20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
5
Пирола
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Тареми
3-1-2-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
17
Поку
35
Кофане
10
Мартинш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартинш
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
22
Шикинью
16
16
22
Шикинью
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
9
Тареми
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Тареми
30
Маза
13
Артур
13
Артур
30
Маза
17
Васкес
10
Тилльман
10
Тилльман
17
Васкес
17
Поку
42
Калбрет
42
Калбрет
17
Поку
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Олимпиакос
Байер
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
Точно не сыграют
Александрос Пасхалакис
ВР
Константинос Ангелакис
ЦФ
Теофанис Бакулас
ОП
Пеп Бьель
АП
Густаво Манча
ЦЗ
Лоренцо Пирола
ЦЗ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Под вопросом
Статистика матча Олимпиакос - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
290
738
Сейвы
6
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Байера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Байер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»