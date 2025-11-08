08.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-2-2
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
5
Трошечкин
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
90
Калмыков
27
Мирзов
4-2-1-3
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
56
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
18
Попов
21
Бердников
21
Бердников
18
Попов
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
90
Калмыков
24
Азявин
24
Азявин
90
Калмыков
27
Мирзов
9
Липовой
9
Липовой
27
Мирзов
5
Трошечкин
21
Максимов
21
Максимов
5
Трошечкин
18
Соколов
17
Каптилович
17
Каптилович
18
Соколов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
77
Библик
77
Библик
83
Ищенко
Остались в запасе
Арсенал
Чайка
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
96
Иван Сорочинский
ВР
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
87
Арсений Филев
ЦФ
97
Matvey Torop
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
87
Арсений Филев
ЦФ
97
Matvey Torop
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Арсенал - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
1
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Чайки», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Чайка»
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Источник: «Бомбардир»