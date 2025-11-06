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  • «Бетис» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

«Бетис» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

6 ноября 2025, 21:50
Бетис
06.11.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лион
30' Э. Абде 35' Антони
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
7
Антони
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
(К) ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
18
Халис Мера
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Enzo Molebe
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
15
Пабло Гарсия
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
30
Yvann Konan
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
9
Афонсу Морейра
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
10
Павел Шулц
АП
3-1-3-3
1
Вальес
3
Льоренте
4
Натан
16
Гомес
21
Рока
10
Эз Абде
20
Ло Чельсо
7
Антони
94
Бакамбу
8
Форнальс
24
Руйбаль
3-5-2
1
Грейф
13
Клюйверт
19
Ниахате
16
Абнер
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
39
Де Карвалью
6
Тессманн
9
Карабец
10
Сатриано
9
8
Форнальс
18
Деосса
18
Деосса
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
5
Альтимира
5
Альтимира
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
7
Антони
15
Гарсия
15
Гарсия
7
Антони
94
Бакамбу
6
Авила
6
Авила
94
Бакамбу
16
Абнер
3
Тальяфико
3
Тальяфико
16
Абнер
6
Тессманн
23
Мортон
23
Мортон
6
Тессманн
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мата
22
Мата
2
Мэйтленд-Найлс
18
Мера
10
Шулц
10
Шулц
18
Мера
9
9
Морейра
9
Морейра
9
Остались в запасе
Бетис
Лион
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
40
Реми Дескамп
ВР
30
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
30
Yvann Konan
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бетис - Лион
2
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
12
Офсайды
0
2
Количество передач
323
626
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.46
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Лиона», 4 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Лион»

«Бетис» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лион Бетис
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