дня

Широков забил за ЦСКА. «Челси» может купить Пьянича. Дайджест событий дня

Митрофанов: "Виллаш-Боаш может остаться в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера. "Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Он говорил "я ухожу", но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю", – сказал Митрофанов.

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В 1/4 финала Кубка России ЦСКА переиграл "Уфу" со счетом 2:0 и прошел в полуфинал. За армейцев дебютировали Роман Широков, Сергей Ткачев и Аарон Оланаре. На 57-й минуте Широков забил свой дебютный мяч в составе ЦСКА. Увеличил преимущество гостей Ахмед Муса.

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

"Краснодар" в дополнительное время одолел "Терек"

В матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" обыграл "Терек" – 1:0. В основное время команды поразить ворота друг друга не сумели, а во втором дополнительном тайме победу краснодарцам принес точный удар Андреаса Гранквиста. В полуфинале "Краснодар" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 20 апреля.

Блог-лига. Что это? Почему я должен участвовать? Сколько я могу выиграть?

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Россия. Кубок Англия. Премьер-лига Россия ЦСКА Челси Краснодар Зенит Ливерпуль Галатасарай Спартак Паршивлюк Сергей Широков Роман Пьянич Миралем Кеннеди Бентеке Кристиан
Комментарии (2)
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Apocalypse
1456863576
За Спартак он тоже в 1-м матче забил. И что дальше?
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Igorello97
1456864606
ЦСКА-Краснодар опять в 1.2
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