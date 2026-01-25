25.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
3-1-3-1-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
23
Бенавидес
10
Аленья
19
Ибаньес
8
Бланко
7
Висенте
11
Мартинес
15
Бойе
4-1-1-3-1
13
Лопес
12
Ортис
4
Натан
16
Гомес
5
Бартра
21
Рока
5
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
10
Аленья
3
Энрикес
3
Энрикес
10
Аленья
7
Висенте
6
Гевара
6
Гевара
7
Висенте
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
19
Ибаньес
21
Реббах
21
Реббах
19
Ибаньес
4
Натан
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Натан
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
94
Бакамбу
50
50
94
Бакамбу
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
5
Альтимира
6
Авила
6
Авила
5
Альтимира
Остались в запасе
Алавес
Бетис
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
11
Офсайды
5
3
Количество передач
364
453
Сейвы
3
7
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Бетиса», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»