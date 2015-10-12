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Умницы и умники. Как сборная России наконец-то не облажалась

<p><em>Сборной России для выхода на Евро-2016 нужно было не проиграть дома Черногории. «Бомбардир» рассказывает с «Открытие Арены»  о том, как парни Слуцкого выполнили и перевыполнили этот план.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Желтая дорожка</strong></span></p> <p>Уж сколько было сказано слов о русском менталитете. Мы систематически загоняем себя в сложную ситуацию, чтобы потом из нее героически, с проявлением несгибаемого духа выбраться. Правда, к сожалению, первая часть этого алгоритма в нашем футболе выполняется куда исправнее. Можно по пальцам пересчитать отборочные кампании к крупным турнирам, которые бы сборная России прошла на одном дыхание и без особых переживаний. А вот спасаемся мы далеко не всегда. Украина-1999. Словакия-2005. Словения-2009. Все эти шрамы затянутся на сердце российского болельщика еще не скоро. И перед последним матчем отбора была единственная мысль: главное, чтобы в этом скорбном списке не появилась еще одна зарубка. Черногория-2015.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444678013_IMG_9046 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Хотя, если быть честным, перед игрой все понимали, что даже поражение не вычеркивает нас из числа участников грядущего Евро. Просто придется играть в стыковых матчах. Если провести параллель с передачей «Умницы и умники», то мы находились на желтой дорожке. Ошибиться можно, но после этого груз давления возрастет многократно.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445076" target="_blank">Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Афоризм Дзюбы</strong></span></p> <p>Многие болельщики перед матчем выражали уверенность в нашей команде. Но при этом не забывали добавлять слова близкие к тем, что Артем Дзюба сказал после победы над Молдавией. Это вообще можно назвать девизом всего российского футбола. «Мы все сможем. Главное, не обосраться». Дзюба являлся не только самым цитируемым игроком, но и главной надеждой нации. Большинство идущих к стадиону с разной степенью уверенности пророчили ему взятие ворот, а, может, и не одно. Давненько у нас в сборной столь ярко не вырисовывался «нападающий республики».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444678058_AD7D0095 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Еще за пять минут до начала матча трибуны «Открытие Арены» имели пугающие проплешины. К 10-й минуте игры стадион уже был заполнен процентов на 95, но вожделенный аншлаг так и не был зафиксирован. Все- таки будничный день и не столь громкая для простого обывателя афиша сделали свое дело. Тут на Златана уже не посмотришь. Впрочем, пустые места были исключительно на центральных трибунах, а вот обе «боковушки» были забиты под «sold out». Перед матчем миру был явлен очередной шикарный баннер, преисполненный патриотизмом. «Славься страна! Мы гордимся тобой». Просто и сильно. Но особенное впечатление произвел его задний фон. Огромный триколор в высоту трибуны. Это, конечно, не полотнище с матча Россия - Англия, но струнки патриотичной души трогает не хуже.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444679936_IMG_5606.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вперед, гусары!</strong></span></p> <p>В стартовом составе сборной России было два ожидаемых изменения. Вместо травмированного Игоря Смольникова появился Олег Кузьмин. Также коррективам был подвергнут центр поля. Павла Мамаева сменил Алан Дзагоев, участие которого до последнего момента было под вопросом. Наши гости из Черногории же выпустили 11 людей, из которых широкому кругу российских болельщиков были известны только центральный защитник Стефан Савич и Младен Кашчелан, который выступает за «Арсенал». Правда, тульский. Остальные же парни из Черной горы выглядели решительно и загадочно. Эстебан Савельич, Милан Миятович, Неманья Николич… Как в старой шутке про югославских футболистов: «Не знаю, кто эти ребята, но, похоже, их все уважают. Вон даже диктор называет их всех по имени и отчеству».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444678237_AD7D9991 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Первый тайм производил странное впечатление. Наша сборная действовала вроде бы лучше. Атаковала большими силами, неплохо комбинировала, но все это смотрелось как-то безыдейно и беззубо. Зато дерзкие контратаки черногорцев, строившиеся по схеме «бей вперед - игра придет», постоянно вызывали чувство тревоги. Уж больно хорошо было видно, что Березуцкий и Игнашевич критически медленнее своих оппонентов и выигрывают единоборства исключительно на позиционном опыте. Давление на ворота Акинфеева достигло максимума в середине тайма, когда около минуты команда Брновича не выпускала нас из своей штрафной. Выстояли. И на этом атакующий запал балканцев иссяк. Правда, и наша команда до определенного момента взяла паузу. Взорвались подопечные Слуцкого за 10 минут до свистка на перерыв. И, что интересно, успех нам принесли не позиционные атаки, а гусарские наскоки, в которых самое активное участие принимали крайние защитники. В итоге, гол Кузьмина, который такими темпами может отвоевать себе право быть первой опцией на своей позиции на Евро, а также четкое исполнение Кокориным пенальти посеяли в нашей душе благостное спокойствие. Все шло по плану.</p> <p><a href="https:///online/66365" target="_blank"><strong>Текстовый онлайн матча Россия - Черногория</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Выученный урок</strong></span></p> <p>Второй тайм проходил уже намного лучше для нервной системы болельщиков сборной. Наши игроки безраздельно владели преимуществом. Усвоив уроки первого тайма, атаки мы проводить старались быстро, в минимум касаний. И это было действенно, но вот с завершающим ударом возникали проблемы. Ни Дзюба, ни Широков, ни Шатов не смогли третий раз отправить мяч в ворота Миятовича.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444678350_AD7D0486 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Концовка встречи прошла в атаках команды Слуцкого. Впрочем, в атаках без фанатизма. Было понятно, что цифры на табло всех устраивают, и рвать жилы, чтобы довести счет до разгромного, никто не хотел. Конечно, реализация моментов во второй половине матча не может радовать. И вопрос здесь не в мотивации. Наши футболисты били с таких позиций, откуда просто нужно забивать. Какой бы счет на табло ни был. Такая вот расточительность может аукнуться следующим летом. Там соперники будут сильнее и злее, чем выдохшиеся к 25-й минуте черногорцы.</p> <p>Радует, что после финального свистка наша сборная не устроила на поле радостную вакханалию. Обнялись между собой, похлопали болельщикам. Все. Если мы мыслим себя сборной топ-уровня хотя бы на европейской арене, то выход в финальный турнир Евро не должен становиться для нас праздником.  Это лишь затравка перед настоящим боем, который начнется следующим летом от Парижа до Нанта.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8027307" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Скромный спаситель</strong></span></p> <p>Логическим венцом матча стало не такое громкое, но уверенное скандирование «Тренер-спаситель». Впрочем, Слуцкий от подобных эпитетов открестился, «свалив» все на футболистов. На послематчевой пресс-конференции он несколько раз подчеркнул, что матч выигрывают игроки, выходящие на поле. А понятие «тренерская победа» он вообще не до конца понимает.  </p> <p>Отсутствовала эйфория и в микст-зоне. Игроки выходили к прессе с лицом, которое выражало лишь удовольствие от хорошо проделанной работы, но никак не: «О Боже! Мы это сделали!». Естественно, хедлайнером выступил Олег Кузьмин. Человек, который дебютировал в сборной в 34 года и через месяц забил решающий гол в отборочном турнире. Герой был немногословен, но признался, что и подумать не мог, что в его жизни будет такая яркая страничка.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445140" target="_blank">Младен Кашчелан: «Слуцкому надо было намного раньше возглавить сборную» </a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444678431_AD7D9715 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Защитника «Рубина», который стал первым представителем казанского клуба, отличившимся за сборную России, вполне можно назвать символом преображения всей команды. Он пришел в коллектив вместе со Слуцким, дважды удачно выходил на замену, и в результате именно его гол стал решающим. Такой была и вся сборная. Нашлись внутренние резервы, отпал страх идти в атаку, и было огромное желание доказать всем, что унизительные шутки пора бы опять забыть. Получилось! <strong>Мы на Евро, друзья! </strong></p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/445169" target="_blank">Сборная России вышла на Евро-2016!</a></strong></p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Черногория Березуцкий Алексей Игнашевич Сергей Дзюба Артем Кузьмин Олег Комбаров Дмитрий Широков Роман Кокорин Александр Шатов Олег Савич Стефан Кашчелан Младен Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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Grub3r
1444682923
молодцы как тренерский штаб так и сами игроки! всех с победой и выходом в главный турнир!
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plusnindimon
1444684713
Второе место, от Австрии отставание в 8 очков, выиграли у мертвых шведов, Лихтенштейна, Молдовы и Черногории и все герои, а Слуцкому надо памятник поставить
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OOOVVV.
1444685655
Игоря с очередным сухарём,Сборную с победой.Пусть неудачники плачут.
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ufos73
1444686989
Если хотим действительно чего то добиться, то Лене надо гнать! Катая мяч поперек поля только и можно что Молдовию да Черногорию побеждать, кони в ЛЧ это давно доказали, но Леня по другому играть не умеет... К ЧМ 18 мы уже не успевает подготовить команду, это уже сейчас видно...
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azar800
1444709079
Ну теперь начнутся дифирамбы ведь обыграли супер команды Молдову, Черногорию, Лихтенштей, и мертвую, а поэтому равную Швецию - бегимота в президенты
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belarus-gomel
1444715333
супер!!! спасибо за игру!!!!
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zamsb
1444721791
С поставленной задачей Слуцкий справился-вывел сборную на Евро, но вразумительной игры у сборной как не было так и нет. Что бросается в глаза? Особой тактикой наша сборная не блещет. Вся удачная тактика сводиться к игре, которую пытался привить Лобановский еще в середине 70-х. Активный прессинг противника на его половине поля. Что бы не было у противника возможности спокойно принимать мяч и разгонять атаку. Тогда и защита чувствует себя увереннее, успевая за счет своего опыта перекрывать возможные варианты атаки. Но как только наша команда "дает волю" игрокам соперника, все нашу оборону разрывают "в клочья" и только Акинфеев или удача нас могут спасти. Это работает в играх с равными соперниками или чуть ниже уровнем, а вот со сборными топ уровня так надо играть все девяносто минут, но силенок у многих наших игроков не хватает. На Евро 2016 мы едем, но скорее всего будем там "статистами".
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Antilimit
1444739015
Чуба,что называется,играет на результат.Убивает 3-4 стопроцентных момента,но потом подставляет клешню под мяч и кое-как проталкивает в пустые ворота.Смолова вместо него,Федя хотя бы бегать умеет!!!
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KoLyaNN
1444803275
Считаю совершенно неприемлемым такие заголовки статей и новостей. Автор явно не болельщик нашей сборной...
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