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  • «Атлетико» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

«Атлетико» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

29 апреля, 20:50
Атлетико
29.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Арсенал
56' Х. Альварес (П)
44' В. Дьекереш (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
56
Макс Доумэн
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-3-1-3
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
5
Кардозо
20
Симеоне
7
Гризманн
11
Лукман
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
4
Уайт
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
5
Кардозо
20
Молина
20
Молина
5
Кардозо
19
Альварес
10
Баэна
10
Баэна
19
Альварес
4
Уайт
3
Москера
3
Москера
4
Уайт
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Атлетико
Арсенал
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
Точно не сыграют
Пабло Барриос
ЦП
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
Николас Гонсалес
ЛВ
Арсенал
Точно не сыграют
Кай Хаверц
ЦФ
Микель Мерино
ЦП
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
Статистика матча Атлетико - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
505
480
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.51
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Арсенала», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Арсенал»

«Атлетико» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Атлетико
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