20.05.2026, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-1-2-2
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
22
Кордейро
14
Железнов
97
Ишков
19
Богомольский
10
Секулич
3-5-2
33
Карабашев
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
43
Ахмедов
25
Агаларов
11
Миро
16
Итало
34
Маргасов
34
Маргасов
16
Итало
22
Кордейро
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кордейро
19
Богомольский
18
Морозов
18
Морозов
19
Богомольский
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
16
Мрезиг
24
Аларкон
24
Аларкон
16
Мрезиг
77
Сундуков
72
Сандрачук
72
Сандрачук
77
Сундуков
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
21
Джабраилов
47
Глушков
47
Глушков
21
Джабраилов
11
Миро
7
Мастури
7
Мастури
11
Миро
Остались в запасе
Урал
Динамо Мх
86
Иван Кузнецов
ВР
67
Юрий Малеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
67
Юрий Малеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
Точно не сыграют
Динамо Мх
Точно не сыграют
Статистика матча Урал - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
11
Офсайды
0
4
Количество передач
580
293
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
63
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Динамо» Махачкала, переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Динамо» Махачкала
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»