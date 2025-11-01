01.11.2025, суббота, 23:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-2-3-1
25
Мамардашвили
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Брэдли
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
18
Гакпо
8
Собослаи
22
Экитике
10
Салах
4-2-1-1-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
24
Онана
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
29
Гессан
22
Экитике
7
Вирц
7
Вирц
22
Экитике
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
14
Торрес
2
Мингс
2
Мингс
14
Торрес
7
МакГинн
6
Баркли
6
Баркли
7
МакГинн
11
Уоткинс
19
Санчо
19
Санчо
11
Уоткинс
29
Гессан
14
Мален
14
Мален
29
Гессан
Остались в запасе
Ливерпуль
Астон Вилла
91
Ármin Pécsi
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Ben Broggio
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
91
Ármin Pécsi
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Ben Broggio
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
13
11
Офсайды
8
0
Количество передач
467
398
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.41
xGP (предотвращенные голы)
-0.99
-0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Астон Виллы», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Астон Вилла»
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Источник: «Бомбардир»