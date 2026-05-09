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  • «Ливерпуль» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Ливерпуль» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 13:20
Ливерпуль
09.05.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Челси
6' Р. Гравенберх
35' Э. Фернандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
Главный тренер
Арне Слот
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Челси
44
Габриэль Слонина
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
72
Mathis Eboue
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-3-3
25
Мамардашвили
6
Керкез
16
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
21
Джонс
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
73
Нгумоха
3-5-1-1
1
Йоргенсен
3
Фофана
21
Хато
6
Колуилл
27
Густо
17
Фернандес
25
Кайседо
17
Сантос
17
Кукурелья
10
Палмер
9
Педро
16
Конате
2
Гомес
2
Гомес
16
Конате
18
Гакпо
14
Кьеза
14
Кьеза
18
Гакпо
73
Нгумоха
9
Исак
9
Исак
73
Нгумоха
17
Сантос
24
Джеймс
24
Джеймс
17
Сантос
Остались в запасе
Ливерпуль
Челси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
Главный тренер
Арне Слот
44
Габриэль Слонина
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
72
Mathis Eboue
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
79
Will Wright
ЦЗ
75
Talla Ndiaye
ЦЗ
42
Трей Ньони
АП
20
Киран Моррисон
АП
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
72
Mathis Eboue
ЦП
25
Ryan Kavuma-McQueen
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Калум МакФарлейн
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Уго Экитике
ПВ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Мохамед Салах
ПВ
Флориан Вирц
АП
Челси
Точно не сыграют
Алехандро Гарначо
ЛВ
Джейми Гиттенс
ПВ
Педру Нету
ЛВ
Роберт Санчес
ВР
Джесси Дерри
ЛВ
Эстевао
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Статистика матча Ливерпуль - Челси
2
4
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
17
Офсайды
2
2
Количество передач
473
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.5
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Челси», 36-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Челси»

«Ливерпуль» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль
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