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  • «Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

«Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

8 ноября 2025, 13:50
Арсенал
08.11.2025, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Чайка
90+3' К. Большаков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Чайка
1
Семен Фадеев
ВР
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Александр Роспутько
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
70
Маттео Ахлинви
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
24
Илья Азявин
ЦП
21
Максим Максимов
ЦФ
10
Степан Обрывков
ЦФ
Чайка
96
Иван Сорочинский
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
97
Matvey Torop
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
3-1-2-2-2
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
5
Трошечкин
21
Раздорских
14
Брнович
17
Горбунов
18
Попов
90
Калмыков
27
Мирзов
4-2-1-3
1
Фадеев
66
Петин
39
Маслов
56
27
Крутовских
20
Роспутько
91
Столяров
7
Джебов
25
Гуляев
18
Соколов
83
Ищенко
18
Попов
21
Бердников
21
Бердников
18
Попов
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
90
Калмыков
24
Азявин
24
Азявин
90
Калмыков
27
Мирзов
9
Липовой
9
Липовой
27
Мирзов
5
Трошечкин
21
Максимов
21
Максимов
5
Трошечкин
18
Соколов
17
Каптилович
17
Каптилович
18
Соколов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
83
Ищенко
77
Библик
77
Библик
83
Ищенко
Остались в запасе
Арсенал
Чайка
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
96
Иван Сорочинский
ВР
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
87
Арсений Филев
ЦФ
97
Matvey Torop
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
96
Иван Сорочинский
ВР
18
Иван Иванов
ОП
38
Станислав Топинка
ОП
59
Арсений Гердт
АП
88
Иван Маркелов
ЛВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
55
Вадим Гапеев
ЛВ
87
Арсений Филев
ЦФ
97
Matvey Torop
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Арсенал - Чайка
1
2
Всего ударов по воротам
1
0
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Чайки», 18-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Чайка»

«Арсенал» – «Чайка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Чайка Арсенал
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