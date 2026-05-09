09.05.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-3-3
25
Мамардашвили
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
73
Нгумоха
3-5-1-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
21
Хато
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
17
Сантос
17
Кукурелья
10
Палмер
9
Педро
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
73
Нгумоха
9
Исак
9
Исак
73
Нгумоха
17
Сантос
24
Джеймс
24
Джеймс
17
Сантос
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
44
Габриэль Слонина
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
72
Mathis Eboue
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
72
Mathis Eboue
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
17
Офсайды
2
2
Количество передач
473
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Челси», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Челси»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»