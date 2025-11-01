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  • «Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

«Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

1 ноября 2025, 16:50
Бернли
01.11.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
14' В. Дьекереш 35' Д. Райс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
39
Мартин Дубравка
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
12
Флорентину
ОП
29
Джош Лорент
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
(К) ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
(К) ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Аннибал Меджбри
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Арсенал
13
Кепа
ВР
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
56
Макс Доумэн
АП
3-2-3-1-1
39
Дубравка
3
Хартман
4
Туанзебе
2
Уокер
18
Угочукву
12
Флорентину
29
Лорент
3
Эстеве
24
Каллен
9
Флемминг
19
Энтони
4-1-1-3-1
1
Райя
12
Тимбер
2
Салиба
6
Габриэль
33
Калафьори
41
Райс
36
Субименди
7
Сака
10
Эзе
19
Троссард
14
Дьекереш
29
Лорент
28
Меджбри
28
Меджбри
29
Лорент
18
Угочукву
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
18
Угочукву
24
Каллен
10
Эдвардс
10
Эдвардс
24
Каллен
19
Энтони
17
Чауна
17
Чауна
19
Энтони
9
Флемминг
27
Броя
27
Броя
9
Флемминг
33
Калафьори
5
Хинкапе
5
Хинкапе
33
Калафьори
19
Троссард
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
19
Троссард
14
Дьекереш
23
Мерино
23
Мерино
14
Дьекереш
10
Эзе
18
Нванери
18
Нванери
10
Эзе
36
Субименди
23
Нергор
23
Нергор
36
Субименди
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
56
Макс Доумэн
АП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
6
Нарушения
10
13
Офсайды
0
1
Количество передач
427
494
Сейвы
5
0
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.42
2.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Бернли» против «Арсенала», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бернли» – «Арсенал»

«Бернли» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Бернли
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