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  • «Родина» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Родина» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 17:50
Родина
26.04.2026, воскресенье, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
90+6' А. Максименко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
13
Сергей Волков
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
11
Магомед Якуев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
23
Данил Ахатов
АП
96
Алексей Барановский
АП
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
17
Осман Минатулаев
ЦФ
19
Эмиль Майоров
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Волков
3
Гогличидзе
75
Мещанинов
55
Крижан
80
Бессмертный
50
Фищенко
5
Егорычев
17
Бакаев
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
2-1-1-3-3
31
Беленов
5
Кутин
22
Хомуха
11
Якуев
18
Камилов
7
Перченок
96
Барановский
15
Хабалов
70
Ортис
23
Ахатов
8
Исаев
3
Гогличидзе
49
Дятлов
49
Дятлов
3
Гогличидзе
18
Абдусаламов
88
Сокол
88
Сокол
18
Абдусаламов
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
17
Бакаев
9
Максименко
9
Максименко
17
Бакаев
11
Якуев
79
Троянов
79
Троянов
11
Якуев
23
Ахатов
88
Агеян
88
Агеян
23
Ахатов
96
Барановский
9
Липовой
9
Липовой
96
Барановский
70
Ортис
17
Минатулаев
17
Минатулаев
70
Ортис
Остались в запасе
Родина
Уфа
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
77
Илья Агапов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
97
Артём Иванов
ЦП
19
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Родина - Уфа
3
1
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
13
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Уфы», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина» – «Уфа»

«Родина» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Родина
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