08.02.2026, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-3-2-2
13
Облак
13
Руджери
17
Ганцко
20
Хименес
14
Льоренте
6
Коке
4
Мендоса
20
Симеоне
23
Алмада
11
Лукман
19
Альварес
3-1-1-3-2
1
Вальес
3
Льоренте
4
Натан
13
Родригес
21
Рока
15
Фидальго
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
7
Антони
13
Руджери
24
Ле Норман
24
Ле Норман
13
Руджери
11
Лукман
3
Варгас
3
Варгас
11
Лукман
23
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
23
Алмада
19
Альварес
9
Серлот
9
Серлот
19
Альварес
4
Мендоса
7
Гризманн
7
Гризманн
4
Мендоса
15
Фидальго
5
Бартра
5
Бартра
15
Фидальго
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
94
Бакамбу
18
Деосса
18
Деосса
94
Бакамбу
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
15
Пабло Гарсия
ПВ
29
Rodrigo Marina
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетико - Бетис
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
3
Офсайды
6
1
Количество передач
678
371
Сейвы
3
5
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.7
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Бетиса», 23-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 февраля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»