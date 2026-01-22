22.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 7 тур
Лига Европы, 7 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Брага
Брага
4-2-1-2-1
21
Хорничек
14
Лагербилке
26
Арри-Мби
4
Ниакате
2
Гомес
29
Горби
27
Гриллич
50
21
Орта
77
Мартинес
9
Наварро
4-1-2-2-1
26
Селс
37
Савона
31
Миленкович
5
Морато
34
Эйна
12
Луис
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
14
Ндой
24
Макэйти
7
Баква
77
Мартинес
15
Лелу
15
Лелу
77
Мартинес
4
Ниакате
6
Карвальо
6
Карвальо
4
Ниакате
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
21
Орта
20
Доржель
20
Доржель
21
Орта
9
Наварро
10
Виктор
10
Виктор
9
Наварро
34
Эйна
3
Уильямс
3
Уильямс
34
Эйна
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
7
Баква
8
Домингес
8
Домингес
7
Баква
12
Луис
5
Андерсон
5
Андерсон
12
Луис
24
Макэйти
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
24
Макэйти
Остались в запасе
Брага
Ноттингем Форест
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Jack Thompson
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Габриэл Москардо
ОП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
72
João Aragão
ЦФ
Остались в запасе
67
Кихан Уиллоус
ВР
1
Ангус Ганн
ВР
26
Jack Thompson
ЦЗ
6
Зак Эббот
ЦЗ
64
Ben Hammond
ЦЗ
51
Арчи Уайтхолл
ЦП
61
Джимми Синклер
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Шон Дайч
Брага
Точно не сыграют
Статистика матча Брага - Ноттингем Форест
3
1
3
Всего ударов по воротам
6
12
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
10
18
Офсайды
0
1
Количество передач
564
424
Сейвы
4
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
0
5
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-1
-1
Смотреть прямую трансляцию матча «Брага» против «Ноттингем Форест», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брага» – «Ноттингем Форест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»