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  • «Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 14:05
Нижний Новгород
11.05.2026, понедельник, 15:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
44' Д. Лесовой
88' Д. Козлов 90' И. Фиров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
29
Реналдо Сефас
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
14
Лука Тичич
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
(К) АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Нижний Новгород
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
77
Андрей Ивлев
АП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
82
A. Bondarenko
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
18
Данила Козлов
АП
62
Имран Фиров
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Медведев
3
Кирш
25
Карич
3
Коледин
22
Каккоев
6
Опоку Сарфо
14
Тичич
78
Калинский
29
Сефас
88
Лесовой
6
Олусегун
3-3-2-1
49
Тороп
4
Виктор
79
Данилов
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
11
Мусаев
3
Кирш
2
Александров
2
Александров
3
Кирш
14
Тичич
77
Ивлев
77
Ивлев
14
Тичич
29
Сефас
27
Грулев
27
Грулев
29
Сефас
88
Лесовой
9
Бальбоа
9
Бальбоа
88
Лесовой
6
Олусегун
29
Урванцев
29
Урванцев
6
Олусегун
4
Виктор
90
Лукин
90
Лукин
4
Виктор
6
Баринов
18
Козлов
18
Козлов
6
Баринов
52
Бандикян
62
Фиров
62
Фиров
52
Бандикян
2
Рейс
20
Попович
20
Попович
2
Рейс
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
Остались в запасе
Нижний Новгород
ЦСКА
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
82
A. Bondarenko
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
1
Егор Кошкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
52
Егор Смелов
АП
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
82
A. Bondarenko
ЦП
87
Артем Пономарчук
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Статистика матча Нижний Новгород - ЦСКА
4
1
Всего ударов по воротам
18
18
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
5
Офсайды
4
3
Количество передач
315
540
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
6
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против ЦСКА, 29-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 15:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – ЦСКА

«Пари НН» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород
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