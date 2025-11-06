06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-3-3
1
Вальес
3
Льоренте
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
24
Руйбаль
3-5-2
1
Грейф
13
Клюйверт
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
39
Де Карвалью
6
Тессманн
9
Карабец
10
Сатриано
9
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
5
Альтимира
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
94
Бакамбу
6
Авила
6
Авила
94
Бакамбу
16
Абнер
3
Тальяфико
3
Тальяфико
16
Абнер
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
22
Мата
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
9
9
Морейра
9
Морейра
9
Остались в запасе
Бетис
Лион
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
40
Реми Дескамп
ВР
30
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
30
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бетис - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
323
626
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Лиона», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Лион»
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Источник: «Бомбардир»