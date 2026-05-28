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  • Египет – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Египет – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

28 мая, 19:50
Египет
28.05.2026, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Россия
65' М. Зико
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Уфа Шобейр
ВР
3
Мохамед Хани
ЦЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
19
Марван Атея
ОП
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
11
Алексей Батраков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
21
Антон Миранчук
АП
27
Иван Обляков
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Египет
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Набиль Дунга
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
12
Хессем Хассан
ПВ
97
Aqtay Abdallah
ЦФ
11
Мостафа Зико
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
15
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
28
Никита Кривцов
АП
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шобейр
3
Хани
6
Абдельмонем
15
Хафез
2
Ибрахим
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
7
Трезеге
25
Зизо
22
Мармуш
4-3-3
12
Агкацев
24
Сильянов
30
Вахания
3
Дивеев
4
Круговой
21
Миранчук
27
Обляков
31
Кисляк
13
Сергеев
67
Глушенков
11
Батраков
1
Шобейр
1
Эль-Шенави
1
Эль-Шенави
1
Шобейр
3
Хани
26
Алаа
26
Алаа
3
Хани
6
Абдельмонем
5
Рабия
5
Рабия
6
Абдельмонем
2
Ибрахим
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
2
Ибрахим
22
Мармуш
18
Дунга
18
Дунга
22
Мармуш
6
Абдельмонем
21
Сабер
21
Сабер
6
Абдельмонем
25
Зизо
20
Адель
20
Адель
25
Зизо
8
Ашур
12
Хассан
12
Хассан
8
Ашур
7
Трезеге
11
Зико
11
Зико
7
Трезеге
3
Дивеев
14
Мелехин
14
Мелехин
3
Дивеев
4
Круговой
22
Бевеев
22
Бевеев
4
Круговой
31
Кисляк
15
Карпукас
15
Карпукас
31
Кисляк
11
Батраков
6
Баринов
6
Баринов
11
Батраков
27
Обляков
59
Миранчук
59
Миранчук
27
Обляков
21
Миранчук
28
Кривцов
28
Кривцов
21
Миранчук
13
Сергеев
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
13
Сергеев
Остались в запасе
Египет
Россия
16
Аль Махди Солиман
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
97
Aqtay Abdallah
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
16
Аль Махди Солиман
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
97
Aqtay Abdallah
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Максименко
ВР
16
Денис Адамов
ВР
16
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
8
Наиль Умяров
ОП
23
Максим Петров
ЦП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Египет - Россия
1
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
13
19
Офсайды
2
2
Количество передач
444
390
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию Египет против России, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Египет – Россия

Египет – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Египет
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