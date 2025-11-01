01.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Бернли
Бернли
3-2-3-1-1
39
Дубравка
3
Хартман
4
Туанзебе
2
Уокер
18
Угочукву
12
Флорентину
29
Лорент
3
Эстеве
24
Каллен
9
Флемминг
19
Энтони
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
29
Лорент
28
Меджбри
28
Меджбри
29
Лорент
18
Угочукву
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Угочукву
24
Каллен
10
Эдвардс
10
Эдвардс
24
Каллен
19
Энтони
17
Чауна
17
Чауна
19
Энтони
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
19
Троссард
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
14
Дьекереш
23
Мерино
23
Мерино
14
Дьекереш
10
Эзе
18
Нванери
18
Нванери
10
Эзе
36
Субименди
23
Нергор
23
Нергор
36
Субименди
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
427
494
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
2.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал»
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Источник: «Бомбардир»