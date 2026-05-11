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  • «Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 15:50
Шинник
11.05.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
45+1' И. Порохов
90' Д. Цыпченко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
7
Александр Юшин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шинник
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
23
Виктор Нафиков
АП
97
Артем Малахов
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
17
Илья Берковский
АП
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
88
Миронов
4-2-2-2
86
Корец
99
Шевченко
24
Гоцук
4
Бородин
4
Савичев
27
Орехов
47
Уткин
7
Юшин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
47
Уткин
17
Берковский
17
Берковский
47
Уткин
33
Камара
11
Апеков
11
Апеков
33
Камара
73
Шитов
83
Ищенко
83
Ищенко
73
Шитов
7
Юшин
17
17
7
Юшин
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Торпедо
1
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Торпедо», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Торпедо»

«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Шинник
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