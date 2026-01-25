25.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
5
Де Винтер
33
Бартезаги
21
Риччи
14
Модрич
12
Рабьо
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
21
Дибала
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Соуле
20
Вентурино
20
Вентурино
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
21
Риччи
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
28
Нкунку
11
Пулишич
11
Пулишич
28
Нкунку
27
Леау
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
27
Леау
Остались в запасе
Рома
Милан
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Милан
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
586
434
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.45
xGP (предотвращенные голы)
1.6
1.6
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Милана», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»