Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

«Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

8 февраля, 19:20
Атлетико
08.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
28' Антони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
4
Мендоса
20
Симеоне
23
Алмада
11
Лукман
19
Альварес
3-1-1-3-2
1
Вальес
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
15
Фидальго
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
7
Антони
13
Руджери
24
Ле Норман
24
Ле Норман
13
Руджери
11
Лукман
3
Варгас
3
Варгас
11
Лукман
23
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
23
Алмада
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
15
Фидальго
5
Бартра
5
Бартра
15
Фидальго
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
94
Бакамбу
18
Деосса
18
Деосса
94
Бакамбу
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
Точно не сыграют
Джонни Кардозо
ЦП
Пабло Барриос
ЦП
Николас Гонсалес
ЛВ
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Иско
АП
Джовани Ло Чельсо
АП
Луис Авила
ЦФ
Статистика матча Атлетико - Бетис
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
3
Офсайды
6
1
Количество передач
678
371
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.7
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетиса», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»

«Атлетико» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Атлетико
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
11
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+