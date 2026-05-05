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  • «Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026

«Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026

5 мая, 20:50
Арсенал
05.05.2026, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Атлетико
45' Б. Сака
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
23
Кристиан Нергор
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
56
Макс Доумэн
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
4-2-3-1
1
Райя
33
Калафьори
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
10
Эзе
7
Сака
14
Дьекереш
4-2-1-3
13
Облак
18
Пубиль
24
Ле Норман
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
11
Лукман
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
36
Субименди
36
Субименди
49
Льюис-Скелли
10
Эзе
8
Эдегор
8
Эдегор
10
Эзе
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Сака
11
Лукман
20
Молина
20
Молина
11
Лукман
20
Симеоне
5
Кардозо
5
Кардозо
20
Симеоне
19
Альварес
23
Алмада
23
Алмада
19
Альварес
7
Гризманн
10
Баэна
10
Баэна
7
Гризманн
24
Ле Норман
9
Серлот
9
Серлот
24
Ле Норман
Остались в запасе
Арсенал
Атлетико
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Хуан Муссо
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
Точно не сыграют
Микель Мерино
ЦП
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Статистика матча Арсенал - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
445
386
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.99
xGP (предотвращенные голы)
0.21
0.21

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Арсенал» против «Атлетико», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Атлетико»

«Арсенал» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Арсенал
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