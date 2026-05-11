11.05.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
53
Котин
50
Лысцов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
21
Галоян
11
Порохов
88
Миронов
4-2-2-2
86
Корец
99
Шевченко
24
Гоцук
4
Бородин
4
Савичев
27
Орехов
47
Уткин
7
Юшин
33
Камара
79
Каштанов
73
Шитов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
47
Уткин
17
Берковский
17
Берковский
47
Уткин
33
Камара
11
Апеков
11
Апеков
33
Камара
73
Шитов
83
Ищенко
83
Ищенко
73
Шитов
7
Юшин
17
17
7
Юшин
79
Каштанов
10
Цыпченко
10
Цыпченко
79
Каштанов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
98
Артем Исмагилов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
Главный тренер
Артем Булойчик
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Торпедо
1
2
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Торпедо», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»