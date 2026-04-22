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  • «Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

22 апреля, 15:50
Урал
22.04.2026, среда, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
13' С. Бегич 22' Р. Акбашев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
97
Марио Чурич
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
18
Никита Морозов
АП
37
Виталий Бондарев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
19
Егор Богомольский
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Торпедо
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
7
Александр Юшин
ПВ
17
Dmitri Kalayda
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
4-1-2-2-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
46
Мамин
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
99
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
10
Секулич
4-2-1-1-2
25
Солдатенко
4
Савичев
3
Иваньков
24
Гоцук
90
Роганович
6
Багиев
97
Чурич
47
Уткин
17
Берковский
73
Шитов
10
Цыпченко
10
Секулич
18
Морозов
18
Морозов
10
Секулич
21
Иванисеня
37
Бондарев
37
Бондарев
21
Иванисеня
14
Железнов
17
Карапузов
17
Карапузов
14
Железнов
97
Ишков
19
Богомольский
19
Богомольский
97
Ишков
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
97
Чурич
7
Юшин
7
Юшин
97
Чурич
6
Багиев
17
17
6
Багиев
10
Цыпченко
79
Каштанов
79
Каштанов
10
Цыпченко
Остались в запасе
Урал
Торпедо
1
Михаил Опарин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Урал - Торпедо
3
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Торпедо», 30-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Торпедо»

«Урал» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Урал
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