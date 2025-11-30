30.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
7
Нету
41
Эстевао
9
Педро
4-1-2-3
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
5
Хинкапе
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
7
Мартинелли
41
Эстевао
17
Гарначо
17
Гарначо
41
Эстевао
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
36
Субименди
8
Эдегор
8
Эдегор
36
Субименди
7
Мартинелли
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Мартинелли
10
Эзе
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Эзе
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
1
1
6
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
279
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенал», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»