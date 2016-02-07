Итальянцы до 21 года, которыми вы будете восхищаться

Пьерлуиджи Голлини, "Верона"

Возраст: 20 лет

Позиция: вратарь

Трансферная стоимость: €1 млн

Прототип: Джанлуиджи Буффон

Пьерлуиджи Голлини провел два года в академии "Манчестер Юнайтед", даже застав там известного бунтаря Федерико Македу. Подсидеть Де Хеа не удалось, поэтому теперь Голлини пытается покорить родную Италию. Получается неплохо. В нынешнем сезоне он доигрался до того, что основного голкипера "Вероны" Рафаэла сдали в аренду в "Кальяри". 20-летний вратарь спас для команды ничьи с "Миланом" и "Ромой", и даже умудрился проявить себя в проигранном матче "Ювентусу".

В Италии многие вратари начинают играть слишком рано, а потому часто ломаются психологически. Симоне Скуффет не смог закрепиться в "Удинезе" и ушел в аренду. Похожая судьба настигла и Алессио Краньо, в прошлом сезоне бывшего единственным ярким пятном "Кальяри", помимо Зденека Земана. Голлини в эту компанию не вписывается. Перед уходом в "Манчестер Юнайтед" парень умудрился сломать ногу, что на некоторое время даже отложило переезд. После того случая голкипер куда пристальнее следит за собой и профессионально относится к делу. Бесконечный поиск "нового Буффона", возможно, окончен.

Давиде Калабрия, "Милан"

Возраст: 19 лет

Позиции: крайний защитник, полузащитник

Трансферная стоимость: €800 тысяч

Прототип: Маттиа Де Шильо

Где-то эту историю мы уже проходили. Однажды в основном составе "Милана" появился Маттиа Де Шильо, вскоре даже доросший до сборной Италии. Сейчас Маттиа по-прежнему в ротации, но из-за частых ошибок и хронических травм уже не считается восходящей звездой. Случай с Давиде Калабрией обещает стать другим, он модернизированная версия Де Шильо. Такой же универсал, в юности долгое время игравший в полузащите, может закрыть и оба фланга обороны.

"В моей жизни футбол стоит на первом месте. Мой кумир и пример в отношении к делу – Паоло Мальдини", – делится с миром юный Давиде. В Серии А Калабрия впервые вышел за "Милан" еще при Филиппо Индзаги. В последнем матче предыдущего чемпионата против "Аталанты" защитник провел на поле восемь минут. Но полноценный дебют пришелся уже на этот сезон, когда в игре с "Палермо" неожиданно получил повреждение Иньяцио Абате. Колабрия вышел и сыграл надежно, а болельщики "Милана" смогли окончательно осознать, что за фланги обороны в будущем можно не беспокоиться.

Альберто Грасси, "Наполи"

Возраст: 20 лет

Позиции: опорный полузащитник, центральный полузащитник

Трансферная стоимость: €2 млн

Прототип: Марко Верратти

Цепкий хавбек дебютировал за "Аталанту" в прошлом сезоне, когда перед матчем против "Ромы" выкосило половину полузащитников. Полгода ушли на адаптацию к взрослому футболу, но потом Грасси неожиданно легко очутился в основном составе. Альберто классно владеет корпусом и прилично играет обеими ногами. Пока Грасси слишком робко ходит в атаку, а его обязанности в основном сводятся к отбору мяча. При этом юноша любит культуру паса, а в нынешнем сезоне настолько сильно прогрессировал, что впечатлил своей игрой "Фиорентину" и "Наполи".

Задолго до зимнего трансферного окна за Грасси развернулась жесточайшая борьба. "Фиорентина" вроде бы уже договорилась с "Аталантой", но "Наполи" в последний момент перехватил футболиста, выложив за него 8 миллионов евро. Грасси на радостях умудрился сломаться на первой же тренировке в новом клубе. Возможно, этому парню пока выдаются слишком большие авансы, но сейчас наступил главный и поворотный момент в его карьере. Почти месяц Альберто предстоит лечиться, а уже потом нужно включаться в борьбу за место в основном составе.

Роландо Мандрагора, "Ювентус"

Возраст: 18 лет

Позиция: опорный полузащитник, центральный полузащитник

Трансферная стоимость: €2 млн

Прототип: Клаудио Маркизио

Мандрагору заиграли в Серии А еще полтора года назад, когда полузащитнику едва исполнилось 17 лет. В победном для "Дженоа" матче с "Ювентусом" игрок провел на поле аж 69 минут. И это на позиции опорного полузащитника, сдерживая самого Карлоса Тевеса. К сожалению, после этого Роландо принял участие только в четырех встречах за "Дженоа". Таланта решили поберечь. Мандрагора одинаково успешно играет как опорника, так и чистого центрального полузащитника.

Утонувший в больших проблемах "Дженоа" в январе согласился отдать одного из своих главных талантов - ах, как неожиданно! - в "Ювентус". Туринцы заплатили за трансфер Мандрагоры 6 миллионов евро, что в три раза больше его номинальной стоимости. Но пока от этого трансфера выигрывает только "Пескара". Благоразумный "Юве" оставил игрока в Серии Б, где он уже выступал с начала нынешнего сезона. В 18 лет заиграть в высшем дивизионе все-таки тяжеловато.

Витторио Париджини, "Перуджа"

Возраст: 19 лет

Позиция: крайний полузащитник

Трансферная стоимость: €1.4 млн

Прототип: Эмануэле Джаккерини

Универсальный полузащитник "Перуджы" Витторио Париджини уже скоро начнет попадать в разнообразные хит-парады. Пока игрок выделяется приличной скоростью и легко убегает от большинства оппонентов по Серии Б. Париджини сильно напоминает Эмануэля Джаккерини, особенно тяготению к флангам. Единственный минус – Витторио мало забивает. Пока только четыре гола в 15-ти матчах Серии Б нынешнего сезона.

Для Серии А паренек еще слишком слабоват. Шаткая психология плюс нехватка опыта, что подтверждает забавный случай из нынешнего сезона. В матче "Перуджи" и "Ливорно" полузащитник забил четвертый гол своей команды и настолько поддался эмоциям, что снял футболку и побежал праздновать со всей скамейкой запасных. К этому моменту у него уже была карточка, а педантичный судья не постеснялся показать вторую. Париджини случай запомнил.

Даниэле Верде, "Рома"

Возраст: 19 лет

Позиция: атакующий полузащитник, инсайд

Трансферная стоимость: €900 тысяч

Прототип: Антонио Кандрева

Верде покорил фанатов "Ромы" с первого выхода в стартовом составе. Причем в прошлогоднем матче с "Кальяри" полузащитник сделал дубль из голевых передач, одну из которых исполнил не хуже зрелых футболистов. Но прогресс застопорился, пока те передачи пока так и остаются единственными результативными действиями Верди на взрослом уровне.

"С таким отношением к делу Верди пойдет далеко. Он очень голоден до побед", - рассказывал о парне бывший наставник "Ромы" Руди Гарсия. Именно он организовал для Верди дебют в Серии А, а затем и отправил его по арендам. Сначала Даниэле неудачно пытался помочь "Фрозиноне", теперь отправился искать голевое чутье в "Пескару". К слову, "Пескара" обычно много забивает и выпустила после себя немало игроков для Серии А. Надеемся, что и Верди вскоре будет радовать болельщиков не только великолепной бородой. По степени таланта он способен на многое.

Лука Видо, "Милан"

Возраст: 19

Позиция: атакующий полузащитник, нападающий

Трансферная стоимость: €400 тысяч

Прототип: Джампаоло Паццини

Видо, как и вышеупомянутый Париджини, российским болельщикам на глаза уже попадался. Почти три года назад наши юноши выиграли Евро до 17 лет, в финале обыграв итальянцев по пенальти. Париджини отметился своим реализованным одиннадцатиметровым, а Видо – несколькими упущенными шансами. Антон Митрюшкин прочувствовал на себе, как этот нападающий умеет бить с правой. Подкупает и универсализм парня, способного сыграть не только на позиции ударного форварда, но и немного в оттяжке.

"Видо имеет огромный потенциал для роста. Это нападающий с прирожденным талантом бомбардира", - анализирует легендарный в прошлом игрок "Милана" Филиппо Галли. Пока Видо продолжает оправдывать авансы на уровне юношеских сборных. В отборочном раунде к чемпионату Европы на его счету уже четыре мяча в трех матчах. Следующий шаг – "Милан", где Сильвио Берлускони очень хочет видеть как можно больше итальянских игроков.

Англичане до 21 года, которыми вы будете восхищаться