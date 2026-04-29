29.04.2026, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-1-3
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
5
Кардозо
20
Симеоне
7
Гризманн
11
Лукман
19
Альварес
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
5
Хинкапе
4
Уайт
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
20
Симеоне
24
Ле Норман
24
Ле Норман
20
Симеоне
5
Кардозо
20
Молина
20
Молина
5
Кардозо
19
Альварес
10
Баэна
10
Баэна
19
Альварес
4
Уайт
3
Москера
3
Москера
4
Уайт
8
Эдегор
10
Эзе
10
Эзе
8
Эдегор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Атлетико
Арсенал
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Хавьер Боньяр
ПЗ
3
Обед Варгас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
1
Томми Сетфорд
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Микель Артета
Атлетико
Точно не сыграют
Арсенал
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Арсенал
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
7
11
Офсайды
0
1
Количество передач
505
480
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.21
1.51
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Арсенала», 1/2 Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 апреля в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»