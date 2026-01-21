21.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Марсель
Марсель
4-2-2-2
28
Рульи
62
Мурильо
2
Медина
26
Балерди
28
Павар
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
25
Траоре
11
Гринвуд
9
Гуири
22
Веа
4-2-3-1
1
Алиссон
30
Фримпонг
2
Гомес
4
ван Дейк
6
Керкез
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
7
Вирц
8
Собослаи
22
Экитике
19
Кондогбиа
4
Надир
4
Надир
19
Кондогбиа
25
Траоре
14
Пайшао
14
Пайшао
25
Траоре
9
Гуири
7
Обамеянг
7
Обамеянг
9
Гуири
7
Вирц
21
Джонс
21
Джонс
7
Вирц
22
Экитике
18
Гакпо
18
Гакпо
22
Экитике
Остались в запасе
Марсель
Ливерпуль
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
70
Anis Doubal
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
43
T. Mmadi
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Арне Слот
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Марсель - Ливерпуль
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
12
Офсайды
3
3
Количество передач
572
412
Сейвы
1
4
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.46
xGP (предотвращенные голы)
0.84
0.84
Смотреть прямую трансляцию матча «Марсель» против «Ливерпуля», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»