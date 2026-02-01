01.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-2-3-1-1
1
Чакир
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
70
Ланг
7
Салаи
45
Осимхен
4-2-2-2
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
23
Кароль
8
Бенеш
8
Соялп
28
Дживелек
20
Кардозу
17
7
Онугха
7
Салаи
88
Караташ
88
Караташ
7
Салаи
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
42
Бартакжи
70
Ланг
22
Асприлья
22
Асприлья
70
Ланг
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
17
2
2
17
7
Онугха
10
Мендеш
10
Мендеш
7
Онугха
15
24
Токез
24
Токез
15
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
8
Соялп
77
Макаров
77
Макаров
8
Соялп
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Онурджан Пири
ВР
61
Геркем Саглам
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
61
Геркем Саглам
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
Точно не сыграют
Кайсериспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
2
5
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
4
Количество передач
652
323
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Кайсериспора», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Кайсериспор»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»