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  • «Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

12 февраля, 21:50
Атлетико
12.02.2026, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
4 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Барселона
7' Э. Гарсия (АГ) 14' А. Гризманн 33' А. Лукман 45+2' Х. Альварес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
10
Алекс Баэна
ЛВ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-2-1-3
1
Муссо
13
Руджери
20
Молина
17
Ганцко
18
Пубиль
14
Льоренте
6
Коке
20
Симеоне
19
Альварес
11
Лукман
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Гарсия
23
Кунде
5
Кубарси
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
21
де Йонг
7
Лопес
10
Ямаль
20
Ольмо
9
Торрес
6
Коке
24
Ле Норман
24
Ле Норман
6
Коке
11
Лукман
23
Алмада
23
Алмада
11
Лукман
7
Гризманн
10
Баэна
10
Баэна
7
Гризманн
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
7
Лопес
18
Мартин
18
Мартин
7
Лопес
5
Кубарси
33
Араухо
33
Араухо
5
Кубарси
3
Бальде
2
Канселу
2
Канселу
3
Бальде
6
Касадо
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Касадо
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Ян Облак
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
3
Обед Варгас
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
31
Диего Кочен
ВР
21
Жофре Торрентс
ЛЗ
22
Марк Берналь
ОП
16
Томми Маркес
ОП
41
Хуан Эрнандес
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Атлетико - Барселона
5
1
4
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
ВАР
0
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
16
9
Офсайды
3
1
Количество передач
331
648
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Барселоны», 1/2 Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона»

«Атлетико» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Кубок Барселона Атлетико
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