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  • «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

31 января, 21:50
Ливерпуль
31.01.2026, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Ньюкасл
41' У. Экитике 43' У. Экитике 67' Ф. Вирц 90+3' И. Конате
36' Э. Гордон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
(К) ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Энтони Гордон
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
67
Льюис Майли
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-2-3-2
1
Алиссон
6
Керкез
4
ван Дейк
16
Конате
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
7
Вирц
22
Экитике
8
Собослаи
10
Салах
3-1-3-3
1
Поуп
2
Триппьер
33
Берн
12
Тиав
16
Тонали
28
Уиллок
3
Холл
11
Барнс
19
Эланга
41
Рэмзи
17
Гордон
7
Вирц
3
Эндо
3
Эндо
7
Вирц
22
Экитике
21
Джонс
21
Джонс
22
Экитике
10
Салах
14
Кьеза
14
Кьеза
10
Салах
3
Холл
3
Мерфи
3
Мерфи
3
Холл
11
Барнс
9
Висса
9
Висса
11
Барнс
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
19
Эланга
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
19
Эланга
2
Триппьер
10
Осула
10
Осула
2
Триппьер
Остались в запасе
Ливерпуль
Ньюкасл
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
65
Амара Налло
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
42
Трей Ньони
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Лео Шахар
ПЗ
67
Льюис Майли
АП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Эдди Хау
Ливерпуль
Точно не сыграют
Жереми Фримпонг
ПЗ
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Джо Гомес
ЦЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Эмиль Крафт
ПЗ
Валентино Ливраменто
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Под вопросом
Бруно Гимарайнс
ЦП
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
11
Нарушения
11
7
Офсайды
1
3
Количество передач
411
332
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.28
0.36
xGP (предотвращенные голы)
-0.87
-0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Ньюкасла», 24-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл»

«Ливерпуль» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Ливерпуль
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