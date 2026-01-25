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  • «Рома» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Рома» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 21:35
Рома
25.01.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Милан
74' Л. Пеллегрини (П)
62' К. Де Винтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
61
Никколо Писилли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Свилар
23
Манчини
5
Н'Дика
87
Гиларди
2
Челик
43
Уэсли
4
Кристанте
17
Коне
18
Соуле
21
Дибала
14
Мален
4-3-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
5
Де Винтер
33
Бартезаги
21
Риччи
14
Модрич
12
Рабьо
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
17
Коне
61
Писилли
61
Писилли
17
Коне
21
Дибала
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
21
Дибала
18
Соуле
20
Вентурино
20
Вентурино
18
Соуле
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
56
Салемакерс
13
Атекаме
13
Атекаме
56
Салемакерс
21
Риччи
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Риччи
28
Нкунку
11
Пулишич
11
Пулишич
28
Нкунку
27
Леау
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
27
Леау
Остались в запасе
Рома
Милан
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
77
Emanuele Lulli
ЦЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
19
Давид Одогу
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
Точно не сыграют
Анхелиньо
ЛЗ
Артем Довбик
ЦФ
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Милан
Точно не сыграют
Сантьяго Хименес
ЦФ
Статистика матча Рома - Милан
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
15
11
Офсайды
1
1
Количество передач
586
434
Сейвы
1
6
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.72
0.45
xGP (предотвращенные голы)
1.6
1.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Милана», 22-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Милан»

«Рома» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Рома
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