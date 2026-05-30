30.05.2026, суббота, 19:00
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-2-3-1
39
Сафонов
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
8
Руис
17
Витинья
7
Кварацхелия
14
Дуэ
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
3
Москера
41
Райс
49
Льюис-Скелли
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
17
Витинья
4
Бералдо
4
Бералдо
17
Витинья
5
Маркиньос
6
Забарный
6
Забарный
5
Маркиньос
8
Руис
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
8
Руис
10
Дембеле
9
Рамуш
9
Рамуш
10
Дембеле
3
Москера
12
Тимбер
12
Тимбер
3
Москера
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
8
Эдегор
14
Дьекереш
14
Дьекереш
8
Эдегор
Остались в запасе
ПСЖ
Арсенал
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
30
Люка Шевалье
ВР
1
Ренато Марин
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
7
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
27
Дро Фернандес
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
19
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
10
Эберечи Эзе
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча ПСЖ - Арсенал
2
4
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
17
Офсайды
0
3
Количество передач
889
285
Сейвы
0
3
Точность передач %
91
68
Удары мимо ворот
12
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.72
0.51
xGP (предотвращенные голы)
0.68
0.68
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Арсенал», финал Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»