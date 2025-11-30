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  • «Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

30 ноября 2025, 18:20
Челси
30.11.2025, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
48' Т. Чалоба
59' М. Мерино
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
41
Эстевао
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
3-4-2-1
97
Санчес
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
17
Кукурелья
25
Кайседо
17
Фернандес
24
Джеймс
7
Нету
41
Эстевао
9
Педро
4-1-2-3
1
Райя
12
Тимбер
3
Москера
5
Хинкапе
33
Калафьори
41
Райс
23
Мерино
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
7
Мартинелли
41
Эстевао
17
Гарначо
17
Гарначо
41
Эстевао
9
Педро
19
Делап
19
Делап
9
Педро
33
Калафьори
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
33
Калафьори
36
Субименди
8
Эдегор
8
Эдегор
36
Субименди
7
Мартинелли
20
Мадуэке
20
Мадуэке
7
Мартинелли
10
Эзе
14
Дьекереш
14
Дьекереш
10
Эзе
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
1
1
6
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
6
ВАР
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
13
Офсайды
1
3
Количество передач
279
463
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.79
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.15
0.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Арсенал», 13-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Арсенал»

«Челси» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси
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