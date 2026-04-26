26.04.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
4-1-1-1-3
13
Волков
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
80
Бессмертный
50
Фищенко
5
Егорычев
17
Бакаев
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
2-1-1-3-3
31
Беленов
5
Кутин
22
Хомуха
11
Якуев
18
Камилов
7
Перченок
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
23
Ахатов
8
Исаев
3
Гогличидзе
49
Дятлов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
18
Абдусаламов
88
Сокол
88
Сокол
18
Абдусаламов
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
17
Бакаев
9
Максименко
9
Максименко
17
Бакаев
11
Якуев
79
Троянов
79
Троянов
11
Якуев
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
96
Барановский
9
Липовой
9
Липовой
96
Барановский
70
Ортис
17
Минатулаев
17
Минатулаев
70
Ортис
Остались в запасе
Родина
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Родина - Уфа
3
1
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Уфы», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»