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  • «Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

«Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

20 января, 21:50
Олимпиакос
20.01.2026, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 7 тур
2 : 0
Завершен
Байер
2' Коштинья 45+1' М. Тареми
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К) ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
30
Ибрагим Маза
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Байер
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
5
Пирола
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Тареми
3-1-2-2-2
28
Бласвих
4
Куанса
5
Баде
22
Гримальдо
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
17
Васкес
30
Маза
17
Поку
35
Кофане
10
Мартинш
70
Оньемаечи
70
Оньемаечи
10
Мартинш
5
Пирола
4
Бьянсон
4
Бьянсон
5
Пирола
22
Шикинью
16
16
22
Шикинью
36
Музакитис
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
36
Музакитис
9
Тареми
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Тареми
30
Маза
13
Артур
13
Артур
30
Маза
17
Васкес
10
Тилльман
10
Тилльман
17
Васкес
17
Поку
42
Калбрет
42
Калбрет
17
Поку
35
Кофане
14
Шик
14
Шик
35
Кофане
Остались в запасе
Олимпиакос
Байер
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
31
Николаос Ботис
ВР
4
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
90
Диогу Наскименту
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Остались в запасе
40
Jesper Schlich
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
16
Аксель Тапе
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Олимпиакос
Точно не сыграют
Александрос Пасхалакис
ВР
Константинос Ангелакис
ЦФ
Теофанис Бакулас
ОП
Пеп Бьель
АП
Густаво Манча
ЦЗ
Лоренцо Пирола
ЦЗ
Рубен Везо
ЦЗ
Юсуф Языджи
АП
Под вопросом
Роман Яремчук
ЦФ
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Йонас Хофманн
ПВ
Эсекьель Паласиос
ЦП
Алехо Сарко
ЦФ
Аксель Тапе
ЦП
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
Нейтан Телла
ПВ
Мартен Терье
ЛВ
I. Traore
Статистика матча Олимпиакос - Байер
2
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
290
738
Сейвы
6
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
2
8
xG (ожидаемые голы)
1.13
2.58
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Байера», 7-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос»«Байер»

«Олимпиакос» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Байер Олимпиакос
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