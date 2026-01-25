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  • «Алавес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

«Алавес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

25 января, 21:50
Алавес
25.01.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
3' К. Висенте 47' Т. Мартинес
90+5' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
30
Калебе
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Нельсон Деосса
ЦП
50
Ivan Corralejo
ЦП
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Сивера
17
Кастро
16
Пачеко
14
Теналья
23
Бенавидес
10
Аленья
19
Ибаньес
8
Бланко
7
Висенте
11
Мартинес
15
Бойе
4-1-1-3-1
13
Лопес
12
Ортис
4
Натан
16
Гомес
5
Бартра
21
Рока
5
Альтимира
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
94
Бакамбу
10
Аленья
3
Энрикес
3
Энрикес
10
Аленья
7
Висенте
6
Гевара
6
Гевара
7
Висенте
11
Мартинес
18
Гуриди
18
Гуриди
11
Мартинес
19
Ибаньес
21
Реббах
21
Реббах
19
Ибаньес
4
Натан
3
Льоренте
3
Льоренте
4
Натан
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
94
Бакамбу
50
50
94
Бакамбу
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
5
Альтимира
6
Авила
6
Авила
5
Альтимира
Остались в запасе
Алавес
Бетис
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
33
Рубен Монтеро
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
Точно не сыграют
Мусса Диарра
ЛЗ
Мариано Диас
ЦФ
Факундо Гарсес
ЦЗ
Никола Мараш
ЦЗ
Денис Суарес
АП
Бетис
Точно не сыграют
Софиан Амрабат
ЦП
Эктор Бельерин
ПЗ
Кучо Эрнандес
ЦФ
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Родриго Рикельме
ПВ
Джовани Ло Чельсо
АП
Айтор Руйбаль
ПВ
Статистика матча Алавес - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
17
18
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
17
11
Офсайды
5
3
Количество передач
364
453
Сейвы
3
7
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
1.27
1.38
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Бетиса», 21-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Бетис»

«Алавес» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Алавес
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