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  • «Марсель» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Марсель» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 21:50
Марсель
21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
72' Х. Рульи
45+1' Д. Собослаи 90+2' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Марсель
28
Херонимо Рульи
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Флориан Вирц
АП
22
Уго Экитике
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-2-2-2
28
Рульи
62
Мурильо
2
Медина
26
Балерди
28
Павар
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
25
Траоре
11
Гринвуд
9
Гуири
22
Веа
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
8
Собослаи
22
Экитике
19
Кондогбиа
4
Надир
4
Надир
19
Кондогбиа
25
Траоре
14
Пайшао
14
Пайшао
25
Траоре
9
Гуири
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Гуири
7
Вирц
21
Джонс
21
Джонс
7
Вирц
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
Остались в запасе
Марсель
Ливерпуль
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
Точно не сыграют
Нил Мопе
ЦФ
Тео Вермот
ВР
Наиф Агер
ЦЗ
Эмерсон
ЛЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Калум Скэнлон
ЛЗ
Рис Уильямс
ЦЗ
Ибраима Конате
ЦЗ
Статистика матча Марсель - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
12
Офсайды
3
3
Количество передач
572
412
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84

Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ливерпуля», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель»«Ливерпуль»

«Марсель» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль Марсель
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