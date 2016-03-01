Широков забил за ЦСКА. «Челси» может купить Пьянича. Дайджест событий дня

Митрофанов: "Виллаш-Боаш может остаться в "Зените"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов сообщил, что наставник команды Андре Виллаш-Боаш может остаться на посту главного тренера. "Виллаш-Боаш является нашим тренером, у нас есть время для того, чтобы определиться. Он говорил "я ухожу", но все может измениться. Вопрос отношений может быть решен в любой момент, я этого не исключаю", – сказал Митрофанов.

"Галатасарай" уволил главного тренера

"Галатасарай" отправил в отставку главного тренера команды Мустафу Денизли. До назначения нового наставника руководить командой будет тренер молодежного состава Орхан Атик. После 23 туров турецкой Суперлиги "Галатасарай" находится на пятой позиции.

Пьянич интересен "Челси"

Хавбек "Ромы" Миралем Пьянич может перейти в "Челси". Как сообщает источник, 25-летним боснийцем заинтересован Антонио Конте, который может возглавить клуб после окончания чемпионата Европы. Руководство лондонского клуба готово заплатить за футболиста 40 миллионов евро, прописанных в его контракте в качестве суммы отступных.

Паршивлюк прервал сборы из-за проблем с почками

Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк прервал сборы на Кипре из-за обнаруженных проблем с почками. Игрок почувствовал недомогание после товарищеского матча с "Арисом" 25 февраля.

Летом Бентеке покинет "Ливерпуль"

Руководство "Ливерпуля" решило продать бельгийского нападающего Кристиана Бентеке в летнее трансферное окно. В клубе недовольны выступлениями нападающего, который минувшим летом перебрался в Ливерпуль из "Астон Виллы". В этом сезоне на счету Бентеке семь голов за 31 матч.

"Норвич" – "Челси". Кенеди забил самый быстрый гол сезона АПЛ

Полузащитник "Челси" Роберт Кенеди открыл счет в матче 28-го тура АПЛ против "Норвича". Гол был забит уже на 39-й секунде встречи – это самый быстрый мяч в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Гол Широкова вывел ЦСКА в полуфинал Кубка России

В 1/4 финала Кубка России ЦСКА переиграл "Уфу" со счетом 2:0 и прошел в полуфинал. За армейцев дебютировали Роман Широков, Сергей Ткачев и Аарон Оланаре. На 57-й минуте Широков забил свой дебютный мяч в составе ЦСКА. Увеличил преимущество гостей Ахмед Муса.

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

"Краснодар" в дополнительное время одолел "Терек"

В матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" обыграл "Терек" – 1:0. В основное время команды поразить ворота друг друга не сумели, а во втором дополнительном тайме победу краснодарцам принес точный удар Андреаса Гранквиста. В полуфинале "Краснодар" сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 20 апреля.

Блог-лига. Что это? Почему я должен участвовать? Сколько я могу выиграть?

[cr]