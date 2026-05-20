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  • «Урал» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

«Урал» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

20 мая, 16:20
Урал
20.05.2026, среда, 17:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Динамо Мх
5' Миро
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
(К) ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Лео Кордейро
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
(К) ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
11
Миро
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
67
Юрий Малеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
7
Хазем Мастури
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-2-2
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
22
Кордейро
14
Железнов
97
Ишков
19
Богомольский
10
Секулич
3-5-2
33
Карабашев
99
Алибеков
5
Табидзе
77
Сундуков
21
Аззи
16
Мрезиг
19
Мубарик
21
Джабраилов
43
Ахмедов
25
Агаларов
11
Миро
16
Итало
34
Маргасов
34
Маргасов
16
Итало
22
Кордейро
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кордейро
19
Богомольский
18
Морозов
18
Морозов
19
Богомольский
10
Секулич
20
Марков
20
Марков
10
Секулич
16
Мрезиг
24
Аларкон
24
Аларкон
16
Мрезиг
77
Сундуков
72
Сандрачук
72
Сандрачук
77
Сундуков
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
21
Джабраилов
47
Глушков
47
Глушков
21
Джабраилов
11
Миро
7
Мастури
7
Мастури
11
Миро
Остались в запасе
Урал
Динамо Мх
86
Иван Кузнецов
ВР
67
Юрий Малеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
67
Юрий Малеев
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Вадим Евсеев
Урал
Точно не сыграют
Роман Акбашев
ЦП
Евгений Харин
ЛВ
Егор Мосин
ЛЗ
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Статистика матча Урал - Динамо Мх
1
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
11
Офсайды
0
4
Количество передач
580
293
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
63
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Динамо» Махачкала, переходной матч чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 мая в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Динамо» Махачкала

«Урал» – «Динамо» Махачкала: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Урал
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