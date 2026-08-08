08.08.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-2-2-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
33
Камара
27
Орехов
24
Погосов
17
Берковский
10
Цыпченко
79
Каштанов
3-3-2-1
35
Дегтев
3
Солдатенков
4
Литвинов
44
Стойич
27
Заика
5
Осипов
13
Калинин
6
Кузьмин
8
Игнатов
9
Федоров
24
Погосов
21
Галоян
21
Галоян
24
Погосов
33
Камара
11
Апеков
11
Апеков
33
Камара
17
Берковский
11
11
17
Берковский
27
Заика
17
Макарчук
17
Макарчук
27
Заика
6
Кузьмин
13
Кайнов
13
Кайнов
6
Кузьмин
8
Игнатов
29
Ежов
29
Ежов
8
Игнатов
13
Калинин
59
Барт
59
Барт
13
Калинин
9
Федоров
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Федоров
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
85
Даниил Силев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Торпедо - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сочи», 5-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сочи»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»