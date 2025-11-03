03.11.2025, понедельник, 18:30
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-1-1-3-2
1
Фролкин
27
Магкеев
20
Юрганов
2
Черов
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
99
Гиоргобиани
10
Альшин
19
Пуси
10
Гонгадзе
4-2-2-2
95
Волков
84
Чурилов
22
Кожемякин
4
Бородин
90
Роганович
26
Байтуков
97
Чурич
7
Юшин
21
Галоян
73
Шитов
79
Каштанов
8
Багамаев
18
Симонов
18
Симонов
8
Багамаев
10
Гонгадзе
7
Моцпан
7
Моцпан
10
Гонгадзе
23
Якимов
97
Магомедов
97
Магомедов
23
Якимов
10
Альшин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Альшин
19
Пуси
25
Уридия
25
Уридия
19
Пуси
26
Байтуков
99
Шевченко
99
Шевченко
26
Байтуков
73
Шитов
5
Москвичев
5
Москвичев
73
Шитов
97
Чурич
90
Ломакин
90
Ломакин
97
Чурич
7
Юшин
23
Данилин
23
Данилин
7
Юшин
84
Чурилов
10
Дунай
10
Дунай
84
Чурилов
Остались в запасе
Факел
Торпедо
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
96
Игорь Обухов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
88
Макс Дзиов
ЦЗ
99
Нури Абдоков
АП
77
Лука Багателия
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Факел - Торпедо
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Торпедо», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Торпедо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»