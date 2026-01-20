20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
3-2-3-2
25
Викарио
23
Порро
15
Дансо
21
Ромеро
13
Удогие
99
Спенс
28
Одобер
15
Бергвалл
7
Симонс
14
Грей
19
Соланке
3-2-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
8
Нмеча
7
Беллингем
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Брандт
15
Бергвалл
67
Байфилд
67
Байфилд
15
Бергвалл
19
Соланке
9
Муани
9
Муани
19
Соланке
8
Брандт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Брандт
9
Гирасси
23
Джан
23
Джан
9
Гирасси
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
Остались в запасе
Тоттенхэм
Боруссия Д
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Боруссия Д
Точно не сыграют
Статистика матча Тоттенхэм - Боруссия Д
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
460
401
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Боруссии» Дортмунд, 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»