28.05.2026, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Составы команд
Египет
Египет
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
15
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
28
Никита Кривцов
АП
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шобейр
3
Хани
6
Абдельмонем
15
Хафез
2
Ибрахим
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
7
Трезеге
25
Зизо
22
Мармуш
4-3-3
12
Агкацев
24
Сильянов
30
Вахания
3
Дивеев
4
Круговой
21
Миранчук
27
Обляков
31
Кисляк
13
Сергеев
67
Глушенков
11
Батраков
1
Шобейр
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Шобейр
3
Хани
26
Алаа
26
Алаа
3
Хани
6
Абдельмонем
5
Рабия
5
Рабия
6
Абдельмонем
2
Ибрахим
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
22
Мармуш
18
Дунга
18
Дунга
22
Мармуш
6
Абдельмонем
21
Сабер
21
Сабер
6
Абдельмонем
25
Зизо
20
Адель
20
Адель
25
Зизо
8
Ашур
12
Хассан
12
Хассан
8
Ашур
7
Трезеге
11
Зико
11
Зико
7
Трезеге
3
Дивеев
14
Мелехин
14
Мелехин
3
Дивеев
4
Круговой
22
Бевеев
22
Бевеев
4
Круговой
31
Кисляк
15
Карпукас
15
Карпукас
31
Кисляк
11
Батраков
6
Баринов
6
Баринов
11
Батраков
27
Обляков
59
Миранчук
59
Миранчук
27
Обляков
21
Миранчук
28
Кривцов
28
Кривцов
21
Миранчук
13
Сергеев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
13
Сергеев
Остались в запасе
Египет
Россия
16
Аль Махди Солиман
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
97
Aqtay Abdallah
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Аль Махди Солиман
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
97
Aqtay Abdallah
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Египет - Россия
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
19
Офсайды
2
2
Количество передач
444
390
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию Египет против России, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Россия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»