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  • «Брага» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

«Брага» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

22 января, 21:50
Брага
22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
54' Р. Йетс (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
50
Diego Rodrigues
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
95
Сандро Видигаль
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
72
João Aragão
ЦФ
Ноттингем Форест
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Jack Thompson
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
4-2-1-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
4
Ниакате
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
50
21
Орта
77
Мартинес
9
Наварро
4-1-2-2-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Морато
34
Эйна
12
Луис
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
14
Ндой
24
Макэйти
7
Баква
77
Мартинес
15
Лелу
15
Лелу
77
Мартинес
4
Ниакате
6
Карвальо
6
Карвальо
4
Ниакате
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
21
Орта
20
Доржель
20
Доржель
21
Орта
9
Наварро
10
Виктор
10
Виктор
9
Наварро
34
Эйна
3
Уильямс
3
Уильямс
34
Эйна
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
7
Баква
8
Домингес
8
Домингес
7
Баква
12
Луис
5
Андерсон
5
Андерсон
12
Луис
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Макэйти
Остались в запасе
Брага
Ноттингем Форест
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Jack Thompson
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Jack Thompson
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Шон Дайч
Брага
Точно не сыграют
Амин Эль Уаззани
ЦФ
Samy Jr Merheg
ЦП
J. Noro
Родриго Саласар
АП
Ноттингем Форест
Точно не сыграют
Куябано
ЛЗ
Жаир Кунья
ЦЗ
Омари Хатчинсон
АП
Джон
ВР
Крис Вуд
ЦФ
Эрик да Силва Морейра
ПВ
Тайво Авонийи
ЦФ
Статистика матча Брага - Ноттингем Форест
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
18
Офсайды
0
1
Количество передач
564
424
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1

Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Ноттингем Форест», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Ноттингем Форест»

«Брага» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ноттингем Форест Брага
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