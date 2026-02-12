12.02.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-1-3
1
Муссо
13
Руджери
20
Молина
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
19
Альварес
11
Лукман
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
6
Коке
24
Ле Норман
24
Ле Норман
6
Коке
11
Лукман
23
Алмада
23
Алмада
11
Лукман
7
Гризманн
10
Баэна
10
Баэна
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
7
Лопес
18
Мартин
18
Мартин
7
Лопес
5
Кубарси
33
Араухо
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
6
Касадо
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Касадо
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
1
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
ВАР
0
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
16
9
Офсайды
3
1
Количество передач
331
648
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»
- Матч будет можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»