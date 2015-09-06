5 главных выводов из игры Россия - Швеция

<p><em>Обыграв сборную Швеции (<a href="https:///news/?id=441424" target="_blank"><strong>1:0</strong></a>) в матче отбора на Евро-2016, россияне вернули любовь болельщиков. По сравнению с последним поединком под руководством Капелло и правда вышло лучше. «Бомбардир» разбирается, за счет чего без принципиального прогресса в качестве игры сборная Слуцкого сумела победить.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №1. У нас вновь есть команда</strong></span></p> <p>Такой сборной России болельщики не видели давно. Игроки вышли на матч в хорошем настроении, делали свою работу с удовольствием. По уровню самоотдачи россиянам можно ставить твердую «пятерку». Огонь в глазах, самоотверженность в единоборствах, игра через не могу в концовке. Футболисты бились за себя, того парня и всю страну. О Слуцком много говорили как о мотиваторе и хорошем психологе, и этот матч реноме тренера подтвердил.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441432" target="_blank"><strong>Как Леонид Слуцкий и сборная России обыграли Швецию</strong></a></p> <p>Конечно, здесь сошлось много факторов. Во-первых, безальтернативность победы – любой другой результат отправлял нас в лучшем случае в стыки. В такой ситуации русским свойственно собираться. Во-вторых, смена тренера всегда сопровождается эмоциональным подъемом и желанием проявить себя. В-третьих, Дон Фабио явно утратил под конец контакт с игроками. Не случайно на прощальный ужин, организованный итальянцем, приехало всего четверо его подопечных. Заслуга Слуцкого состоит, прежде всего, в том, что из широкого реестра кандидатов (а выбор у нас есть, что бы ни говорили скептики) сумел поставить нужных. Позиции тех же Дзюбы с Денисовым не выглядели очевидными. Но это люди, в силе характера которых никогда не возникало сомнений. В отличие от того же Смолова, к примеру.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441530672_AD7D2824 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №2. Сборная России играет как ЦСКА</strong></span></p> <p>Капелло в этом отборочном цикле утонул в обилие экспериментов. Как тактических, так и с составом. В конце концов, все перестали понимать, чего вообще хочет итальянец и в какой футбол собирается играть. Слуцкий не стал изобретать велосипед, использовав отточенную в ЦСКА модель игры. Высоко действующий правый защитник, несколько более консервативный и больше вовлеченный в контроль мяча левый. Ярко выраженный опорный хавбек в лице Денисова и очень мобильная «восьмерка» в лице Дзагоева. Плеймейкер, почти освобожденный от оборонительных функций.</p> <p>Фланги атаки скорее в виде оттянутых форвардов, чем полузащитников. Если Капелло чаще ставил людей, склонных подавать, простреливать и вообще комбинировать, то у Слуцкого вышел чистый форвард Кокорин и заметно прибавивший в атаке Шатов. Оба они много уходили в центр и угрожали воротам из глубины поля, полностью оставляя бровки защитникам. Россияне очень прилично держали мяч в первом тайме. Поставленная игра в короткий пас привычна для команды Слуцкого. Типичным был и выход в концовке второго Березуцкого для укрепления обороны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441530735_AD7D2130 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №3. Сборная России играет не как ЦСКА</strong></span></p> <p>В то же время нельзя не согласиться с Сергеем Игнашевичем. Несмотря на видимое сходство, играла сборная России не так, как армейцы. Слуцкий подстроился под соперника, отправив против мощных габаритных защитников Дзюбу. В ЦСКА Леонид Викторович практически никогда не использовал столба. Не случайно Нецид так и проболтался весь контракт по арендам, а сейчас сдан Страндберг. Защитники и Дзагоев чаще чем обычно играли на длинных мячах, запуская их за спину защитникам в расчете на умение Дзюбы навязать борьбу и зацепиться. Если в ЦСКА фланги атаки относительно сбалансированы, то в матче со Швецией налицо был дисбаланс. Кокорин систематически уходил вперед в пару к Дзюбе, а Шатов смещался в центр к Широкову. Фактически это выглядело как 4-2-2-2.</p> <p>Наконец, Широков похож на Еременко только именем, что тоже накладывало отпечаток на атакующие действия. Пару раз Роман блеснул оригинальными передачами, воротам же угрожал не часто. Хоть и забил не засчитанный гол после классного паса Дзагоева.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441530769_AD7D1797 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №4. Слуцкий – фартовый тренер</strong></span></p> <p>Еще до матча многие отмечали феномен природной удачливости нового тренера. Несмотря на все дифирамбы в адрес нашей сборной, во многом нам повезло. Сборная России не выдержала собственного хорошего темпа. После игры футболисты жаловались на тяжесть газона – быть может, и так. Факт остается фактом: за полчаса до конца наши ощутимо подсели. Шведы в концовке создали массу моментов. Больше, чем австрийцы. И намного больше, чем молдаване. Но ворота Акинфеева на этот раз остались нераспечатанными. В паре эпизодов гости простили, несколько раз выручал сам вратарь. Можно расценивать это как угодно. Однако не покидает ощущение: при позднем Капелло мы счет удержать, скорее всего, не сумели бы. А со Слуцким отскочили. Впрочем, везет тому, кто везет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441530814_AD7D3032 copy.jpg" style="height:480px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Вывод №5. Акинфеев нашел в себе новые стимулы</strong></span></p> <p>После ЧМ в Бразилии на Игоря обрушился шквал критики. В очередной раз пошли разговоры, что Акинфеев уже не тот, что он выдохся, что это стагнация. Кое-кто всерьез заявлял о необходимости поменять первого номера. А затяжная серия в Лиге чемпионов давно набила оскомину. Однако новый сезон вратарь ЦСКА начал ударно. Пять из семи стартовых матчей в чемпионате отстоял насухо, вплотную подобравшись к рекорду Дасаева. В последнем и вовсе добыл для ЦСКА победу, потащив пенальти на последней минуте. И вот снова вдохновенная игра. Игорь вышел по-хорошему злым и заряженным, во втором тайме поймав кураж. На счету Акинфеева несколько добротных сэйвов и пара откровенно мертвых мячей, которые не оказались в сетке исключительно благодаря высокому классу вратаря. В свете последних ошибок Лодыгина и Реброва в РФПЛ говорить о потенциальной замене Акинфеева абсолютно бессмысленно. </p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441449" target="_blank"><strong>Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж</strong></a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=441442" target="_blank"><strong>«Ибрагимович понял, что ловить здесь нечего, и заменился». Какие возможности показала нам новая сборная России</strong></a></p>