22.04.2026, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
4-1-1-2-2
96
Обухов
5
Габараев
95
Гапонов
20
Юрганов
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
9
Гнапи
19
Пуси
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
11
Порохов
21
Галоян
88
Миронов
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
95
Гапонов
10
Альшин
10
Альшин
95
Гапонов
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
2
Бозов
53
Котин
53
Котин
2
Бозов
88
Миронов
27
Черный
27
Черный
88
Миронов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Факел
Шинник
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Факел - Шинник
2
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Шинника», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»