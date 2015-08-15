Главные дуэли матча «Спартак» - ЦСКА

<p><em>«</em><em>Чтобы победить, вы должны драться за каждый дюйм»</em><em>. Знаменитый монолог героя Аль Пачино из фильма «</em><em>Каждое воскресенье»</em><em> знают большинство любителей спорта. Эта фраза применима и к реальному футболу, и уж тем более матчу такого накала, как «</em><em>Спартак» - </em><em>ЦСКА. «</em><em>Бомбардир»</em><em> отправился на главную битву первого круга, чтобы воочию увидеть индивидуальные сражения игроков двух московских клубов.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Артем Ребров - Игорь Акинфеев</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа армейца</p> <p>Противостояние голкиперов команд стало настоящим украшением встречи. Ребров и Акинфеев показывают самую впечатляющую игру на последнем рубеже на старте сезона. Вот и в этом матче вратарей нельзя обвинить ни в одном из голов.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898253" width="720"></iframe></p> <p>В первом тайме соперники совершили по одному фантастическому сэйву. Ребров смог переложить корпус и отбить дальний удар Алана Дзагоева, в ходе которого мяч изменил направление после рикошета о спину Дениса Глушакова. А капитан ЦСКА перед самым перерывом виртуозно выиграл дуэль с близкого расстояния у Сердара Таски, отразив добивание немца после розыгрыша углового.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898328" width="720"></iframe></p> <p>Во второй половине голкиперы и вовсе творили чудеса: Акинфеев выиграл выход один на один у Кирилла Комбарова, а позже в умопомрачительном сэйве помешал забить Промесу. По другую сторону поля Артем Ребров не дал забить Еременко и Мусе. В общем, игра стражей ворот стала украшением дерби, и победу можно присудить Акинфееву только по причине, что его ворота с игры так и не были распечатаны, а ЦСКА одержал победу.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сальваторе Боккетти - Сергей Игнашевич</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа армейца</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898259" width="720"></iframe></p> <p>Сергей Игнашевич выдал один из лучших матчей за последнее время. Сторожил обороны ЦСКА и сборной России не только был надежен сзади, но и активно поучаствовал в обоих голах: первый забил сам, а вторая голевая атака «армейцев» началась с его перехвата. Единственной помаркой в самом дебюте встречи стала проигранная Юре Мовсисяну в штрафной верховая борьба. Но серьезных последствий эта ошибка не имела. В остальном же Сергей был безукоризнен, напомнив себя в годы молодости.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439626602__I2V4168.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Итальянский защитник «Спартака» также имеет повод гордиться лично своим выступлением в этом матче. Он выиграл подавляющее большинство единоборств, в которые вступал. Активно начинал атаки первым пасом. И не стеснялся при случае ходить вперед. К тому же, он, по сути, не виноват ни в одном из голов, которые пропустила его команда. И в сравнении с тем же Василием Березуцким провел более сильный матч. Но если мерить Боккетти по Игнашевичу, то голевые подвиги армейца все же перевешивают. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Марио Фернандес – Дмитрий Комбаров</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа армейца</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898276" width="720"></iframe></p> <p>Эта дуэль имела под собой весьма конкретную основу: игроки постоянно сталкивались на своем фланге. Оба защитника привычно активно подключались в атаку, где действовали заметно продуктивнее, чем в обороне. Бразилец, к примеру, упустил в моменте с назначением пенальти Ивелина Попова. Таких грубых помарок вице-капитан «Спартака» не допускал, ограничившись мелкими огрехами.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439626773_AD7D9756 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Но вот в атакующих действиях Фернандес был лучше. Особенно запомнился его навес на Еременко, когда Роман не забил с линии вратарской. Похожий момент был в начале и у Комбарова, но после его подачи в штрафную не смог забить Мовсисян. Но, в целом, армеец допустил намного меньше брака в своих действиях. А так же имел реальную возможность забить. И не с пенальти, как его визави. На 16-ой минуте, его удар внешней стороной стопы лишь чуть разминулся с дальним углом. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Денис Глушаков - Бибрас Натхо</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа спартаковца</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898275" width="720"></iframe></p> <p>Игра центральных полузащитников команд стала не самой яркой краской этого матча. И израильтянин, и россиянин сыграли явно ниже своих возможностей. Натхо был абсолютно неприметен на своем плацдарме, и единственным его положительным действием стало то, что он подал угловой, с которого был открыт счет. Впрочем, уже через 6 минут он зацепил в своей штрафной Ивелина Попова, чем дал арбитру Виталию Мешкову повод назначить пенальти. Поэтому ранняя замена, которая, как потом оказалось, была продиктована рецидивом травмы, изначально смотрелась напрашивающимся тактическим ходом.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898274" width="720"></iframe></p> <p>Глушаков сыграл лишь немногим лучше. Денис «привез» на свои ворота атаку, которая закончилась голом Мусы. Да и кроме этого действовал в своей зоне крайне неуверенно. Но желания и активности у спартаковца было не отнять. Он много подчищал за творцами Широковым и Поповым и искренне старался моторить игру команды. Получалось это с крайне периодическим успехом, но заочную дуэль у Натхо он выиграл точно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Роман Широков - </strong><strong>Роман </strong><strong>Еременко</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>ничья</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439627391_AD7D9184 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Вполне был возможен вариант, когда кто-то из двух Романов стал бы человеком, чьи действия предопределили бы исход матча. Однако одни из лучших распасовщиков лиги выступили чуть менее ярко, чем могли бы. Первый тайм лучше провел Широков, который находил партнеров своими фирменными передачами на любое расстояние. А вот во втором тайме уже более заметен был финский плеймейкер ЦСКА.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898329" width="720"></iframe></p> <p>Что любопытно, оба игрока могли забить, но не в свойственной себе манере – головой. Но навесы Марио Фернандеса и Промеса были переправлены лишь в руки вратарей, а не за «ленточку». Было у них и по одному плотному удару со средней дистанции, но фирменной опасности ни один из них не таил.</p> <p>Дирижеры атак своих команд провели весьма средний для себя матч. И были в этом удивительно похожи друг на друга, поэтому выявить победителя в их дуэли не представляется возможным. Боевая ничья.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Квинси Промес – Зоран Тошич</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа спартаковца</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898335" width="720"></iframe></p> <p>Эти игроки являются одними из лучших в своих командах на старте сезона, что они в очередной раз подтвердили в этом матче. Квинси Промес привычно старался быть везде и обострять ситуацию с помощью индивидуальных действий. Самым яркими моментом стал его удар в первом тайме из пределов штрафной, который заблокировал Сергей Игнашевич. А во второй половине голландец и вовсе обязан был сравнивать счет, но его удар в дальний гол после прострела Мовсисяна отбил блистательный в этот вечер Акинфеев. В остальное время Промес много перемещался, создавал зоны партнерам и вообще был крайне полезен.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439627687__I2V4500.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Не меньшую пользу своей команды приносил и Зоран Тошич. Он был больше привязан к своему флангу, где несколько раз опасно убегал от защитников. Также привычно много старался смещаться в центр с мячом для дальнейшего удара, но этот фокус в этот раз не удался.</p> <p>Сложно определить победителя в противостоянии двух очень активных игроков, которые так и не смогли отметиться результативными действиями. Однако за большую значимость для команды победу нужно присудить Квинси Промесу. В этом матче он давал партнерам чуть больше, чем Тошич. Впрочем, как и всегда.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юра Мовсисян - Ахмед Муса</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа армейца</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439627969_AD7D9102 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Эти форварды в нынешнем сезоне во многом похожи. Каждый матч они имеют огромное количество моментов, но запарывают все, кроме одного. В этот раз КПД Мовсисяна оказался еще ниже. В самом дебюте он имел возможность открывать счет, но головой не смог поразить уже морально готовые к этому ворота. Но этот момент был ничем, если сравнить с тем, что произошел на 39-ой минуте, когда американский армянин из пределов штрафной после розыгрыша углового сотряс штангу. Во втором же тайме самым ярким его действием было участие в сомнительной замене на Сергея Паршивлюка.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898274" width="720"></iframe></p> <p>Ахмед Муса в этом матче был куда продуктивнее. Уличив ошибку Глушакова, реактивный нигериец убежал один на один с Артемом Ребровым и забил победный гол. Во втором тайме он и вовсе мог снимать все вопросы о победителе, но его удар почти в упор непостижимым образом отбил Ребров. Но расцвел Муса после перевода на фланг, когда на поле вышел Сейду Думбия. Ахмед затерроризировал на своей бровке крайних защитников «Спартака». Особенно эффектно смотрелись победы в забегах против только что вышедшего на поле Паршивлюка. Чистая победа Ахмеда Муса. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дмитрий Аленичев – Леонид Слуцкий</strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>победа армейца</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898391" width="720"></iframe></p> <p>Состав, который выпустит Леонид Слуцкий, можно было назвать сразу после игры с «Амкаром». Последнюю интригу он убил, когда перед матчем заявил, что Сейду Думбия начнет матч на скамейке запасных. «Спартак» в лице Аленичева тоже не удивил расстановкой. Видно, что Дмитрий Анатольевич имеет слабость к схеме 5-3-2, и она будет весьма часто появляться на его доске для тактических занятий.</p> <p>Но вот замены по ходу матча тренеры уже делали весьма креативные. И первая же из них принесла Слуцкому безоговорочную победу в этом споре. Перевод Мусы на фланг и выход на его позицию Думбия оживил бровку, да и против габаритного форварда в составе ЦСКА соперник, вполне возможно, слегка отвык играть.</p> <p> </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7898392" width="720"></iframe></p> <p>Замены же тренера «Спартака» вызывали больше вопросы. И если с рокировкой Кирилла Комбарова на Зе Луиша все понятно, то вот зачем было выпускать вместо форварда Мовсисяна защитника Паршивлюка, который был явно физически не готов гоняться с Ахмедом Мусой на своем фланге не понятно. В итоге, рокировки Аленичева не сильно усилили игру его команды, тогда как тактический ход Слуцкого сработал. Побеждает более искушенный «армеец». </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Болельщики «Спартака» – Болельщики ЦСКА </strong></span></p> <p><strong>Исход: </strong>достойное выступление армейцев</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439628029_AD7D9170 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Победа здесь осталась за «Спартаком». А как могло быть иначе, при условии, что «красно-белые» составляли 90% публики. Но нельзя не отметить, что гостевой сектор смотрелся достойно и старался не уступать. Ни в чем. «Красно-белые» сделали очередной грандиозный перфоманс, который отдавал имперскими замашками – ЦСКА ответил красочным текстовиком, который содержал приятную отсылку к «Властелину колец». Временами гостей даже было чуть-чуть слышно за громогласными раскатами зарядов болельщиков «Спартака».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439628048_AD7D9635 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Болельщики внесли свою лепту в то, чтобы дерби получилось по-настоящему крутым и сочным. Это отметили и оба тренера. И пусть они не особо слышали заряды про сексуальные утехи с соперником, которые периодически раздавались с обеих сторон. Без этих перчинок матч чуть-чуть потерял бы в антураже. </p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Общий вывод</strong></span></p> <p>Как мы видим, большинство дуэлей выиграли представители ЦСКА. Но с очень не большим отрывом. И это очень точно показывает расклад сил на поле. «Спартак» был неплох. Было желание и страсть в действиях «красно-белых». Были и хорошие комбинации. Но армейцы оказывались чуть лучше в каждом из компонентов.</p> <p>И это явно не повод для спартаковцев посыпать голову пеплом. Они лишь в начале постройки команды (опять), а вот ЦСКА этим составом уже брал два чемпионства. Опыт и сыгранности в рядах «красно-синих» огромна. Тем более эта было первое дерби для Дмитрия Аленичева. В конце концов, победил тот, кому это больше нужно перед тяжелым противостоянием со «Спортингом». А вот «Спартаку» это поражение в плане трезвой оценки своих сил и дальнейших перспектив даст намного больше, чем любая победа.</p> <p><a href="https:///articles/?id=439058"><strong>«Спартак» - ЦСКА - 1:2. Фоторепортаж</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=438841"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/?id=439025"><strong>Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби</strong></a></p>