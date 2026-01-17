Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
11
Жезус
14
Ндой
14
Ндой
11
Жезус
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
36
Субименди
10
Эзе
10
Эзе
36
Субименди
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
321
494
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
2.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 19:20 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»