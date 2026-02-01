Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

«Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

1 февраля, 18:50
Галатасарай
01.02.2026, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Кайсериспор
7' A. Opoku (АГ) 26' В. Осимхен (П) 60' Г. Сара 90+4' М. Икарди (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
15
Y. Ait Bennasser
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
20
Мигел Кардозу
(К) ПВ
28
Рамазан Дживелек
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Кайсериспор
23
Онурджан Пири
ВР
2
Jadel Katongo
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
20
Карлос Манэ
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
77
Денис Макаров
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Чакир
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
11
Акгюн
8
Сара
70
Ланг
7
Салаи
45
Осимхен
4-2-2-2
25
Баязит
6
Гюлер
4
Денсвил
15
23
Кароль
8
Бенеш
8
Соялп
28
Дживелек
20
Кардозу
17
7
Онугха
7
Салаи
88
Караташ
88
Караташ
7
Салаи
42
Бартакжи
23
Айхан
23
Айхан
42
Бартакжи
70
Ланг
22
Асприлья
22
Асприлья
70
Ланг
99
Лемина
9
Икарди
9
Икарди
99
Лемина
45
Осимхен
23
Кутуджу
23
Кутуджу
45
Осимхен
17
2
2
17
7
Онугха
10
Мендеш
10
Мендеш
7
Онугха
15
24
Токез
24
Токез
15
28
Дживелек
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
28
Дживелек
8
Соялп
77
Макаров
77
Макаров
8
Соялп
Остались в запасе
Галатасарай
Кайсериспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Онурджан Пири
ВР
61
Геркем Саглам
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Радомир Джалович
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Уилфрид Синго
ПЗ
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
61
Геркем Саглам
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
22
Индрит Тучи
ЦФ
99
Талха Сарыарслан
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Радомир Джалович
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Барыш Йилмаз
ЛВ
Лерой Сане
ПВ
Кайсериспор
Точно не сыграют
Yiğit Emre Çeltik
ЦП
Джидеон Юнг
ЦЗ
Под вопросом
Маджид Хосейни
ЦЗ
Статистика матча Галатасарай - Кайсериспор
2
5
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
0
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
11
Офсайды
0
4
Количество передач
652
323
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
19
2
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.65
xGP (предотвращенные голы)
-0.6
-0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Кайсериспора», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Кайсериспор»

«Галатасарай» – «Кайсериспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Кайсериспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
10
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
2
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
7
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+