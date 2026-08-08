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  • «Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

«Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

8 августа, 16:55
Торпедо
08.08.2026, суббота, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
45+3' С. Бородин
26' А. Осипов 76' Р. Магаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
33
Мамаду Аруна Камара
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
17
Илья Берковский
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
4-2-2-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
33
Камара
27
Орехов
24
Погосов
17
Берковский
10
Цыпченко
79
Каштанов
3-3-2-1
35
Дегтев
3
Солдатенков
4
Литвинов
44
Стойич
27
Заика
5
Осипов
13
Калинин
6
Кузьмин
8
Игнатов
9
Федоров
24
Погосов
21
Галоян
21
Галоян
24
Погосов
33
Камара
11
Апеков
11
Апеков
33
Камара
17
Берковский
11
11
17
Берковский
27
Заика
17
Макарчук
17
Макарчук
27
Заика
6
Кузьмин
13
Кайнов
13
Кайнов
6
Кузьмин
8
Игнатов
29
Ежов
29
Ежов
8
Игнатов
13
Калинин
59
Барт
59
Барт
13
Калинин
9
Федоров
11
Мелешин
11
Мелешин
9
Федоров
Остались в запасе
Торпедо
Сочи
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
85
Даниил Силев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
8
U. Ajibona
ЦП
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Торпедо - Сочи
3
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Сочи», 5-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Сочи»

«Торпедо» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сочи Торпедо
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