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10 самых дорогих трансферов зимы

10. Фредди Гуарин: из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 29 лет

Сумма трансфера: €13 млн

Не выиграв с "Интером" ни одной медали за четыре года, герой футбольных менеджеров уехал на заработки в Китай, хотя мог бы поиграть и в РФПЛ. Гуарина звали в "Зенит", был интерес от "Спартака". В "Шанхае" обладающий сумасшедшим ударом колумбиец станет партнером Тима Кэхилла и Демба Ба – вполне неплохо. Хотя выбор клуба не так очевиден. "Шеньхуа" закончил предыдущий сезон на шестом месте, да еще и с отрицательной разницей мячей.

9. Беник Афобе: из "Вулверхэмптона" в "Борнмут"

Амплуа: нападающий

Возраст: 22 года

Сумма трансфера: €13,3 млн

Воспитанник "Арсенала" шесть раз уходил в аренду, пока, наконец, не был продан в "Вулверхэмптон". Там парень за пару сезонов наколотил два десятка голов в Чемпионшипе и заслужил возвращение в Премьер-лигу. Афобе призван заменить травмированного Калума Уилсона, и в новом клубе он начал с двух голов в трех матчах – забил "Норвичу" и "Сандерленду". Уже на следующей неделе форварду предстоит играть против родной команды – "Борнмут" примет "Арсенал".

8. Эндрос Таунсенд: из "Тоттенхэма" в "Ньюкасл"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 24 года

Сумма трансфера: €15,7 млн

"Как только узнал об интересе "Ньюкасла", другие варианты уже не рассматривал", -  объявил Таусенд. За "Тоттенхэм" в этом сезоне он не сыграл и пяти матчей. Это, впрочем, не стало препятствием для "сорок", которые отвалили 15 миллионов за игрока сборной Англии. Особый восторг трансфер вызвал у главного тренера "Ньюкасла" Стива Макларена. Распадается, похоже, "Маленькая Франция" в графстве Тайн и Уир.

7. Джонджо Шелви: из "Суонси" в "Ньюкасл"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 23 года

Сумма трансфера: €16 млн

Еще одного молодого английского полузащитника "Ньюкасл" приобрел три недели назад. Неудавшийся "сменщик Джеррарда" ярко играл в "Суонси" при Гарри Монке, а после отставки тренера решил сменить команду. За "сорок" Шелви уже отметился голевой передачей в игре с "Уотфордом".

6. Жерсон Сантос: из "Флуминенсе" в "Рому"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 18 лет

Сумма трансфера: €16 млн

За очередным талантливым бразильцем охотилась "Барселона", однако все изменил приезд спортивного директора "Ромы" Вальтера Сабатини. Тот привез с собой футболку клуба с "десяткой" и фамилией бразильца на спине. Ситуация не понравилась поклонникам Франческо Тотти, но подействовала на Жерсона. Ожидалось, что "Рома" тут же отправит новичка в аренду в "Болонью", однако отец футболиста настоял на тренировках футболиста именно в составе римского клуба.

5. Умар Ниасс: из "Локомотива" в "Эвертон"

Амплуа: нападающий

Возраст: 25 лет

Сумма трансфера: €17,9 млн

Умар Ниасс раззабивался лишь в этом сезоне, а в РФПЛ больше него забил лишь Квинси Промес. Форвард "Локомотива" приглянулся покупателям и статистикой в Лиге Европы: семь очков по системе "гол плюс пас". "Трудно было отказаться от такого предложения", - признались в "Локомотиве", так что пока от сделки выиграли все, но главный ответ даст таблица РФПЛ после 30-го тура, если этого парня в "Локо" так и не смогут заменить. "Эвертон" же получил активного форварда на подмогу Ромелу Лукаку.

4. Жервиньо: из "Ромы" в "Хэбэй Чжунцзи"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

Сумма трансфера: €18 млн

Лига чемпионов и медали Серии А, похоже, совершенно не мотивировали ивуарийца. В "Роме" он становился все менее продуктивным. Отставку Руди Гарсии африканский футболист воспринял как время действовать и сбежал в клуб, который только что вышел в китайскую Суперлигу. Матчам против "Реала" Жервиньо предпочел восемь миллионов евро в год. Все остались довольны, особенно сам игрок.

3. Элкесон: из "Гуанчжоу Эвергранд" в "Шанхай Теллэйс"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 26 лет

Сумма трансфера: €18,5 млн

Третий по величине трансфер зимы вообще состоялся внутри китайского чемпионата. Казалось бы, через Европу проходят все известные бразильцы, однако Элкесон отправился сразу в Китай, где дважды выиграл местный чемпионат и Лигу чемпионов Азии. Поработав с Луисом Фелипе Сколари, полузащитник ушел в клуб, возглавляемый Свеном-Ераном Эрикссоном, в компанию к Дарио Конке и Асамоа Гьяну. Вряд ли вы слышали про Элкесона раньше, и едва ли услышите вновь.

2. Жанелли Имбула: из "Порту" в "Сток Сити"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 23 года

Сумма трансфера: €24,25 млн

Португальские клубы редко ошибаются с трансферами, особенно если дело касается дорогих сделок. В любой непонятной ситуации продавай игрока дороже. Особенно если на нем висит ярлык "Сделано в "Порту". Талантливого француза "драконы" забрали у "Марселя" за огромные 20 млн евро, сначала гоняли по разным позициям, а затем вовсе усадили в запас. Однако даже на таком трансфере португальцы умудрились подзаработать. "Сток Сити" раскошелился на рекордный трансфер в своей истории, а "Порту" остался в плюсе на четыре млн евро.

1. Рамирес: из "Челси" в "Цзянсу Сайнти"

Амплуа: полузащитник

Возраст: 28 лет

Сумма трансфера: €28 млн

Китайцы разорвали рынок, потратив на трансферы больше 200 млн евро, и оформив самую дорогую покупку зимы. Рамирес присел на скамейку "Челси" при Жозе Моуринью и расстроился так, что даже добряк Гус Хиддинк не вывел его из депрессии. В составе "Челси" бразилец выиграл все, что можно за пять лет, но в самый расцвет предпочел подзаработать в Азии. "Цзянсу" как раз возглавляет легенда "синих" Дан Петреску. "Челси" отказаться от такого предложения не смог, провернув очередную сделку по выгодной продаже игрока скамейки.

Англия. Премьер-лига Трансферы Борнмут Шанхай Шэньхуа Ньюкасл Рома Эвертон Шанхай Порт Сток Сити Цзянсу Сунин Жервиньо Рамирес Гуарин Фреди Таунсенд Эндрос Шелви Джонджо Афобе Беник Жерсон Элкесон Имбула Жанелли Ниасс Умар
Комментарии (1)
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Igorello97
1454419188
Нда, скудно.
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