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Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Торпедо», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Торпедо»