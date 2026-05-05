05.05.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
4-2-1-3
13
Облак
18
Пубиль
24
Ле Норман
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
11
Лукман
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
11
Лукман
20
Молина
20
Молина
11
Лукман
20
Симеоне
5
Кардозо
5
Кардозо
20
Симеоне
19
Альварес
23
Алмада
23
Алмада
19
Альварес
7
Гризманн
10
Баэна
10
Баэна
7
Гризманн
24
Ле Норман
9
Серлот
9
Серлот
24
Ле Норман
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хуан Муссо
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
Точно не сыграют
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
445
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Атлетико», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Атлетико»
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Источник: «Бомбардир»