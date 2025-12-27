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  • «Челси» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

«Челси» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

27 декабря 2025, 19:20
Челси
27.12.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
37' Ж. Педро
63' О. Уоткинс 84' О. Уоткинс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
99
Чалоба
5
Бадьяшиль
24
Джеймс
25
Кайседо
17
Фернандес
7
Нету
17
Гарначо
10
Палмер
9
Педро
4-1-2-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
3
Линделеф
22
Матсен
8
Камара
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
14
Мален
10
Буэндия
17
Кукурелья
27
Густо
27
Густо
17
Кукурелья
17
Гарначо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
17
Гарначо
10
Палмер
41
Эстевао
41
Эстевао
10
Палмер
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
22
Матсен
12
Динь
12
Динь
22
Матсен
7
МакГинн
24
Онана
24
Онана
7
МакГинн
8
Камара
26
Богарде
26
Богарде
8
Камара
14
Мален
19
Санчо
19
Санчо
14
Мален
10
Буэндия
11
Уоткинс
11
Уоткинс
10
Буэндия
Остались в запасе
Челси
Астон Вилла
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Энцо Мареска
40
Марко Бизот
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
18
Jamaldeen Jimoh
ЦП
53
Джордж Хеммингс
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Астон Вилла
5
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
16
8
Количество передач
528
321
Сейвы
6
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
2.14
1.19
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Астон Виллы», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Астон Вилла»

«Челси» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Челси
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