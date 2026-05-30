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  • «ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

«ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

30 мая, 17:50
ПСЖ
30.05.2026, суббота, 19:00
Лига чемпионов, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Арсенал
65' У. Дембеле (П)
6' К. Хаверц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
14
Десир Дуэ
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
3
Москера
41
Райс
49
Льюис-Скелли
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
17
Витинья
4
Бералдо
4
Бералдо
17
Витинья
5
Маркиньос
6
Забарный
6
Забарный
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
3
Москера
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Москера
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
8
Эдегор
14
Дьекереш
14
Дьекереш
8
Эдегор
Остались в запасе
ПСЖ
Арсенал
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Микель Артета
Арсенал
Точно не сыграют
Бен Уайт
ЦЗ
Статистика матча ПСЖ - Арсенал
2
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
17
Офсайды
0
3
Количество передач
889
285
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Арсенал», финал Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Арсенал»

«ПСЖ» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
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