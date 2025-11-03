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  • «Факел» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

«Факел» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

3 ноября 2025, 17:20
Факел
03.11.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
33' Н. Гиоргобиани 90' Б. Магомедов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Даниил Фролкин
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
97
Марио Чурич
ОП
21
Артур Галоян
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Факел
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Нури Абдоков
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
23
Кирилл Данилин
ПВ
10
Виталий Дунай
ЦФ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Фролкин
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
4-2-2-2
95
Волков
84
Чурилов
22
Кожемякин
4
Бородин
90
Роганович
26
Байтуков
97
Чурич
7
Юшин
21
Галоян
73
Шитов
79
Каштанов
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Гонгадзе
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Гонгадзе
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
25
Уридия
19
Пуси
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
73
Шитов
5
Москвичев
5
Москвичев
73
Шитов
97
Чурич
90
Ломакин
90
Ломакин
97
Чурич
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
84
Чурилов
10
Дунай
10
Дунай
84
Чурилов
Остались в запасе
Факел
Торпедо
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Факел - Торпедо
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Торпедо», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Торпедо»

«Факел» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Факел
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