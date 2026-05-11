11.05.2026, понедельник, 15:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-2-2-2-1
30
Медведев
3
Кирш
25
Карич
3
Коледин
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
14
Тичич
78
Калинский
29
Сефас
88
Лесовой
6
Олусегун
3-3-2-1
49
Тороп
4
Виктор
79
Данилов
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
3
Кирш
2
Александров
2
Александров
3
Кирш
14
Тичич
77
Ивлев
77
Ивлев
14
Тичич
29
Сефас
27
Грулев
27
Грулев
29
Сефас
88
Лесовой
9
Бальбоа
9
Бальбоа
88
Лесовой
6
Олусегун
29
Урванцев
29
Урванцев
6
Олусегун
4
Виктор
90
Лукин
90
Лукин
4
Виктор
6
Баринов
18
Козлов
18
Козлов
6
Баринов
52
Бандикян
62
Фиров
62
Фиров
52
Бандикян
2
Рейс
20
Попович
20
Попович
2
Рейс
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
82
A. Bondarenko
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
82
A. Bondarenko
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Нижний Новгород
Точно не сыграют
ЦСКА
Точно не сыграют
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
4
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
5
Офсайды
4
3
Количество передач
315
540
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 15:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»