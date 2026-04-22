22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Урал
Урал
4-1-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
99
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
10
Секулич
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
4
Савичев
3
Иваньков
24
Гоцук
90
Роганович
6
Багиев
97
Чурич
47
Уткин
17
Берковский
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Секулич
18
Морозов
18
Морозов
10
Секулич
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
14
Железнов
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Железнов
97
Ишков
19
Богомольский
19
Богомольский
97
Ишков
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
97
Чурич
7
Юшин
7
Юшин
97
Чурич
6
Багиев
17
17
6
Багиев
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Урал
Торпедо
1
Михаил Опарин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Торпедо
3
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»