Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

17 января, 19:20
Ноттингем Форест
17.01.2026, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ноттингем Форест
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Дан Ндой
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
11
Жезус
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
36
Субименди
20
Мадуэке
8
Эдегор
7
Мартинелли
14
Дьекереш
8
Домингес
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
8
Домингес
11
Жезус
14
Ндой
14
Ндой
11
Жезус
8
Эдегор
23
Мерино
23
Мерино
8
Эдегор
36
Субименди
10
Эзе
10
Эзе
36
Субименди
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
14
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
14
Дьекереш
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Арсенал
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
5
Морато
ЦЗ
37
Николо Савона
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ноттингем Форест - Арсенал
1
1
Всего ударов по воротам
6
15
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
321
494
Сейвы
3
0
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
1
14
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.34
2.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Арсенала», 22-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 19:20 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест»«Арсенал»

«Ноттингем Форест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
6
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+