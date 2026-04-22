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  • «Факел» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Факел» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 17:50
Факел
22.04.2026, среда, 19:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Шинник
58' А. Гнапи 73' Р. Нетфуллин
34' К. Маляров 65' Д. Самойлов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
9
Аксель Гнапи
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Артем Булойчик
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
97
Бутта Магомедов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
23
Виктор Нафиков
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-2-2
96
Обухов
5
Габараев
95
Гапонов
20
Юрганов
55
Тодорович
23
Якимов
52
Нетфуллин
99
Гиоргобиани
8
Багамаев
9
Гнапи
19
Пуси
4-1-2-2-1
51
Митров
44
Корнюшин
50
Лысцов
2
Бозов
7
Маляров
64
Ланин
50
Голубев
15
Самойлов
11
Порохов
21
Галоян
88
Миронов
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
95
Гапонов
10
Альшин
10
Альшин
95
Гапонов
19
Пуси
90
Турищев
90
Турищев
19
Пуси
2
Бозов
53
Котин
53
Котин
2
Бозов
88
Миронов
27
Черный
27
Черный
88
Миронов
15
Самойлов
2
Косогоров
2
Косогоров
15
Самойлов
11
Порохов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Факел
Шинник
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
99
Нури Абдоков
АП
25
Мераби Уридия
ЦФ
25
Александр Беляев
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
23
Виктор Нафиков
АП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Факел - Шинник
2
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Шинника», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Шинник»

«Факел» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Факел
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