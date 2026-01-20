Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Тоттенхэм
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Боруссия Д
14' К. Ромеро 37' Д. Соланке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Кевин Дансо
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
(К) ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Хави Симонс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
(К) ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
67
Джунаи Байфилд
ЦЗ
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
3-2-3-2
25
Викарио
23
Порро
15
Дансо
21
Ромеро
13
Удогие
99
Спенс
28
Одобер
15
Бергвалл
7
Симонс
14
Грей
19
Соланке
3-2-3-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
3
Антон
27
Коуто
24
Свенссон
8
Нмеча
7
Беллингем
14
Адейеми
9
Гирасси
8
Брандт
15
Бергвалл
67
Байфилд
67
Байфилд
15
Бергвалл
19
Соланке
9
Муани
9
Муани
19
Соланке
8
Брандт
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
8
Брандт
9
Гирасси
23
Джан
23
Джан
9
Гирасси
8
Нмеча
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
8
Нмеча
27
Коуто
14
Байер
14
Байер
27
Коуто
14
Адейеми
21
Силва
21
Силва
14
Адейеми
Остались в запасе
Тоттенхэм
Боруссия Д
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
31
Антонин Кински
ВР
76
Джеймс Роусвелл
ЦЗ
66
Malachi Hardy
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
27
Tynan Thompson
ЦФ
22
Yusuf Akhamrich
ЦФ
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
30
Аарон Ансельмино
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нико Ковач
Тоттенхэм
Точно не сыграют
Родриго Бентанкур
ЦП
Ив Биссума
ЦП
Бен Дэвис
ЛЗ
Раду Дрэгушин
ЦЗ
Конор Галлахер
ЦП
Мохаммед Кудус
АП
Деян Кулушевски
ПВ
Джеймс Мэддисон
АП
Жоау Палинья
ОП
Ришарлисон
ЦФ
Папе Сарр
ЦП
Мики ван де Вен
ЦЗ
Матис Тель
ЦФ
Боруссия Д
Точно не сыграют
Патрик Древес
ВР
Салих Озкан
ЦП
Марсель Забитцер
ЦП
Статистика матча Тоттенхэм - Боруссия Д
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
14
12
Офсайды
1
0
Количество передач
460
401
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.38
xGP (предотвращенные голы)
0.38
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Боруссии» Дортмунд, 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд

«Тоттенхэм» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Боруссия Д Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
6
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+