10 самых дорогих трансферов зимы

10. Фредди Гуарин: из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 29 лет

Сумма трансфера: €13 млн

Не выиграв с "Интером" ни одной медали за четыре года, герой футбольных менеджеров уехал на заработки в Китай, хотя мог бы поиграть и в РФПЛ. Гуарина звали в "Зенит", был интерес от "Спартака". В "Шанхае" обладающий сумасшедшим ударом колумбиец станет партнером Тима Кэхилла и Демба Ба – вполне неплохо. Хотя выбор клуба не так очевиден. "Шеньхуа" закончил предыдущий сезон на шестом месте, да еще и с отрицательной разницей мячей.

9. Беник Афобе: из "Вулверхэмптона" в "Борнмут"

Амплуа: нападающий

Возраст: 22 года

Сумма трансфера: €13,3 млн

Воспитанник "Арсенала" шесть раз уходил в аренду, пока, наконец, не был продан в "Вулверхэмптон". Там парень за пару сезонов наколотил два десятка голов в Чемпионшипе и заслужил возвращение в Премьер-лигу. Афобе призван заменить травмированного Калума Уилсона, и в новом клубе он начал с двух голов в трех матчах – забил "Норвичу" и "Сандерленду". Уже на следующей неделе форварду предстоит играть против родной команды – "Борнмут" примет "Арсенал".

8. Эндрос Таунсенд: из "Тоттенхэма" в "Ньюкасл"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 24 года

Сумма трансфера: €15,7 млн

"Как только узнал об интересе "Ньюкасла", другие варианты уже не рассматривал", - объявил Таусенд. За "Тоттенхэм" в этом сезоне он не сыграл и пяти матчей. Это, впрочем, не стало препятствием для "сорок", которые отвалили 15 миллионов за игрока сборной Англии. Особый восторг трансфер вызвал у главного тренера "Ньюкасла" Стива Макларена. Распадается, похоже, "Маленькая Франция" в графстве Тайн и Уир.

7. Джонджо Шелви: из "Суонси" в "Ньюкасл"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 23 года

Сумма трансфера: €16 млн

Еще одного молодого английского полузащитника "Ньюкасл" приобрел три недели назад. Неудавшийся "сменщик Джеррарда" ярко играл в "Суонси" при Гарри Монке, а после отставки тренера решил сменить команду. За "сорок" Шелви уже отметился голевой передачей в игре с "Уотфордом".

6. Жерсон Сантос: из "Флуминенсе" в "Рому"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 18 лет

Сумма трансфера: €16 млн

За очередным талантливым бразильцем охотилась "Барселона", однако все изменил приезд спортивного директора "Ромы" Вальтера Сабатини. Тот привез с собой футболку клуба с "десяткой" и фамилией бразильца на спине. Ситуация не понравилась поклонникам Франческо Тотти, но подействовала на Жерсона. Ожидалось, что "Рома" тут же отправит новичка в аренду в "Болонью", однако отец футболиста настоял на тренировках футболиста именно в составе римского клуба.

5. Умар Ниасс: из "Локомотива" в "Эвертон"

Амплуа: нападающий

Возраст: 25 лет

Сумма трансфера: €17,9 млн

Умар Ниасс раззабивался лишь в этом сезоне, а в РФПЛ больше него забил лишь Квинси Промес. Форвард "Локомотива" приглянулся покупателям и статистикой в Лиге Европы: семь очков по системе "гол плюс пас". "Трудно было отказаться от такого предложения", - признались в "Локомотиве", так что пока от сделки выиграли все, но главный ответ даст таблица РФПЛ после 30-го тура, если этого парня в "Локо" так и не смогут заменить. "Эвертон" же получил активного форварда на подмогу Ромелу Лукаку.

4. Жервиньо: из "Ромы" в "Хэбэй Чжунцзи"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

Сумма трансфера: €18 млн

Лига чемпионов и медали Серии А, похоже, совершенно не мотивировали ивуарийца. В "Роме" он становился все менее продуктивным. Отставку Руди Гарсии африканский футболист воспринял как время действовать и сбежал в клуб, который только что вышел в китайскую Суперлигу. Матчам против "Реала" Жервиньо предпочел восемь миллионов евро в год. Все остались довольны, особенно сам игрок.

3. Элкесон: из "Гуанчжоу Эвергранд" в "Шанхай Теллэйс"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 26 лет

Сумма трансфера: €18,5 млн

Третий по величине трансфер зимы вообще состоялся внутри китайского чемпионата. Казалось бы, через Европу проходят все известные бразильцы, однако Элкесон отправился сразу в Китай, где дважды выиграл местный чемпионат и Лигу чемпионов Азии. Поработав с Луисом Фелипе Сколари, полузащитник ушел в клуб, возглавляемый Свеном-Ераном Эрикссоном, в компанию к Дарио Конке и Асамоа Гьяну. Вряд ли вы слышали про Элкесона раньше, и едва ли услышите вновь.

2. Жанелли Имбула: из "Порту" в "Сток Сити"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 23 года

Сумма трансфера: €24,25 млн

Португальские клубы редко ошибаются с трансферами, особенно если дело касается дорогих сделок. В любой непонятной ситуации продавай игрока дороже. Особенно если на нем висит ярлык "Сделано в "Порту". Талантливого француза "драконы" забрали у "Марселя" за огромные 20 млн евро, сначала гоняли по разным позициям, а затем вовсе усадили в запас. Однако даже на таком трансфере португальцы умудрились подзаработать. "Сток Сити" раскошелился на рекордный трансфер в своей истории, а "Порту" остался в плюсе на четыре млн евро.

1. Рамирес: из "Челси" в "Цзянсу Сайнти"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

Сумма трансфера: €28 млн

Китайцы разорвали рынок, потратив на трансферы больше 200 млн евро, и оформив самую дорогую покупку зимы. Рамирес присел на скамейку "Челси" при Жозе Моуринью и расстроился так, что даже добряк Гус Хиддинк не вывел его из депрессии. В составе "Челси" бразилец выиграл все, что можно за пять лет, но в самый расцвет предпочел подзаработать в Азии. "Цзянсу" как раз возглавляет легенда "синих" Дан Петреску. "Челси" отказаться от такого предложения не смог, провернув очередную сделку по выгодной продаже игрока скамейки.