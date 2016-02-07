Итальянцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Пьерлуиджи Голлини, "Верона"
Возраст: 20 лет
Позиция: вратарь
Трансферная стоимость: €1 млн
Прототип: Джанлуиджи Буффон
Пьерлуиджи Голлини провел два года в академии "Манчестер Юнайтед", даже застав там известного бунтаря Федерико Македу. Подсидеть Де Хеа не удалось, поэтому теперь Голлини пытается покорить родную Италию. Получается неплохо. В нынешнем сезоне он доигрался до того, что основного голкипера "Вероны" Рафаэла сдали в аренду в "Кальяри". 20-летний вратарь спас для команды ничьи с "Миланом" и "Ромой", и даже умудрился проявить себя в проигранном матче "Ювентусу".
В Италии многие вратари начинают играть слишком рано, а потому часто ломаются психологически. Симоне Скуффет не смог закрепиться в "Удинезе" и ушел в аренду. Похожая судьба настигла и Алессио Краньо, в прошлом сезоне бывшего единственным ярким пятном "Кальяри", помимо Зденека Земана. Голлини в эту компанию не вписывается. Перед уходом в "Манчестер Юнайтед" парень умудрился сломать ногу, что на некоторое время даже отложило переезд. После того случая голкипер куда пристальнее следит за собой и профессионально относится к делу. Бесконечный поиск "нового Буффона", возможно, окончен.
Давиде Калабрия, "Милан"
Возраст: 19 лет
Позиции: крайний защитник, полузащитник
Трансферная стоимость: €800 тысяч
Прототип: Маттиа Де Шильо
Где-то эту историю мы уже проходили. Однажды в основном составе "Милана" появился Маттиа Де Шильо, вскоре даже доросший до сборной Италии. Сейчас Маттиа по-прежнему в ротации, но из-за частых ошибок и хронических травм уже не считается восходящей звездой. Случай с Давиде Калабрией обещает стать другим, он модернизированная версия Де Шильо. Такой же универсал, в юности долгое время игравший в полузащите, может закрыть и оба фланга обороны.
"В моей жизни футбол стоит на первом месте. Мой кумир и пример в отношении к делу – Паоло Мальдини", – делится с миром юный Давиде. В Серии А Калабрия впервые вышел за "Милан" еще при Филиппо Индзаги. В последнем матче предыдущего чемпионата против "Аталанты" защитник провел на поле восемь минут. Но полноценный дебют пришелся уже на этот сезон, когда в игре с "Палермо" неожиданно получил повреждение Иньяцио Абате. Колабрия вышел и сыграл надежно, а болельщики "Милана" смогли окончательно осознать, что за фланги обороны в будущем можно не беспокоиться.
Альберто Грасси, "Наполи"
Возраст: 20 лет
Позиции: опорный полузащитник, центральный полузащитник
Трансферная стоимость: €2 млн
Прототип: Марко Верратти
Цепкий хавбек дебютировал за "Аталанту" в прошлом сезоне, когда перед матчем против "Ромы" выкосило половину полузащитников. Полгода ушли на адаптацию к взрослому футболу, но потом Грасси неожиданно легко очутился в основном составе. Альберто классно владеет корпусом и прилично играет обеими ногами. Пока Грасси слишком робко ходит в атаку, а его обязанности в основном сводятся к отбору мяча. При этом юноша любит культуру паса, а в нынешнем сезоне настолько сильно прогрессировал, что впечатлил своей игрой "Фиорентину" и "Наполи".
Задолго до зимнего трансферного окна за Грасси развернулась жесточайшая борьба. "Фиорентина" вроде бы уже договорилась с "Аталантой", но "Наполи" в последний момент перехватил футболиста, выложив за него 8 миллионов евро. Грасси на радостях умудрился сломаться на первой же тренировке в новом клубе. Возможно, этому парню пока выдаются слишком большие авансы, но сейчас наступил главный и поворотный момент в его карьере. Почти месяц Альберто предстоит лечиться, а уже потом нужно включаться в борьбу за место в основном составе.
Роландо Мандрагора, "Ювентус"
Возраст: 18 лет
Позиция: опорный полузащитник, центральный полузащитник
Трансферная стоимость: €2 млн
Прототип: Клаудио Маркизио
Мандрагору заиграли в Серии А еще полтора года назад, когда полузащитнику едва исполнилось 17 лет. В победном для "Дженоа" матче с "Ювентусом" игрок провел на поле аж 69 минут. И это на позиции опорного полузащитника, сдерживая самого Карлоса Тевеса. К сожалению, после этого Роландо принял участие только в четырех встречах за "Дженоа". Таланта решили поберечь. Мандрагора одинаково успешно играет как опорника, так и чистого центрального полузащитника.
Утонувший в больших проблемах "Дженоа" в январе согласился отдать одного из своих главных талантов - ах, как неожиданно! - в "Ювентус". Туринцы заплатили за трансфер Мандрагоры 6 миллионов евро, что в три раза больше его номинальной стоимости. Но пока от этого трансфера выигрывает только "Пескара". Благоразумный "Юве" оставил игрока в Серии Б, где он уже выступал с начала нынешнего сезона. В 18 лет заиграть в высшем дивизионе все-таки тяжеловато.
Витторио Париджини, "Перуджа"
Возраст: 19 лет
Позиция: крайний полузащитник
Трансферная стоимость: €1.4 млн
Прототип: Эмануэле Джаккерини
Универсальный полузащитник "Перуджы" Витторио Париджини уже скоро начнет попадать в разнообразные хит-парады. Пока игрок выделяется приличной скоростью и легко убегает от большинства оппонентов по Серии Б. Париджини сильно напоминает Эмануэля Джаккерини, особенно тяготению к флангам. Единственный минус – Витторио мало забивает. Пока только четыре гола в 15-ти матчах Серии Б нынешнего сезона.
Для Серии А паренек еще слишком слабоват. Шаткая психология плюс нехватка опыта, что подтверждает забавный случай из нынешнего сезона. В матче "Перуджи" и "Ливорно" полузащитник забил четвертый гол своей команды и настолько поддался эмоциям, что снял футболку и побежал праздновать со всей скамейкой запасных. К этому моменту у него уже была карточка, а педантичный судья не постеснялся показать вторую. Париджини случай запомнил.
Даниэле Верде, "Рома"
Возраст: 19 лет
Позиция: атакующий полузащитник, инсайд
Трансферная стоимость: €900 тысяч
Прототип: Антонио Кандрева
Верде покорил фанатов "Ромы" с первого выхода в стартовом составе. Причем в прошлогоднем матче с "Кальяри" полузащитник сделал дубль из голевых передач, одну из которых исполнил не хуже зрелых футболистов. Но прогресс застопорился, пока те передачи пока так и остаются единственными результативными действиями Верди на взрослом уровне.
"С таким отношением к делу Верди пойдет далеко. Он очень голоден до побед", - рассказывал о парне бывший наставник "Ромы" Руди Гарсия. Именно он организовал для Верди дебют в Серии А, а затем и отправил его по арендам. Сначала Даниэле неудачно пытался помочь "Фрозиноне", теперь отправился искать голевое чутье в "Пескару". К слову, "Пескара" обычно много забивает и выпустила после себя немало игроков для Серии А. Надеемся, что и Верди вскоре будет радовать болельщиков не только великолепной бородой. По степени таланта он способен на многое.
Лука Видо, "Милан"
Возраст: 19
Позиция: атакующий полузащитник, нападающий
Трансферная стоимость: €400 тысяч
Прототип: Джампаоло Паццини
Видо, как и вышеупомянутый Париджини, российским болельщикам на глаза уже попадался. Почти три года назад наши юноши выиграли Евро до 17 лет, в финале обыграв итальянцев по пенальти. Париджини отметился своим реализованным одиннадцатиметровым, а Видо – несколькими упущенными шансами. Антон Митрюшкин прочувствовал на себе, как этот нападающий умеет бить с правой. Подкупает и универсализм парня, способного сыграть не только на позиции ударного форварда, но и немного в оттяжке.
"Видо имеет огромный потенциал для роста. Это нападающий с прирожденным талантом бомбардира", - анализирует легендарный в прошлом игрок "Милана" Филиппо Галли. Пока Видо продолжает оправдывать авансы на уровне юношеских сборных. В отборочном раунде к чемпионату Европы на его счету уже четыре мяча в трех матчах. Следующий шаг – "Милан", где Сильвио Берлускони очень хочет видеть как можно больше итальянских игроков.