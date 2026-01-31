31.01.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
3-1-3-3
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
28
Уиллок
3
Холл
11
Барнс
19
Эланга
41
Рэмзи
17
Гордон
7
Вирц
3
Эндо
3
Эндо
7
Вирц
22
Экитике
21
Джонс
21
Джонс
22
Экитике
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
3
Холл
3
Мерфи
3
Мерфи
3
Холл
11
Барнс
9
Висса
9
Висса
11
Барнс
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
19
Эланга
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
19
Эланга
2
Триппьер
10
Осула
10
Осула
2
Триппьер
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
Точно не сыграют
Ньюкасл
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
11
Нарушения
11
7
Офсайды
1
3
Количество передач
411
332
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл»
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Источник: «Бомбардир»