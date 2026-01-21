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  • «Галатасарай» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

«Галатасарай» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

21 января, 19:35
Галатасарай
21.01.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
4' Д. Симеоне 20' М. Льоренте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
(К) ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
28
Taufik Seidu
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
53
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
45
Осимхен
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
13
Руджери
14
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
23
Алмада
20
Симеоне
9
Серлот
19
Альварес
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
53
Йилмаз
4
Якобс
4
Якобс
53
Йилмаз
8
Барриос
24
Ле Норман
24
Ле Норман
8
Барриос
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
23
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
23
Алмада
19
Альварес
31
Гонсалес
31
Гонсалес
19
Альварес
9
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Серлот
Остались в запасе
Галатасарай
Атлетико
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
28
Taufik Seidu
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
25
Сальви Эскивель
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
28
Taufik Seidu
ЦП
37
Райан Белаид
ПВ
19
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
Точно не сыграют
Уилфрид Синго
ПЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Казымджан Караташ
ЛЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Клеман Лангле
ЦЗ
Статистика матча Галатасарай - Атлетико
3
4
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
443
521
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Атлетико», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Атлетико»

  • Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
  • Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».

«Галатасарай» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Атлетико Галатасарай
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